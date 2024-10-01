Шиллинг должен достичь чести быть первым трехзвездочным генералом в Бундесвер.

С 1993 года Николь Шиллинг является частью немецкой армии. В результате недавнего перевода в отдел готовности и поддержки развертываний она также получает повышение. В возрасте 50 лет она займет должность трехзвездного генерала.

Ранее Шиллинг была вторым по команде в отделе персонала Министерства обороны. Она готовится сделать историю, став первой женщиной-генералом трехзвездного ранга в немецкой армии. Изменение вступает в силу сегодня, как подтвердил представитель Министерства обороны, хотя точная дата ее повышения остается неясной.

Однако Шиллинг не полностью приступит к своим новым обязанностям до конца года. Ее бывший босс, Ода Дёринг, написала в письме, что решение было принято довольно быстро, оставив Шиллинг с несколькими задачами в отделе персонала.

Шиллинг поступила на службу в немецкую армию в 1993 году и с 2022 года является двухзвездным генералом и медицинским офицером. В настоящее время она занимает высший ранг среди женщин-солдат в немецкой армии, хотя сегодня также получила повышение до двух звезд Альмут Нолте. Перед тем, как присоединиться к отделу персонала Министерства обороны в июне этого года, Шиллинг служила вице-президентом и постоянным представителем президента Управления персоналом немецкой армии в Кёльне.

Уполномоченный по парламентскому надзору за вооруженными силами Ева Хёгл приветствовала решение о повышении Шиллинг. Она отметила, что подобные карьеры вдохновляют и показывают, что "женщины могут преуспеть в немецкой армии". Хёгл также призвала к большей представительности женщин на руководящих должностях во всех военных ветвях, выразив желание "видеть больше командиров батальонов в армии, военно-воздушных силах и военно-морском флоте".

Немецкая армия имеет давнюю традицию мужского руководства, но с повышением Шиллинг она станет первым женщиной-генералом трехзвездного ранга. Несмотря на внезапную смену ролей, Шиллинг продолжает служить в армии, выполняя свои оставшиеся задачи в отделе персонала перед полным переходом на должность трехзвездного генерала.

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