Шолц категорически отказывается от поставки крылатых ракет "Taurus" в 19:20.

18:29 Столтенберг: НАТО могло предоставить больше оружия для сдерживания российского нападения на УкраинуГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью "ФАЗ", что НАТО могло предоставить больше вооружений для Украины, чтобы предотвратить российское нападение. "Теперь мы отправляем военное оборудование для битвы - мы могли бы отправить военное оборудование, чтобы предотвратить битву", - сказал Столтенберг. Начало конфликта было худшим опытом за его 10-летнее пребывание на посту, по его словам. Столтенберг покинет пост генерального секретаря НАТО 1 октября, передав эстафету бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

17:50 Шольц надеется на ясность по вопросу владения НПЗ в Шведте до конца годаКанцлер Германии Олаф Шольц надеется, что к концу года будет достигнуто решение о будущей структуре владения НПЗ в Шведте. "Мы стремимся к ясности к концу года", - сказал Шольц во время диалога с гражданами в бранденбургском городе Пренцлау. Уже установлено, что Роснефть, российский со-владелец, должна продать свою долю под опекой немецкого правительства. Шольц информирован о ходе "обоснованных" переговоров. В отношении потенциального инвестора из Катара Шольц заявил, что "мы знаем, кто с кем и о чем говорит". Кроме того, Казахстан поставляет нефть в Шведт через российскую трубопроводную систему, заменяя российскую нефть после российского нападения на Украину. Изначально правительство Германии продлило опеку Роснефти на полгода, учитывая продолжающиеся переговоры. Альтернативой является экспроприация российской доли, что считается юридически сложной.

17:24 Шольц придерживается своей позиции против использования дальнобойного оружия Украиной против РоссииКанцлер Олаф Шольц вновь заявил, что Украина не будет допущена к использованию поставленного Германией дальнобойного оружия для ударов по целям глубоко внутри России. "Это все еще применяется", - сказал политик от СДПГ во время диалога с гражданами в Пренцлау, Бранденбург. "Поэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны подойдут к этому иначе", - добавил Шольц, имея в виду Соединенные Штаты. "Я не буду этого делать, потому что считаю это вопросом". Самое дальнобойное оружие, поставленное Германией на Украину, - это ракетный комплекс Mars II с дальностью до 84 километров.

16:57 Хофреитер предупреждает о возможном притоке "сотен тысяч беженцев" из УкраиныПри расширении пограничного контроля в Германии председатель комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофреитер выступает за единый подход с Польшей и другими странами. "Без постоянной поддержки Украины мы должны ожидать сотни тысяч беженцев из-за российской агрессии на Украине в ближайшие годы", - заявил Хофреитер газете "Тагесшау". Он подчеркнул необходимость европейского решения миграционной политики. Хофреитер предупреждает, что индивидуальные меры пограничного контроля со стороны членов ЕС могут привести к краху ЕС. Хофреитер ожидает, что федеральный канцлер Олаф Шольц и Дональд Туск будут тесно координировать свои действия в будущем.

16:32 Британская разведка раскрывает разрушение украинцами мостов в Курской областиБританская разведывательная служба опубликовала фотографии разрушенных мостов через реку Сейм в результате операций украинской армии в Курской области. "Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, совершая серию атак, которые разрушили дорожные и понтонные мосты через реку Сейм", - заявило министерство обороны Великобритании в Twitter. Фотографии были сделаны в середине августа и конце августа. Украина начала свою операцию в российской области Курск 6 августа и продвинулась на несколько километров вглубь российской территории.

16:05 Ранены в результате украинской атаки на Белгородскую областьПо меньшей мере пять человек ранены в результате украинской атаки на южную российскую область Белгород, согласно официальным данным. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что несколько снарядов попали в участок дороги между Белгородом и Шебекино, ранив четырех человек и повредив несколько автомобилей. В ближайшем селе Воскресенское женщина была ранена, когда беспилотник ударил по частному дому. Доказательства этой информации оспариваются. Россия часто обстреливает гражданские районы в соседней Украине. Город Харьков, примерно в 30 километрах от границы, часто обстреливается украинской артиллерией и военными беспилотниками, в том числе в южной российской области Белгород. Летом Россия провела наступление на Харьков с заявленной целью создания буферной зоны, но российские атаки застопорились всего в нескольких километрах за границей.

3:26 Голливудская звезда Майкл Дуглас посещает детскую зону в КиевеАмериканский актер Майкл Дуглас посетил зону "Железная земля" для детей на Киевском центральном вокзале в пятницу. Об этом объявила украинская государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" в Facebook. По сообщению, голливудский легенда прогуливался по вокзалу и общался с пассажирами. Ранее он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Оленой, выступая в качестве посла ООН, вместе со своим сыном Диланом.

13:17 Киев просит разрешения на дальнобойные атаки: "Решение Байдена кажется непоколебимым"Предполагается, что вопрос о дальнобойных ударах Украины по России вновь будет обсуждаться, что может привести к дискуссиям о поставках Таурус. Военный аналитик Ральф Тьеле считает, что США останутся тверды в своей позиции.

12:58 Зеленский подтверждает освобождение еще одной группы из 103 военнопленныхУкраина подтвердила еще один обмен пленными с Россией, в результате которого 103 человека вернулись на украинскую территорию, заявил президент Зеленский. Среди освобожденных — солдаты, а также сотрудники Национальной гвардии, пограничной службы и полиции. Они защищали регионы, такие как Киев, Донецк, Луганск, Сaporischschja, Харьков и Мариуполь, а также завод «Азовсталь».

12:38 США одобрили продажу передовой партии боевых самолетов-RomaniaПравительство США одобрило продажу 32 современных истребителей F-35 Romania, союзнику по НАТО и соседу Украины. Посол США в Бухаресте Кэтрин Кэвалик объясняет: "Румыния — ключевой союзник в альянсе НАТО, приверженный безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами". С приобретением этих стелс-боевых самолетов от Lockheed Martin Румыния получит "непреcedentedные возможности противовоздушной обороны", сообщает Кэвалик. Первая поставка запланирована на 2031 год. Общая стоимость сделки оценивается в до $7,2 миллиарда.

11:52 Россия сообщает об обмене более 200 военнопленных с УкраинойРоссия заявляет, что обменялась более 200 военнопленными с Украиной, сообщает Министерство обороны России. Каждая сторона освободила 103 человека, сообщает министерство. Российские солдаты сейчас получают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, сообщается в телеграм-сообщении министерства. Министерство также сообщает, что российские солдаты были захвачены в Курске. Украинская сторона пока не ответила на заявления России об обмене. В пятницу президент Зеленский объявил о возвращении 49 военнопленных из России. Неясно, входили ли они в обмен, о котором сообщает Россия.

11:22 Россия объявляет о захвате деревни в восточной УкраинеНа востоке Украины российская армия объявила о захвате еще одной деревни. "Деревня Еланное Первое (Еланне Перше на украинском) была освобождена", — сообщает Министерство обороны России. Маленькая деревня расположена вблизи стратегически важного города Покровск, который находится под угрозой со стороны российского наступления. Российская армия в последнее время добилась значительного прогресса в регионе Донецк. Ранее президент Владимир Путин заявил, что основной целью российской армии является захват промышленного региона Донбасса, в том числе Донецка.

11:00 Медведев угрожает полным уничтожением Киева с помощью неядерного оружияБывший президент России Дмитрий Медведев угрожает полным уничтожением украинской столицы Киева с помощью неядерного российского оружия. У России есть законное основание для использования ядерного оружия из-за incursio Украины в российский регион Курск, хотя она этого еще не сделала. В ответ на использование Украиной западных дальнобойных ракет Россия может превратить Киев в "огромное расплавленное пятно" с помощью новейшего неядерного российского оружия, предлагает Медведев. Медведев, который является заместителем председателя Совета безопасности России, неоднократно резко осуждал Запад и Украину.

10:30 Интенсивные бои продолжаются вокруг Курахово на востоке УкраиныТяжелые бои происходят в настоящее время вокруг города Курахово на востоке Украины. Использование европейского дальнобойного оружия вызывает недовольство среди местного населения. Об этом сообщает корреспондент ntv Кавита Шарма из Днепра.

10:02 Атаки дронов причинили ущерб в Черноморском регионе ОдессыПоявляются подробности масштабной атаки дронов, которая произошла прошлой ночью в Черноморском регионе Одессы: Россия запустила в общей сложности 76 боевых дронов, сообщает украинские ВВС. Из них 72 были сбиты. ВВС не предоставляют подробностей о последствиях атаки. Губернатор Черноморского региона Одессы сообщает о значительном ущербе нескольким зданиям в пригороде столицы Одессы. Здания в районе Измаила, через который Украина отправляет часть своего зерна, были пострадали от обломков дронов. В Киеве также сообщается о падении различных обломков, как сообщают правительственные источники. Пострадал муниципальный объект, но пожаров не было.

10:31 Столтенберг о дипломатии до войны: русские представили фальсифицированные карты НАТОИсходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг discusses в интервью последнюю попытку отговорить Россию от вторжения на Украину до конфликта в феврале 2022 года. Последний раунд переговоров НАТО-Россия Совета состоялся в январе. Россия потребовала вывести всех НАТО-войск из своего восточного региона. Это было неприемлемо, но диалог был сохранен, что привело к другому раунду переговоров. Заместители российских министерств иностранных дел и обороны утверждали, что у них нет планов войны и что они угрожаются Украиной. Они представили карты, чтобы продемонстрировать окружение России НАТО, но эти карты содержали неточности. Например, Дания не была обозначена как территория НАТО. Подлинность этой ошибки остается неясной. Оглядываясь назад, Столтенберг сожалеет, что НАТО и его союзники могли бы раньше усилить Украину militarily, что могло бы повысить порог invasions.

10:03 Вейгольд о соглашении о развертывании Литвы: "Литва видит немецкую боевую бригаду как помощь"Германия и Литва формализовали правительственное соглашение: оно гарантирует балтийскому союзнику по НАТО, что немецкая боевая бригада будет развернута в стране в готовности к бою. Военный аналитик Томас Вейгольд предоставляет инсайты о фоне и последствиях этого соглашения в интервью ntv.

09:28 Ким Намеревается Укрепить Сотрудничество с Москвой Согласно сообщениям государственных СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил желание усилить сотрудничество с Россией. После переговоров Ким и председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу в Северной Корее северокорейские СМИ утверждают, что состоялись значительные обсуждения по вопросу укрепления стратегического диалога между обеими странами и укрепления общих интересов в области безопасности, а также региональных и глобальных ситуаций. Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках России оружия и ракет для конфликта на Украине. Пхеньян отвергает эти обвинения как абсурдные.

08:59 Расширение Оружия для Украины? Стармер и Байден Пересмотрят Вопрос на Генеральной Ассамблее ООН В ближайшее время состоится обсуждение вопроса о том, может ли Украина использовать широкий спектр западного оружия против российских целей. Об этом объявил британский премьер-министр Стармер после встречи с президентом США Байденом, на которой было отложено решение по этому вопросу. Байден и Стармер обсудят этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе "с более широкой группой лиц", сказал Стармер. Британские СМИ сообщают, что Байден готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты с американской технологией, но не американские ракеты.

08:23 Цель Трампа: "Обещания Предвыборной Кампании - Это Обещания Предвыборной Кампании" Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за один день, но так и не представил план. В интервью CNN президента Украины Владимира Зеленского спросили об его интерпретации заявления Трампа. "Сегодня я не могу понять этого из-за отсутствия подробного понимания и контекста", - ответил Зеленский, имея в виду текущую избирательную кампанию в США. "И обещания предвыборной кампании - это обещания предвыборной кампании", - добавил он. Зеленский также упомянул, что два месяца назад разговаривал с Трампом. Во время этого разговора Трамп заверил его в поддержке Украины, сказал Зеленский, добавив, что это была положительная беседа.

07:27 ИСИ: России Нужны Более Многочисленные Войска в Курске, чтобы Отбить Украинцев Россия продолжает контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСИ) не видит полноценной операции по изгнанию украинцев из Курска. ИСИ, базирующийся в Вашингтоне, сообщает, что российские власти в основном полагаются на плохо обученных и плохо оснащенных призывников, а также на небольшие группы регулярных войск России и других сил безопасности в пограничном регионе. В оценке think tank утверждается: "Контрнаступление России для возвращения территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует больше личного состава и ресурсов, чем уже накоплено в этом регионе - особенно если большинство уже развернутых подразделений не имеют боевого опыта".

06:49 Украина Пережила Интенсивные Атаки Дронов всю Ночь

По данным украинской армии, Россия обстреляла Украину ракетами Shahed всю ночь. Российские силы запустили несколько групп ударных дронов, сообщило украинское Воздушные силы. Были объявлены воздушные тревоги почти во всех регионах Украины, в том числе в Одессе, где военно-морские силы сбили девять дронов. В Одессе сообщалось о взрывах, но пока нет подтверждений о жертвах.

Лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мюценлих предложил создать международную контактную группу для начала мирных переговоров в конфликте на Украине. Он считает, что сейчас правильное время для западных союзников, чтобы создать эту группу, так как и канцлер Германии, и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что усилия по мирным переговорам должны быть интенсифицированы. Мюценлих предлагает вовлечь в эту контактную группу страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия, которые разделяют убеждение, что российское вторжение становится бременем.

05:41 ЕС Рассматривает Новый Подход для Продления Санкций против России Дипломаты ЕС сообщают, что Еврокомиссия изучает три возможности для продления санкций против России. Эти сценарии были представлены европейским дипломатам на недавнем собрании. Основное внимание уделяется замороженным российским центральным банковским активам, которые являются критически важными для предоставления кредита в размере 50 миллиардов долларов Украине со стороны стран G7. Эти активы были заморожены с момента российского вторжения на Украину.

03:40 Обломки Дронов Ударили по Зданиям Киева Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что обломки дронов попали в городское здание в Киеве. Инцидент произошел в районе Оbolon, к северу от центра города, ранним утром. Кличко упомянул, что на место происшествия направлены экстренные службы. Ранее Кличко сообщал, что системы ПВО активны в столице.

01:35 Ближее Сотрудничество с Россией Обещает Ким Чен Ын Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал более тесное сотрудничество с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Согласно государственному новостному агентству KCNA, двое мужчин обсудили несколько вопросов во время визита Шойгу в Пхеньян и пришли к соглашению по целому ряду вопросов, в том числе о более тесном сотрудничестве для защиты общих интересов в области безопасности. Шойгу, который до мая занимал пост министра обороны России, инициировал более тесные отношения между Северной Кореей и Россией в июле прошлого года, когда он посетил Пхеньян.

23:36 Зеленский представит "План Победы" Байдену в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с президентом США Джо Байденом в сентябре. Зеленский планирует представить стратегию победы на этой встрече. Эта стратегия включает в себя систему принятия решений, направленную на то, чтобы предоставить Украине необходимые ресурсы для ведения войны к миру. По словам Зеленского, успешные конфликты можно завершить разными способами, либо силой, либо дипломатией. Этот подход гарантирует настоящую независимость страны, и Киев рассчитывает на поддержку США для достижения необходимой сильной позиции.

11:18 Бойцы продолжают интенсивные бои на востоке Украины, согласно украинской армии. В ежевечернем отчете Генерального штаба в Киеве сообщается о 115 стычках. Наиболее интенсивные бои происходили в направлении Курахового, где также были активны российские силы в направлении Лиманя и Покровска. Кураховое - небольшой городок к югу от Покровска. Российским войскам не удалось добиться значительных успехов в районе Покровска в последнее время, и они вместо этого расширили свой ось атаки на юг, чтобы захватить Хирнык, шахтерский городок возле Курахового.

22:18 Ожидаемое Облегчение в Курске, По Словам Зеленского

По словам президента Украины Владимира Зеленского, продвижение Украины в российский регион Курск приносит положительные результаты. В Харьковской области враг был остановлен, а в Донецке российское наступление замедлилось, заявляет Зеленский. Несмотря на то, что Россия заявляет о захвате 10 из 100 занятых деревень в Курске, ее контрнаступление в этом регионе пока не принесло существенных успехов. Эксперты сомневались в развертывании более крупных формирований российских войск из других регионов в Курск.

21:46 "Запад Боится" - Острый Комментарий Зеленского О Союзниках

Президент Украины Владимир Зеленский критикует Запад за проявление страха при обсуждении потребностей Украины в перехвате российских ракет и дронов. Он спрашивает: "Если союзники совместно сбивают ракеты и дроны в регионах Ближнего Востока, почему до сих пор нет подобного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских Шахедов в украинском небе?" Зеленский также заявляет, что это "стыдно для демократического мира".

21:30 Россия Развернула Более 8000 Иранских Дронов

Украинское правительство утверждает, что Россия развернула 8060 иранских Шахед-дронов против Украины с начала войны. Подтверждения от России или Ирана не поступало. Украина впервые обвинила Тегеран в поставках этих беспилотников-камикадзе России осенью 2022 года.

В центре Вашингтона британский премьер-министр Кир Стармер и президент США Джо Байден собираются на встречу. В преддверии возможных объявлений о разрешении использования дальнобойного оружия для Украины народ волнуется. Инсайдеры из The Guardian сообщают, что Великобритания дала зеленый свет Украине для запуска атак с помощью ракет Storm-Shadow. Однако, согласно сообщениям, эта тема может остаться за кадром на их встрече сегодня. Как сообщает директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, "Я не ожидаю сегодняшнего объявления о развертывании дальнобойного оружия внутри России - не от США". Он также уточняет, что переговоры с Великобританией, Францией и другими союзниками о поставках оружия Украине продолжаются. Когда его спрашивают о возможных изменениях в политике США, Кирби уклончиво отвечает: "Я не хочу погружаться в спекулятивную беседу о том, что мы можем или не можем объявить в какой-то момент".

После того, как генеральный секретарь НАТО Jens Stoltenberg предложил, что НАТО могло бы предоставить больше оружия, чтобы предотвратить нападение России на Украину, возникает вопрос, могли бы украинские силы использовать такое вооружение для защиты от вторжения.

Ситуация с нефтеперерабатывающим заводом PCK в Шведте в Германии поднимает вопросы о будущей структуре собственности из-за российского соOwnership Rosneft, которое должно быть продано под доверительное управление немецкого правительства. Это создает неопределенность на фоне российского нападения на Украину и потенциальных последствий для энергетической безопасности в Европе.

В ответ на позицию канцлера Олафа Шольца против использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по российским целям важно учитывать возможные последствия другого подхода других стран и его влияние на текущий конфликт.

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