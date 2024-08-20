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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь врать.

Шолц подчеркивает достижения отчужденной коалиции Ампель.

Работа в государственных органах сложна.

 and  Hanna Hofmann
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Несмотря на трудности, коалиция светофора достигла значительных успехов, как считает канцлер.
Несмотря на трудности, коалиция светофора достигла значительных успехов, как считает канцлер.

Шолц подчеркивает достижения отчужденной коалиции Ампель.

Очевидно, что в голосе канцлера Олафа Шольца слышна недовольство, когда он говорит о работе своей коалиции за последние несколько месяцев. Он неоднократно использует слово "сложный", чтобы описать формирование правительства с тремя партиями, их текущее правление и бюджет. Частые разногласия привели к тому, что СДПГ, Зеленые и FDP чувствуют дистанцию друг от друга.

Разочарование витает в воздухе уже давно. По опросам, избиратели в целом недовольны работой федерального правительства, и многие члены коалиции сомневаются в ее продолжении за 13 месяцев до следующих федеральных выборов. Доверие исчерпано. Лидер Зеленых Омид Нурипуур был одним из самых откровенных в своих чувствах, назвав коалицию "коалицией переходного периода после эпохи Меркель" в летнем интервью.

Шольц празднует успехи коалиции "Светофор"

Нурипуур называет коалицию "коалицией переходного периода", но Шольц воспринимает это нелегко. "Каждое правительство - это правительство перед следующим", - говорит он, подразумевая, что коалиция может продолжаться, если захочет. Коалиция "Светофор" добилась нескольких ключевых задач: ускорила модернизацию, управляла энергетическим кризисом, поддерживала Украину и усилила обороноспособность Бундесвера. Однако Шольц признает, что достижение этих целей сопряжено с трудностями, и дым от переговоров может закрывать истинные достижения коалиции.

Напряжение между партнерами по коалиции, кажется, очевидно в постоянной критике. Вице-канцлер Роберт Хабек выразил свое недовольство бюджетом, заявив, что найти дополнительные три миллиарда евро в бюджете более чем в 450 миллиардов не должно быть сложно. СДПГ надеется на реформу дефицитного правила в следующем законодательном периоде без FDP, в то время как FDP принимает решения, которые, кажется, провоцируют своих партнеров по коалиции.

Партнеры по коалиции часто спорят

Напряжение между партнерами "Светофора" очевидно. Например, Роберт Хабек открыто выразил свое недовольство бюджетом, в то время как СДПГ надеется на реформу дефицитного правила в следующем законодательном периоде без FDP. В свою очередь, FDP принимает решения, которые СДПГ и Зеленые находят провокационными. Последний пример - "Карта будущего - Политика для автомобиля", цель которой - привести больше автомобилей в городские центры с бесплатной парковкой.

Политический scientist Manfred Güllner из Forsa сказал Bild, что "тогда коалиция не может продолжаться в таком виде. Они должны честно закончить эту борьбу". Несмотря на трудности, Шольц не думает сдаваться. Он признает, что управление сложно, но настаивает, что "тем не менее, мы должны приложить усилия здесь", потому что результаты важны.

Германии придется привыкнуть к тому, что будущие правительства, скорее всего, будут формироваться из партий, которые изначально не планировали сотрудничать, считает Шольц. Сильные результаты AfD, в частности, толкают партии к сотрудничеству через старые границы. Эти вызовы не станут легче, предупреждает Шольц.

Несмотря на разногласия, Шольц не думает сдаваться. Он признает сложность управления, но настаивает, что "тем не менее, мы должны приложить усилия здесь". Министр внутренних дел Фасэр соглашается, заявляя, "Наша задача - работать вместе для граждан, выводить лучшее как коалиция и работать вместе в оставшиеся полтора года". Однако министр здравоохранения Лаутербах оспаривает оценку Нурипура, заявляя, что коалиция "Светофор" активна и делает прогресс в реформах здравоохранения.

Внутри СДПГ резкие заявления Нурипура воспринимаются некоторыми как ранняя избирательная кампания. По словам главы Juso Филипп Турмер, цель Нурипура - работать с ХДС в следующей коалиции правительства. Коалиция "Светофор" должна держаться вместе, иначе это было бы безответственно, но продолжение коалиции "Светофор" маловероятно, даже по признанию Турмера.

Я не буду приукрашивать: ситуация внутри коалиции "Светофор" далек от идеальной. Несмотря на трудности, канцлер Шольц отказывается сдаваться, подчеркивая необходимость приложить усилия и добиться результатов для граждан.

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