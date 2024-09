- Шолц говорит, что результаты выборов, состоявшихся в воскресенье, были мрачными.

Шолц, канцлер от SPD, прокомментировал результаты выборов в Тюрингии и Саксонии как "горькую пилюлю". Несмотря на это, он выразил благодарность, что "унылые прогнозы" о том, что SPD не преодолеет пятипроцентный барьер, не оправдались.

В своем первом комментарии в качестве члена Бундестага Шолц сказал: "Результаты выборов в воскресенье были трудными – для нас тоже. Но посмотрите на светлую сторону: SPD устояла. Мы боролись вместе и твердо. Видно, что упорный труд окупается. Теперь пора продолжать искать и находить больше и свежих сторонников".

В Тюрингии и Саксонии SPD получила худшие результаты с 1990 года, набрав 7,3 и 6,1 процента соответственно. В Тюрингии результат стал худшим на любых выборах в земле.

Что касается успеха AfD в Саксонии и Тюрингии, Шолц выразил обеспокоенность. AfD, которую считают правой экстремистской партией, получила более 30 процентов голосов в обоих землях. "Германия не может и не должна привыкать к этому", - подчеркнул Шолц. "AfD вредит Германии. Они ослабляют экономику, сеют разделение и портят репутацию нашей страны. Теперь все демократические партии должны взять на себя ответственность и сформировать стабильные правительства без правых экстремистов".

Ответ Шолца на результаты выборов на этот раз был быстрее, чем в прошлый раз, например, после поражения SPD на выборах в Европарламент, где они получили худший результат на национальных выборах за 130 лет с 13,9 процента в мае. Тогда Шолц публично прокомментировал ситуацию только на следующий день на пресс-конференции с иностранным гостем, что вызвало критику внутри SPD. Однако то, что Шолц поделился своими мыслями на этот раз как член Бундестага, может быть связано с тем, что выборы и предвыборная кампания считаются партийными делами.

