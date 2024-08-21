- Шолц гарантирует Украине неизменную помощь.

Канцлер Олаф Шольц заверил Украину и Молдову, их соседние страны, что Германия останется их самым сильным европейским союзником в противостоянии с Россией. "Германия не отступит от поддержки Украины", - заявил Шольц во время своего визита в Молдову. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И мы будем крупнейшим европейским спонсором Украины", - добавил он, отметив, что только США предоставляют больше помощи как ведущая мировая держава.

В выходные СМИ сообщали, что Германия может сократить свою помощь Украине, но Шольц уточнил, что изменятся только источники финансирования. Германия выделила более 7 миллиардов евро на Украину в этом году и 4 миллиарда евро на следующий год. Для долгосрочной поддержки Украина получит кредит примерно в 50 миллиардов долларов (примерно 45 миллиардов евро) от стран G7, проценты по которому будут покрываться за счет прибыли от замороженных российских государственных активов.

Шольц не стал комментировать последнюю украинскую наступательную операцию в российском регионе Курск. Он не ответил на вопрос, использовалось ли немецкое оружие, отметив, что Украина планировала свою операцию в секрете без обратной связи, что является важным для ситуации. Правительство Германии внимательно следит за событиями. "Это оперативно и, скорее всего, временно ограниченная операция", - сказал Шольц, хотя нельзя быть уверенным в этом. "Однако в данный момент любое дальнейшее комментирование неуместно. Мы сможем оценить все позже, когда пройдет некоторое время".

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает призывать партнеров разрешить использование западных ракет с большей дальностью на украинской территории. В настоящее время существуют ограничения на это. Спикер МИД России Мария Захарова осудила использование западного оружия Украиной для уничтожения гражданской инфраструктуры в регионе Курск. Те, кто ответственен за "негуманные действия", будут наказаны.

Во время своей первой зарубежной поездки после летних каникул, омраченных спорами в коалиции, Шользу было запланировано всего около четырех с половиной часов. Хотя Шольц уже посещал европейскую встречу в Молдове в июне прошлого года, его нынешний визит является первой bilateral поездкой немецкого главы правительства за двенадцать лет.

Политически Молдова разделена между проевропейскими и пророссийскими фракциями. Сецессионистский регион Приднестровье, узкая полоса земли на востоке республики, имеет российских солдат, дислоцированных там со времен 1990-х годов. Молдова обвиняет Москву в вмешательстве в свою стабильность и распространении ложной информации. Шольц пообещал поддержку Молдове, сказав: "Германия стоит рядом с Молдовой. Мы будем поддерживать Республику Молдову по мере наших возможностей". Германия также пообещала помощь в поддержку planned EU accession Молдовы.

Правительство Молдовы планирует включить EU accession в конституцию. С 2018 года Германия уже предоставила более 41 миллиона евро в поддержку Молдове, что делает ее пятым крупнейшим донором, согласно федеральному правительству. Как и Украина, Молдова является кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года. 20 октября, в день президентских выборов, состоится референдум, на котором будет решено, следует ли закрепить EU accession в качестве конституционной цели, закрепляя путь к Европе. "Молдова хочет быть частью этой европейской семьи, и процесс присоединения важен для нашего будущего", - сказал проевропейский президент Санду.

Несмотря на слухи о возможном сокращении помощи от Германии, канцлер Шольц подтвердил свою приверженность, заявив, что Германия продолжит быть крупнейшим европейским союзником Украины с финансированием более 11 миллиардов евро до 2024 года. Кроме того, Европейский Союз в качестве коллектива планирует предоставить Украине значительный кредит для поддержки ее долгосрочного восстановления.

Признавая стремление Молдовы joining the European Union, канцлер Шольц пообещалcontinued support Германии, подтвердив, что страна останется самым сильным союзником Молдовы в ее EU accession journey, значительно contribuiring к ее efforts с финансовой помощью.

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