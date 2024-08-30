Шолц отмечает сотрудничество между властями Северного Рейна-Вестфалии.

После летального ножевого нападения в Солingen канцлер Германии Олаф Шольц выявил недостатки в работе местных властей в Северном Рейне-Вестфалии. Лидер СДПГ заявил, как цитирует "Der Spiegel", что необходимо расследовать, почему 26-летний сириец, подлежащий депортации в Болгарию, не был депортирован местными властями.

При вопросе о том, почему преступник все еще находился в Германии, Шольц выразил свое любопытство: "Я тоже хочу знать, почему так произошло". Этот человек, приехавший из Болгарии, должен был быть депортирован из ЕС в прошлом году, но, как сообщается, отсутствовал в своем жилье, и не было предпринято дальнейших усилий.

Шольц подчеркнул, что его целью не было наложение вины, а понимание обстоятельств, которые привели к такому исходу. Он хотел убедиться, что можно извлечь уроки и предотвратить подобные случаи в будущем. Он задался вопросом, почему было предпринято только одно посещение подозреваемого по месту жительства, и почему не были предприняты дальнейшие попытки или не был продлен срок возвращения. Он признал, что это было возможным.

"Я разделяю замешательство"

Шольц признал растущее замешательство граждан в отношении законности. "Я тоже испытываю замешательство. Мы установили правила, чтобы облегчить его депортацию. У нас есть возможность содержать лиц, которые, по нашему мнению, могут уклониться от депортации, в местах содержания для депортации", - объяснил федеральный канцлер. Эта мера теперь позволяет содержать до 28 дней.

В прошлую неделю на городском фестивале в Солingen произошла трагедия, в результате которой погибли трое и были ранены восемь человек, некоторые тяжело. Подозреваемый был задержан в субботу и находится под стражей с воскресенья. Федеральная прокуратура подозревает исламистский мотив в этом случае, что вызвалоdebate о депортациях и возможных недостатках в работе властей.

Заявления лидера СДПГ о 26-летнем сирийце подчеркивают необходимость решения вопроса о депортации, так как он задался вопросом, почему попытки депортировать его, который должен был быть отправлен обратно в Болгарию, не увенчались успехом. Канцлер, признавая замешательство граждан, объяснил, что есть правила для облегчения депортации и содержания лиц, которые могут уклониться от нее, но данный случай вызывает вопросы о его реализации.

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