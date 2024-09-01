Шесть человек, удерживаемых в плену в Газе, были успешно освобождены и восстановлены.

В полосе Газы останки шести человек, якобы взятых в заложники радикальной группировкой ХАМАС, были опознаны президентом США Джо Байденом. Байден заявил: "Сегодня утром израильские силы обнаружили тела шести заложников, захваченных ХАМАСом в туннеле под городом Рафах". Среди жертв был Херш Голдберг-Полин, гражданин США и Израиля.

Голдберг-Полин был одним из 251 заложников, похищенных палестинскими боевиками во время нападения 7 октября. Хотя, по оценкам, около 100 заложников все еще находятся в плену, многие считаются погибшими на основе сообщений израильской армии.

Изначально министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление семьи Голдберг-Полина, скорбящей о потере любимого сына и брата. Армия ранее обнаружила несколько тел во время операции в полосе Газы и заявила: "В настоящее время наши войска все еще развернуты в этом районе, проводя операцию по поиску и спасению. Этот процесс может занять несколько часов".

Сначала было неясно, являются ли обнаруженные тела телами израильских заложников. В свете этой неопределенности армия призвала к осторожности в распространении слухов. Ранее в социальных сетях ходили слухи о существовании заложников, в конечном итоге вызвав "демонстрации" в Израиле, но армия отказалась предоставлять дальнейшие подробности.

Участие в Демократической конвенции

Недавно родители Голдберг-Полина приняли участие в Демократической конвенции. Рэйчел Голдберг в эмоциональной речи призналась: "Среди заложников восемь американских граждан, и наш единственный сын среди них". В четверг семья и другие родственники заложников собрались на границе полосы Газы, пытаясь связаться с пленными через усилители. Рэйчел Голдберг умоляла: "Херш, это мама. Я молюсь Богу, чтобы Он вернул тебя домой прямо сейчас. Я люблю тебя, будь сильным".

В апреле ХАМАС выпустил видео с Голдберг-Полиным. Он обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он оставил заложников ХАМАСу после нападения 7 октября на фестиваль музыки Нова на юге Израиля. Голдберг-Полин, который получил тяжелые ранения во время нападения ХАМАСа, был похищен и затем доставлен в полосу Газы, согласно израильским СМИ.

На видео в апреле Голдберг-Полин был изображен в красной рубашке, сидящим на пластиковом стуле, с ампутированной левой рукой. Он сетовал: "Я просто хотел провести время со своими друзьями, и вскоре я боролся за свою жизнь, страдая от ран по всему телу". В ответ на нападение Израиль начал крупную военную операцию в полосе Газы. ХАМАС, чьи утверждения нельзя независимо проверить, заявляет, что с тех пор более 40 600 человек погибли.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с опознанием останков шести человек, которых ХАМАС захватил в заложники. Несмотря на продолжающуюся операцию армии по поиску и спасению в полосе Газы, многие заложники, в том числе Херш Голдберг-Полин, все еще считаются погибшими.

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