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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Шолц утверждает: право на индивидуальный убежище сохранится.

Разногласия вокруг политики убежища сохраняются: После инцидента с razem в Солingen лидир CDU Мец предлагает изменить политику иммиграции в пользу Канцлера. Как отвечает коалиция señales de tráfico?

 and  Alex Stellmacher
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Лидер Германии Олаф Шольцnajностялпре Missouri'ess соглашений в отношении законных прав лиц, ищущих...
Лидер Германии Олаф Шольцnajностялпре Missouri'ess соглашений в отношении законных прав лиц, ищущих убежища, как это указано в нашей конституции

- Шолц утверждает: право на индивидуальный убежище сохранится.

Канцлер Олаф Шольц подчеркивает приверженность праву на индивидуальное убежище. "Право на убежище независимо существует. Это закреплено в нашей Конституции. И никто не будет оспаривать это с моего согласия", - заявил политик от СДПГ в программе ZDF-"heute journal". Шольц высказался вскоре после диалога с главой ХДС Фридрихом Мерцем. После предполагаемого исламистского нападения в Солingen в пятницу с тремя жертвами Мерц предложил, среди прочего, полностью прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана - ранее во вторник вечером он предложил "де-факто" прекратить прием беженцев.

Внутренний политик СДПГ воспринимает предложение Мерца как предвыборную агитацию

Мерц предложил канцлеру в диалоге совместную переработку миграционной политики - даже без участия коалиционных партнеров "Зеленых" и FDP, что фактически означает распад коалиции. Окончательного ответа от Шольца пока не поступало. Внутренний политик СДПГ Дирк Визе сообщил газетам Funke Media Group: "Эта страна отличается в трудных обстоятельствах тем, что правительство и оппозиция преодолевают партийные барьеры". Однако это должно происходить серьезно. "Требование о распаде коалиции больше связано с выборами в воскресенье. Я глубоко сожалею об этом". В воскресенье состоятся выборы в Саксонии и Тюрингии.

FDP видит значительные синергетические эффекты с предложениями ХДС по политике убежища

Лидер FDP Кристиан Линдер, однако, продемонстрировал открытость к предложениям Мерца. Он сказал "Bild": "FDP готова к межпартийным инициативам для последовательной реализации новой реальности в миграции как на федеральном, так и на уровне земель. Предложения Мерца по миграции в основном совпадают с предложениями FDP". Линдер также заявил: "Кроме того, мы предлагаем, чтобы беженцы из Дублина, подобные преступнику из Солingen, больше не получали социальные пособия в Германии, что позволит им вернуться в ответственную страну ЕС".

"Зеленые" критикуют выбор слов Мерца

Парламентский управляющий фракции "Зеленых" Ирене Михалик в целом выразила открытость к диалогу, но критически отозвалась о тоне Мерца. "Председатель крупнейшей оппозиционной фракции подстрекает (...), вместо того чтобы выполнять свою ответственность", - сказала она "Bild". Лидер фракции "Зеленых" Бритта Хассельманн сообщила Deutsche Presse-Agentur: "Все демократические партии несут ответственность за решительное противодействие опасностям исламистского терроризма. tanto federal as state governments share this duty". Необходимы целенаправленные меры и настоящие решения. "Не речь идет о саморекламе", - заявила она, не упоминая Мерца.

Мерц теперь требует "де-факто" прекращения приема беженцев

Между тем Мерц защищал свое предложение о полном прекращении приема беженцев из Сирии и Афганистана - но теперь лишь упоминает о "де-факто" прекращении приема беженцев, которое должны обеспечить его предложения. "Мы не требуем изменения Закона об убежище в Конституции", - говорится в четырехстраничном документе "Вопросы и ответы", отправленном Мерцем членам федерального совета своей партии после встречи с Шольцем.

Согласно сообщениям ДПА, предложение Мерца вызвало озабоченность в его собственных рядах по поводу законности такого запрета на въезд. Мерц потребовал этого на выходных - сразу после предполагаемого исламистского нападения в Солingen. Подозреваемый - 26-летний сирийский мужчина, который сейчас находится под стражей. Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и подозрении в членстве в террористической организации ИГ, взявшей на себя ответственность за нападение. Подозреваемого должны были депортировать в Болгарию, но этого не произошло.

СДПГ во главе с канцлером Олафом Шольцем не согласна с предложением Мерца о полном прекращении приема беженцев, считая это предвыборной тактикой. Комиссия, ссылаясь на парламентские органы Германии, несет коллективную ответственность за эффективное противодействие опасностям исламистского терроризма без саморекламы.

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