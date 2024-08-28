Шолц объявляет о переговорах с оппозицией по вопросу Солингена

После встречи Олафа Шольца и Фридриха Мерца стало ясно, что предстоят новые диалоги между властью и оппозицией. В скором времени федеральный министр внутренних дел Лиза Фейсер пригласит на это мероприятие представителей властей и Союза. Как сказал федеральный канцлер, "Мы не будем переходить к следующему вопросу; мы будем учиться".

Федеральный министр внутренних дел Лиза Фейсер планирует провести частные беседы с представителями властей и Союза о последствиях инцидента в Солingen. Об этом объявил федеральный канцлер Олаф Шольц.

"Мы не будем переходить к следующему пункту повестки дня; мы будем учиться", - сказал политик от СДПГ после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине. Ранее правительство приняло меры, которые принесли результаты. К сожалению, уровень нелегальной иммиграции не снизился существенно, как того хотел Шольц, он добавил. В результате правительство изучает законодательные меры, такие как регулирование огнестрельного оружия и меры, связанные с проживанием.

"Это обнадеживающий знак, когда основная оппозиционная партия предлагает сотрудничество", - сказал Шольц о предложении лидера ХДС Фридриха Мерца. Важно выяснить, почему подозреваемый в нападении из Солingen все еще находится на территории Германии, несмотря на то, что его давно должны были депортировать в Болгарию.

Федеральное правительство планирует обсудить последствия ножевого нападения в Солingen на частных встречах, организованных федеральным министром внутренних дел Лизой Фейсер. Об этом было объявлено после встречи Олафа Шольца и Фридриха Мерца, на которой Шольц подчеркнул необходимость извлекать уроки из каждой ситуации.

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