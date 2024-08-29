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ПолитикаНовостиКонфликт

Шестнадцать жизней трагически погибли из-за израильской военной операции в регионе Западного берега.

Вооруженные силы Израиля продолжают операции против палестинских боевиков в Jenin и Tulkarem. Боевые действия завершены в другой области.

 and  Carmen Simpson
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Израиль запускает масштабную военную операцию в Северной части Западного берега
Израиль запускает масштабную военную операцию в Северной части Западного берега

- Шестнадцать жизней трагически погибли из-за израильской военной операции в регионе Западного берега.

В рамках масштабной военной операции Израиля в верхней части Западного Берега, по данным палестинских и израильских источников, погибли по меньшей мере 16 человек. Палестинские новостные агентства сообщают, что большинство погибших - боевики, которые погибли в Дженине, Тубасе и Тулькареме с начала операции, согласно данным министерства здравоохранения в Рамалле.

Палестинское агентство Wafa сообщило о 17 погибших, ссылаясь на медицинские источники. По данным палестинских обновлений, двое из погибших были гражданскими лицами, некоторые - боевики, связанные с военным крылом ХАМАС и другими радикальными группами. К сожалению, эти цифры не могли быть подтверждены на момент составления отчета.

Израильская армия заявила о семи погибших боевиках в Дженине, пяти в Тулькареме и еще четырех в Фаре, близ Тубаса. Кроме того, были задержаны десять человек, а силы безопасности разминировали множество взрывных устройств и конфисковали оружие, заявил армия.

Сообщается, что операция в лагере Фаре, расположенном в северных территориях Палестины, завершена. Армия не раскрывает подробности о сроках операций против боевиков в других районах. Израильские СМИ предполагают, что эта кампания может продлиться несколько дней.

Израиль начал эту масштабную военную операцию ранним утром в среду. Представитель армии Израиля объяснил это решение ростом нападений на израильтян. Одновременно наблюдается рост агрессии со стороны радикальных израильских поселенцев в оккупированном Западном Береге.

С начала конфликта в Газе после резни, совершенной ХАМАС 7 октября 2023 года, ситуация на Западном Берегу существенно обострилась. По данным министерства здравоохранения, расположенного на Западном Берегу, в результате израильских военных операций, столкновений или в результате собственных атак погибли по меньшей мере 640 палестинцев.

Текущая военная операция Израиля на Западном Берегу усугубляет Existing conflict between Israelis and Palestinians. Несмотря на заявления израильской армии о множестве погибших боевиков, министерство здравоохранения Палестины сообщает о более высоком уровне жертв, в том числе среди гражданских лиц и боевиков.

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