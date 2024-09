Шейный позвонок Сёдера - серьезный вопрос.

Политическая Берлин в 2024 году по-прежнему так же запутана, как и всегда. Неожиданное известие о том, что исполнительный совет Зеленых подал в отставку, застало многих врасплох. Все были сосредоточены на колебаниях канцлера Олафа Шольца, надеясь на то, что Бориса Писториуса назначат вместо него или ожидая, что FDP развалит коалицию «светофор». Теперь все задаются вопросом о Роберте Габеке и причинах его отставки.

Решение Зеленых уйти в отставку было особенно запутанным, учитывая, что проблемы партии не исходили от исполнительного совета. На самом деле, Рикарда Ланг справилась с политическими вызовами и онлайн-мизогинией исключительно хорошо, часто используя юмор, чтобы дистанцироваться от ситуации. Ее юмор является признаком самоиронии, вот почему она часто делится самоироничными изображениями, такими как питье пива прямо из бутылки или признание: «Зеленые виноваты во всем», с остроумным замечанием о злобных комментаторах в Facebook.

Ланг могла бы стать иконой идентитетной политики, выбрав принять ненависть, направленную на нее, как знак отличия. Однако она решила оставаться выше таких мелких атак. С ее поведением она могла бы стать лицом прагматических, склоняющихся к ХДС Зеленых — если бы не склонялась слишком далеко влево политически.

Ушли Не те

С другой стороны, Омид Нурипура можно было бы представить в ХДС политически. Недавно он не произвел хорошего впечатления, назвав правительство «светофор» переходным. Он также был гораздо ближе к Союзу по вопросам внешней политики, таким как Ближний Восток и Украина, чем иногда pacifist SPD. Не ушли ли правильные люди?

Теперь власть сосредоточена на Габеке, который способствовал нынешней ненависти к Зеленым и потере трех земельных выборов с помощью своего плохо составленного закона о отоплении.

Партия готовится к крупной сессии коучинга на партийной конференции в ноябре. «Если от меня зависит, мы проведем очень честный дискуссию на партийной конференции в середине ноября о том, кем мы хотим быть», — сказал Габек в ZDF. Given his position, we can assume that Габек имеет определенные идеи на этот счет.

Учись у Никсона

Габек не раскрывает свои карты, но не исключено, что он хочет вести партию прочь от идентитетной политики и эко-марксистских путей. Это обещает быть трудной борьбой: левое крыло Зеленых злится на коалицию «светофор» из-за ужесточения иммиграционной политики. А исполнительный совет Молодых Зеленых даже подал в отставку и объявил о выходе из партии, считая, что Зеленые все еще слишком правы.

Как левый Зеленый может быть в одной партии с кем-то вроде Сема Одземира, который цитирует Ричарда Никсона в FAZ и думает, что прогрессивный альянс мог бы ужесточить иммиграционные и asylum laws, потому что «он может сделать это правдоподобно, не выглядя фальшиво»? Это звучит как «депортация с человеческим лицом» — и если Зеленые хотят использовать этот слоган, я бы хотел получить высокую плату за свои услуги.

Мечты о Черно-зеленом

Кажется, ХДС является идеальным партнером Зеленых, выглядящим стабильным и надежным, как всегда. Они даже появляются вместе на мероприятиях, таких как Берлин-Бранденбургская академия наук, где Маргрете Меркель отпраздновала свой 70-й день рождения с лягушками из Лейпцига и блинчиками, среди других специалитетов.

ХДС и его взрывная сестра

Отношения между ХДС и его сестринской партией, ХСС, гармоничны — на первый взгляд. Меркель поздравила Фридриха Мерца, пожелав ему «всего наилучшего и много успехов для демократического союза, союза в целом и для нашей страны». Однако неясно, пожелала ли она успехов Мерцу лично. Также Маркус Сёдер общался, подходя по цвету галстука к пиджаку Меркель, что было «совпадением».

Если бы политика была так же проста, как подбор галстуков! Несмотря на то, что ХДС кажется стабильным, его сестринская партия, ХСС, столь же взрывоопасна. Общественные заявления Сёдера далеки от согласия с руководством союза; для Мерца альянс с Зелеными «невозможен в нынешнем виде», но он оставляет дверь открытой для 2025 года. Сёдер, однако, звучит категорично: «Под любыми обстоятельствами не может быть альянса с Зелеными, это табу, и ХСС этому воспрепятствует».

Хм, как это должно сработать? Одна интерпретация заключается в том, что Сёдер, по сути, поддерживает candidacy на пост канцлера Мерца, принимая такую жесткую оппозицию к Зеленым. Мерц не может исключать ничего стратегически, иначе он будет полностью обойден в потенциальных переговорах о коалиции. Анти-зеленая позиция Сёдера позволяет избирателям, ненавидящим Зеленых, также проголосовать за Мерца. В то же время Сёдер выиграл от своей анти-зеленой позиции в Баварии, где свободные избиратели дышат ему в затылок. Выигрыш-выигрыш!

Изменит ли Сёдер свою позицию?

Что будет делать Сёдер, если ХДС выиграет федеральные выборы и захочет сформировать коалицию с Зелеными? Возможно, Мерц и Сёдер ставят на то, что проблема не возникнет — если Зеленые полностью развалятся к тому времени.

Возможно, они мечтают о том, что Зеленые претерпят значительные изменения — превратятся в Зеленых, подобных Никсону, известных своей строгой позицией по иммиграции, поставкам оружия в Украину и Израиль и полным отсутствием поддержки эко-марксистов. Даже в этом случае Маркусу Сёдеру придется совершить полный поворот на 180 градусов, что так же сложно для врачей, как и для политиков.

Было бы довольно неожиданно, тем не менее.

