После освобождения убитых пленников - Широкая израильская коалиция выступает за всеобщую забастовку.

Наиболее крупная профсоюзная организация Израиля, Histadrut, предложила общенациональную забастовку в понедельник в поддержку оставшихся заложников в Газе. Родственники похищенных и политический лидер Яир Лапид призвали к публичным демонстрациям. Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) выразил шок, узнав о погибших заложниках.

Председатель Histadrut Арон Бар Давид заявил: "Пришло время вмешаться и потрясти тех, кто должен быть потрясен", имея в виду администрацию, возглавляемую премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он критиковался за препятствование соглашению между ХАМАС и Израилем по освобождению заложников с помощью повторных требований. С 6 часов утра в понедельник "вся израильская экономика перестанет функционировать", заявил лидер профсоюза.

Ранее форум родственников заложников предложил общую забастовку и призвал профсоюзы присоединиться к ней. Цель состоит в том, чтобы оказать давление на правительство, чтобы оно вело переговоры об immediate освобождении оставшихся заложников, заявил форум родственников заложников и пропавших без вести. Лидер оппозиции Лапид поддержал их требования.

Министр обороны Йоав Галант также поддержал семьи, призвав правительство "отменить" решение о поддержании присутствия израильской армии в коридоре Филадельфии. Эта область вдоль границы Газы и Египта является критически важной в переговорах о прекращении огня.

В субботу израильская армия обнаружила шесть тел заложников в туннеле в Рафахе, южном регионе Газы. Пять из них были захвачены во время нападения ХАМАС 7 октября 2021 года на фестиваль музыки Нова в южном Израиле. Одна из убитых женщин, теперь опознанная, была похищена из кибуца Беэри.

Заложники были убиты

Среди погибших был гражданин Израиля и США Херш Голдберг-Полин. Его родители недавно напомнили о его судьбе на съезде Демократической партии.

Министерство здравоохранения Израиля обнародовало предварительные результаты вскрытия погибших заложников в воскресенье вечером. Шесть жертв - мужчин и женщин - были "убиты боевиками ХАМАС вблизи с множеством огнестрельных ранений" примерно за 48-72 часа до вскрытия, согласно заявлению представителя.

Источники ХАМАС якобы сообщили в воскресенье, что имя Голдберга-Полина было включено в "подтвержденный список ХАМАС" заложников, предназначенных для обмена на палестинских заключенных во время прекращения огня с Израилем. Якобы, трое из погибших должны были быть освобождены в рамках соглашения.

Ответ Шольца в Twitter

Критики обвиняют премьер-министра Израиля Нетаньяху в пролонгировании конфликта в секторе Газа по политическим мотивам. В телефонном разговоре с родителями погибшего заложника ХАМАС Александра Лобанова в воскресенье Нетаньяху искал "прощения (...), что я не смог вернуть Сашу живым".

Шольц написал в Twitter: "Нас переполняют скорбь и гнев при известии о шести заложниках, найденных мертвыми в секторе Газа". Он продолжил: "Боевики ХАМАС ответственны за смерть этих мужчин и женщин, один из которых имеет немецкие связи". Погибшая заложница Кармель Гат - сестра по мужу немецко-израильтянина Ярдена Романа-Гата, освобожденного из плена ХАМАС в ноябре.

Во время наступления 7 октября на многочисленные объекты в южном Израиле боевики ХАМАС убили 1205 человек и захватили 251, согласно израильским данным. Через 11 месяцев 97 заложников все еще находятся в плену у ХАМАС и других радикальных палестинских групп, при этом 33 якобы погибли. В ответ на нападение ХАМАС Израиль провел масштабные военные операции в секторе Газа.

Согласно ХАМАС, что не может быть независимо подтверждено, с октября погибли более 40 700 человек. В течение месяцев посредники США, Катар и Египет безуспешно пытались достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

Лидер профсоюза Арон Бар Давид упомянул о необходимости вмешательства в секторе Газа, имея в виду администрацию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Форум родственников заложников ранее предложил общую забастовку в поддержку ведения переговоров об immediate освобождении оставшихся заложников в секторе Газа.

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