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ПолитикаНовостиМиграция

Шолц и Мерц проявляют слабые лидерские качества - их альтернатива отсутствует.

 and  Carmen Simpson
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Шольц и Мерц обвиняют друг друга в провале переговоров, ссылаясь на недостатки оппонента
Шольц и Мерц обвиняют друг друга в провале переговоров, ссылаясь на недостатки оппонента

Шолц и Мерц проявляют слабые лидерские качества - их альтернатива отсутствует.

СПД и ХДС обвиняют друг друга в провале переговоров по миграции, каждая сторона обвиняет другую в слабой руководящей роли. Канцлер Олаф Шольц и лидер ХДС Фридрих Мерц по очереди критикуют друг друга за отсутствие авторитета. Это может стать прелюдией к завтрашней дискуссии в главном заседании бундестага.

Шольц заявил, что решение прекратить переговоры было принято до встречи и назвал это разочарованием для тех, кто отвечает за это. Он подчеркнул, что руководство требует настоящей стойкости, честности и настойчивости, а не мелких трюков и провинциального шоу.

Шольц продолжил, сказав, что руководство означает руководство своими последователями, твердость и готовность к уступкам. Однако должно быть желание это сделать. Мерц ранее прекратил переговоры с федеральным правительством и землями по этому вопросу в прошлом году. Мерц объявил, что не будет участвовать, ссылаясь на отсутствие интереса после трех дней размышлений. В последнее время Мерц публично обсуждал частную беседу с ним и затем решил возобновить переговоры с правительством, но затем снова их прекратил. Это разочаровывает федерального президента, который призывал к совместному решению от правительства и оппозиции.

С другой стороны, Мерц считает, что Шольц не является лидером. Он указал на явные сигналы о готовности к полному отказу до встречи. У него есть подозрения, что Зеленые блокируют фон и препятствуют прогрессу СПД и FDP так, как они заявляют.

Мерц посоветовал, чтобы Шольц использовал свои исполнительные полномочия для управления ситуацией. Хотя от бундестага не требовалось никаких законодательных действий, достаточно было бы административных действий от федерального правительства, но этого не произошло. Мерц критиковал, что федеральное правительство демонстрирует отсутствие руководства.

Мерц закончил, выразив разочарование, сказав, что он хотел бы, чтобы результат был другим, но это реальность коалиционного правительства и особенно неспособности правительства прийти к соглашению.

Чтобы двигаться вперед, правительство «светофора», возглавляемое канцлером Шольцем, объявило, что они будут вводить дальнейшие меры, предложенные министром внутренних дел Нэнси Фэзер, для более эффективного управления границами и увеличения отказов. Эти предложения соответствуют европейскому праву и представляют собой эффективные решения. Коалиция остается открытой для мира и сталкивается с вызовами, связанными с нерегулярной миграцией. Шольц и Мерц должны встретиться завтра на дискуссии о федеральном бюджете 2025 года.

Шольц упомянул, что провал переговоров по миграции может повлиять на будущие совместные усилия СПД и ХДС, подчеркивая необходимость руководства, которое проявляет настойчивость и порядочность.

Мерц заявил, что эффективное руководство в переговорах по миграции потребовало бы быстрых административных действий от федерального правительства, чего не произошло.

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