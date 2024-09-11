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ПолитикаНовостиМиграция

Шолц сообщает союзу: "Дверь остается открытой" или "Возможность не была полностью потрачена впустую"

Переговоры по иммиграции буксуют.Во фракциях Бундестага обе стороны возлагают взаимную вину.Тем не менее, протянута и ветвь мира.

 and  Yaroslav Smith
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Канцлер Шольц критикует Союз в Бундестаге, одновременно приглашая его.
Канцлер Шольц критикует Союз в Бундестаге, одновременно приглашая его.

- Шолц сообщает союзу: "Дверь остается открытой" или "Возможность не была полностью потрачена впустую"

После провала переговоров по вопросам миграции между правительством и оппозицией канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и Союз обменялись колкостями в Бундестаге. Во время общего дебатов недели бюджета Шольц указал пальцем на ХДС и ХСС, назвав их политику в области миграции "пустыми словами" и "театральными представлениями". Он также предложил продолжить переговоры, сказав: "Дверь не закрыта".

Ранее лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Добрindt критиковал Шольца и правительство "светофора" за то, что они, возможно, угрожают социальному согласию в Германии своей политикой в области миграции. Отказываясь обеспечивать полный отказ в приеме беженцев на границах Германии, Шольц и правительство "светофора" проигнорировали озабоченности граждан, считает Добрindt. "Этот отказ означает капитуляцию перед нагрузкой на наши кварталы, школы и ситуацию с безопасностью в нашей стране", - заявил он.

Коалиция "светофора" провела переговоры с Союзом и землями на прошлой неделе и во вторник о возможной совместной стратегии в области миграционной политики. После второго раунда лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что переговоры провалились. По его словам, коалиция не может обеспечить полный отказ от мигрантов на границах Германии. "С этим попытка найти общий путь провалилась", - заявил Мерз.

Шольц резко осудил провал переговоров. "Вы исчезли", - сказал он Мерцу. С другой стороны, его коалиция "светофора" осуществила "самое значительное преобразование в работе с нелегальной миграцией". Шольц упомянул ускоренный темп депортаций, пакет безопасности федерального правительства, который будет обсуждаться в бундестаге на следующий день, и планируемую общую европейскую систему убежища. "Не жалуйтесь, действуйте и двигайтесь. Вот девиз", - сказал Шольц.

Неожиданная тактика Союза: Добрindt выступает первым

Общий дебаты начались неожиданно с выступления лидера фракции ХСС в бундестаге Александра Добрindent. Обычно первое право слова принадлежит крупнейшей оппозиционной партии. Мерз позволил Добрindent выступить первым, дав ему возможность ответить на Шольца. Ранее Шольц выступал после Мерца и часто атаковал лидера оппозиции без возможности ответить.

Добрindent воспользовался своей речью, чтобы осудить коалицию "светофора". "Не коалиция прогресса, а коалиция регресса в этой стране", - сказал он. "Общество устало от этих оправданий "светофора", - критиковал Добрindent и добавил, что общество поняло, "кто бы ни был у власти, они просто предложат оправдания. Но это нарушает безопасность и социальное согласие в нашей стране".

Шольц уже готовился к общему дебату накануне вечером на летнем фестивале СДПГ и осудил Союз за "обман и провинциальное театральное представление" в политике в области миграции.

В настоящее время будущее неопределенно. Лидер FDP Кристиан Линдер призывает к новой попытке на высшем уровне. Лидер фракции Союза Фридрих Мерц должен вести переговоры с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), министром экономики Робертом Хабеком (Зеленые) и лично с Линдером, написал Линдер на платформе X. "Отказ Союза от саммита по беженцам не должен быть последним словом". Он заключил: "Мы вместе справимся с этой проблемой". Германии нужны контроль и последствия в области миграции.

После провала переговоров по миграции Шольц критиковал политику Союза в области миграции как всего лишь "пустые слова" и "театральные представления". В отношении будущего лидер FDP Кристиан Линдер предложил новую попытку высокоуровневых переговоров для решения миграционной проблемы, признавая необходимость контроля и последствий.

После провала переговоров Добрindent критиковал правительство "светофора" за то, что оно, возможно, угрожает социальному согласию в Германии своей политикой в области миграции, называя свой подход "капитуляцией перед нагрузкой" на различные секторы.

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