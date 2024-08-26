- Шолц объявляет о скорейшем выводе и более строгих правилах огнестрельного оружия

После летального ножевого нападения в Солingen канцлер Германии Олаф Шольц выступает за ускорение процедур депортации, даже если это потребует новых правовых норм. Он также подчеркнул важность "следственных, действенных мер", как он сказал во время визита в город в Северном Рейне-Вестфалии. Депортация "дublinцев", которые изначально поселились в других европейских странах, должна быть приоритетной. "Безусловно, было бы разумно создать рабочую группу для тщательного изучения этого вопроса", - предложил Шольц. Некоторые вопросы могут быть решены только на европейском уровне, "но мы должны справиться со всеми этими проблемами".

Одновременно Шольц объявил о быстром ужесточении правил обращения с холодным оружием. Это в основном касается ножей, но также "многих других вещей, которые нуждаются в регулировании", - сказал канцлер в понедельник в Солingen. "Это должно и будет сделано очень быстро".

Попытка депортации подозреваемого в Солингене не удалась

Во время городского праздника в Солингене в пятницу вечером были убиты три человека ножом. Восьмерых человек ранили, четверых из них тяжело. 26-летний подозреваемый, сириец, был арестован с воскресенья вечером, в том числе по подозрению в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и убийству. Как сообщает "Шпигель", этот человек приехал в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. Его не идентифицировали как исламского экстремиста службы безопасности. Попытка депортации не удалась, когда полиция не смогла найти его по месту жительства.

Неудавшаяся попытка депортации подозреваемого в Солингене подчеркивает необходимость "следственных, действенных мер", о которых говорил канцлер Шольц. Этот инцидент подчеркивает важность решения "многих других вещей, которые нуждаются в регулировании", как также упомянул Шольц, в отношении процедур депортации и контроля иммиграции.

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