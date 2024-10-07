Шестый по рангу офицер администрации мэра Эрика Адамса покидает свой пост, сообщает источник.

Первый заместитель мэра Шина Райт, чьи телефоны были изъяты федеральными следователями в сентябре, похоже, готовится уйти в отставку, как сообщает источник. Точная дата ухода пока не объявлена.

Райт станет шестой высокопоставленной фигурой в администрации Адамса, покинувшей свой пост на фоне нескольких международных расследований. CNN обратилась в мэрию за комментариями.

Адамс в настоящее время предстает перед пятью федеральными обвинениями в даче и получении взяток, мошенничестве с использованием средств связи и принятии пожертвований от иностранных граждан. Он признал себя невиновным на слушании и утверждает, что невиновен.

Обвинения против Адамса, как указано в обвинительном заключении, включают в себя получение "неподобающих вознаграждений, таких как роскошные поездки по всему миру, в том числе от состоятельных иностранных бизнесменов и, по крайней мере, одного высокопоставленного турецкого чиновника, стремящихся оказать влияние на него". Как заявил прокурор Хэган Скоттен на слушании в прошлую среду, возможны дополнительные обвинения, и есть вероятность того, что в этом федеральном коррупционном деле будут предъявлены обвинения другим лицам.

Отставка Райт последовала вскоре после решения администрации Адамса ускорить уход Нью-Йоркского городского школьного инспектора Дэвида Бэнкса, который должен был уйти к 31 декабря.

Бэнкс объявил в прошлую неделю, что планирует уйти на пенсию и готов остаться до 31 декабря, чтобы обеспечить плавный переход для сотрудников. Однако мэр принял решение ускорить этот процесс, и Бэнкс уйдет 16 октября, на два месяца раньше запланированного.

Интересно, что Бэнкс, муж Райт, также лишился своих телефонов в рамках другого расследования в отношении Адамса. Изъятие телефонов Райт было связано с отдельным федеральным расследованием и не было связано с расследованием, ведущимся в отношении Адамса, сообщили источники CNN ранее.

Эти события произошли вскоре после того, как CNN сообщила, что губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул призвала Адамса уволить всех сотрудников своей администрации, связанных с текущими расследованиями.

Вслед за этим бывший старший советник Тим Питерсон, близкий советник Адамса, также подал в отставку в понедельник.

В этой истории принимал участие корреспондент CNN Грегори Крейг.

Эта история продолжает развиваться и будет обновляться.

В свете продолжающихся расследований Адамс призвал свою команду соблюдать прозрачность, заявив: "Мы все несем ответственность за то, чтобы в нашей администрации соблюдались высочайшие этические стандарты".

После решения Райт администрация Адамса столкнется с задачей найти ей замену, готовясь к возможным переменам в своих рядах.

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