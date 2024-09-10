Шойгу настаивает на том, что обсуждения должны состояться только после отступления украинских военных сил.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу четко дал понять, что переговоры о мире с Украиной не начнутся, пока украинские войска не покинут российскую территорию. Как заявил Шойгу, который ранее занимал пост министра обороны, в интервью российскому государственному телевидению: "Пока они не покинут нашу землю, речи о переговорах с ними не идет".

С начала августа Украина проводит атаки на территории России в районе Курска. Это первый случай, когда украинские наземные войска проникли на российскую территорию с начала войны. Эта операция является частью украинской обороны против российской агрессии, которая длится уже более двух с половиной лет.

Шойгу расценивает нападение на Курск как попытку Украины вынудить Россию к переговорам на украинских условиях и отвода российских войск из Донбасса. Однако, якобы, Россия захватила около 1000 квадратных километров территории в восточной Украине только в августе. Эти наблюдения еще не были независимо подтверждены, но и украинские, и международные военные аналитики также признали территориальные приобретения России.

По данным Института изучения войны (ISW) в США, Кремль, возможно, пытается манипулировать глобальными процессами мирных переговоров в конфликте на Украине, одновременно демонстрируя, что Россия не готова к серьезным переговорам с Украиной.

Тем не менее, ISW также отмечает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров все еще общался со своими бразильским и индийским коллегами по поводу конфликта на Украине на полях встречи Совета сотрудничества арабских государств в понедельник.

Кремль, возможно, предложит мирное соглашение с условием значительного "уменьшения" в пользу России из украинской территории в результате недавних конфликтов.

Несмотря на продолжающиеся атаки и территориальные приобретения, Россия продолжает утверждать, что "переговоры о мире с Украиной" не начнутся, пока украинские войска полностью не покинут российскую территорию.

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