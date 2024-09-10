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Шойгу настаивает на том, что обсуждения должны состояться только после отступления украинских военных сил.

 and  Ksenia Johnson
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В ответ на требование вывести украинские войска, Сигуzew соглашается вести переговоры.
В ответ на требование вывести украинские войска, Сигуzew соглашается вести переговоры.

Шойгу настаивает на том, что обсуждения должны состояться только после отступления украинских военных сил.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу четко дал понять, что переговоры о мире с Украиной не начнутся, пока украинские войска не покинут российскую территорию. Как заявил Шойгу, который ранее занимал пост министра обороны, в интервью российскому государственному телевидению: "Пока они не покинут нашу землю, речи о переговорах с ними не идет".

С начала августа Украина проводит атаки на территории России в районе Курска. Это первый случай, когда украинские наземные войска проникли на российскую территорию с начала войны. Эта операция является частью украинской обороны против российской агрессии, которая длится уже более двух с половиной лет.

Шойгу расценивает нападение на Курск как попытку Украины вынудить Россию к переговорам на украинских условиях и отвода российских войск из Донбасса. Однако, якобы, Россия захватила около 1000 квадратных километров территории в восточной Украине только в августе. Эти наблюдения еще не были независимо подтверждены, но и украинские, и международные военные аналитики также признали территориальные приобретения России.

По данным Института изучения войны (ISW) в США, Кремль, возможно, пытается манипулировать глобальными процессами мирных переговоров в конфликте на Украине, одновременно демонстрируя, что Россия не готова к серьезным переговорам с Украиной.

Тем не менее, ISW также отмечает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров все еще общался со своими бразильским и индийским коллегами по поводу конфликта на Украине на полях встречи Совета сотрудничества арабских государств в понедельник.

Кремль, возможно, предложит мирное соглашение с условием значительного "уменьшения" в пользу России из украинской территории в результате недавних конфликтов.

Несмотря на продолжающиеся атаки и территориальные приобретения, Россия продолжает утверждать, что "переговоры о мире с Украиной" не начнутся, пока украинские войска полностью не покинут российскую территорию.

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