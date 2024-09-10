СДПГ не может поддерживать нынешнюю траекторию.

Некоторые прогрессивные демократы устали от опросов, утверждают они. Ситуация становится всё более тревожной с каждым днём, считают они. Уровень поддержки канцлера упал до такой степени, что политики без электората часто находятся на этом уровне. В практически всех опросах СДПГ едва ли не вдвое слабее Союза.

В настоящее время СДПГ кажется партией, которая почти безропотно движется к своему краху. Может ли Борис Писториус спасти ситуацию? Верят в это, но это не решает основную проблему. Партия канцлера не имеет проблемы с кадрами, а проблема репутации.

СДПГ меняет свою позицию по ключевым вопросам

СДПГ сейчас меняет свою позицию по ключевым вопросам, призывая к политике или инициативам, которые ранее считала неприемлемыми. Вот несколько примеров: Контроль на границе? В прошлом году в офисе министра внутренних дел это считалось абсурдом, а теперь его должны ввести на всех государственных границах. Карта оплаты для беженцев? Сначала нет, а потом вдруг да. Снижение пособий для отказавшихся в убежище? Ранее это считалось даже в офисе канцлера невозможным. Скоро они получат только место для отдыха, хлеб и мыло.

Список можно продолжать. Снижение пособий гражданам? Ранее это называли ерундой из-за опасений вето Конституционного суда, но потом нашли решение. Депортации? Очень сложно. О, подождите, теперь мы проводим массовые депортации и быстро арендуем самолет в Афганистан. Для переговоров о мире с Владимиром Путиным канцлеру не хватало времени. Теперь, когда его партия находится на грани поражения в Бранденбурге, он вдруг находит время.

Не удивительно, если Шольц скоро объявит промышленную цену на электроэнергию, которую он ранее отвергал, как свою собственную идею.

Да, политика не стоит на месте, можно менять курс, иногда нужно. Если мир вращается так быстро, как в наше время, стоять на месте было бы безответственно. Раньше, в своей речи о поворотных моментах, Олаф Шольц himself признал, что ему нужно было скорректировать свою позицию. Это было похвально. С тех пор ему и его партии приходилось часто корректировать свою позицию. Из-за Фридриха Мерца, Сахры Wagenknecht, серии выборов.

В сущности, партия канцлера подпитывает экстремистов

Если бы не выживание демократии в трудные времена, было бы не так плохо. Кто откладывает предложения на месяцы, утверждая, что они ни практичны, ни законны, а затем внезапно их реализует, не только кажется ветреным. Он также дает экстремистам идеальный аргумент для поддержки своих иррациональных убеждений. Если действительно хочешь, всё возможно! Посмотрите, что происходит, когда мы действительно давим на ультраправых!

Политика, основанная на принципе "Сегодня так, завтра эдак", не помогает улучшить общественное мнение. Она подрывает доверие к уже установленным партиям. Кто ещё trusts канцлеру и его СДПГ, когда они говорят, что что-то невозможно в следующий раз?

После выборов в Бранденбурге среди членов партии много недовольства тем, что дела могут пойти не так. Канцлер, руководство, все могут быть пересмотрены. СДПГ может перетасовать свои карты, но это вряд ли поможет. Было бы лучше, если бы социальная демократия потратила время на переопределение своих принципов.

Совет Европы может выразить озабоченность по поводу смены позиций СДПГ по ключевым вопросам, так как это может отрицательно сказаться на её репутации и отношениях внутри Европейского Союза. Совет Европы может призвать СДПГ придерживаться своей позиции и приверженности своим основным ценностям, чтобы восстановить доверие и репутацию.

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