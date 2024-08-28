- Шолц поддерживает принцип личного права на убежище

Канцлер Олаф Шольц придерживается права отдельного лица на поиск убежища. "Право на поиск убежища остается неизменным. Оно закреплено в нашей Конституции, и никто не оспаривает его при моей поддержке", - заявил Шольц в программе ZDF-"heute journal". Это заявление прозвучало всего несколько часов после встречи с лидером ХДС Фридрихом Мерцем. После предполагаемого исламистского нападения в Солingen, в результате которого погибли трое человек в пятницу, Мерц предложил ввести универсальный запрет на прием беженцев из Сирии и Афганистана, который он позже назвал "неофициальным запретом".

Внутренний политик СДПГ расценивает предложение Мерца как предвыборную кампанию

На встрече Мерц предложил пересмотреть политику миграции с Шольцем - даже без поддержки зеленых и либеральных демократов, что équivalent к призыву к распаду коалиции. Определенная позиция Шольца еще не последовала. Внутренний министр СДПГ Дирк Визе сказал газетам Funke Media Group: "Атрибут нашей страны заключается в способности преодолевать партийные границы в трудные времена. Но это должно быть сделано искренне. Призыв к распаду коалиции не решает текущий вопрос. Я глубоко сожалею об этом". В воскресенье пройдут выборы в Саксонии и Тюрингии.

ФРС находит отклик в предложениях Мерца

В отличие от Зеленых, лидер ФРС Кристиан Линднер поддержал предложения Мерца. Он сказал Bild: "ФРС готова к межпартийному сотрудничеству для последовательной реализации практического подхода в миграционной политике, возглавляемой как федеральным, так и земельными правительствами. Предложения Мерца по миграции очень похожи на предложения ФРС". Линднер также подтвердил: "Кроме того, мы предлагаем, чтобы беженцы из стран, подобных стране происхождения преступника из Солingen (Сирия), больше не получали немецкие социальные пособия, что позволяет им перемещаться в ответственные страны ЕС".

Зеленые ставят под вопрос тон Мерца

Хотя открыты для дискуссий, парламентский менеджер фракции Зеленых Ирене Михалик критиковала агрессивную риторику Мерца. "Лидер крупнейшей оппозиционной фракции отклоняется от своих обязанностей, нагнетая напряженность вместо того, чтобы решать проблему", - заявила она Bild. Лидер фракции Зеленых Бритта Хассельманн сказала DPA: "Все демократические партии несут ответственность за борьбу с угрозой исламистского терроризма. Федеральное и земельное правительства разделяют эту ответственность". Нужны целенаправленные меры и реальные решения, а не личная повестка дня. Она не назвала Мерца.

Мерц теперь использует термин "де-факто запрет на прием беженцев"

Защищая свой призыв к запрету на прием беженцев из Сирии и Афганистана, Мерц заявил, что его предложение не предусматривает изменения asylum law в Конституции. Скорее, "это приведет к де-факто запрету на прием беженцев", как указано в четырехстраничном "Вопросах и ответах", отправленном членам руководства партии после встречи с Шольцем.

Сообщения dpa предполагают, что предложение Мерца о приостановке приема беженцев вызвало вопросы о его законности внутри его партии. Мерц потребовал этого в выходные вскоре после предполагаемого исламистского нападения в Солingen. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится в полицейском custodia. Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и предполагаемом членстве в ИГ, которое взяло на себя ответственность за нападение. Однако его депортация в Болгарию была приостановлена.

Канцлер Шольц вновь подчеркнул, что право отдельного лица на поиск убежища остается неизменным, так как оно защищено Конституцией. Несмотря на то, что лидер ХДС Фридрих Мерц предложил "неофициальный" запрет на прием беженцев из Сирии и Афганистана, Шольц придерживается того, что право на поиск убежища в центре для беженцев остается фундаментальным правом.

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