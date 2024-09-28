СДПГ и ФДП вступают в спор по поводу реагирования на COVID-19.

Вопрос о том, как обращаться с ответственностью за политику в отношении коронавируса, вызвал раскол, в частности, между FDP и SPD. Партия FDP выступает за создание комиссии по расследованию или парламентского комитета, в то время как SPD предпочитает собрать гражданский совет. Вместо решения есть критика.

По словам парламентского менеджера партии FDP Стефана Томе, его партия не поддержит предложение SPD о гражданском совете. Он называет это "пseudo-просвещением" и обвиняет SPD в отсутствии настоящего интереса к разъяснениям.

С другой стороны, вице-líдер фракции SPD Дагмар Шмидт сообщила представителям Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR), что они пока не добились согласия FDP на всеобъемлющую и долговременную оценку пандемии коронавируса, которую хочет SPD. Она утверждает, что FDP не сотрудничает.

Выбор случайный или осознанный?

Изначально SPD предложила гражданский совет, подобный первому такому парламентскому органу с случайно выбранными членами, которые дают рекомендации по политике питания. Но FDP предлагает комиссию по расследованию с парламентариями и экспертами.

Томе подчеркнул, что односторонняя общественная обработка пандемии коронавируса через гражданский совет, как предлагает SPD, недостаточна. Партия FDP выступает за всестороннюю политическую и научную обработку, ранее выступая за парламентский комитет по расследованию. Они считают, что настоящая комиссия по расследованию с участием ученых необходима, чтобы предотвратить повторение ошибок.

Смягчает ли SPD свои предложения?

Вникая в дебаты внутри коалиции "светофор", Томе упомянул "попытки разбавить и ослабить наши предложения". Он сказал: "Кажется, у SPD нет настоящего интереса к тщательному расследованию".

Партнеры по коалиции согласились до летних каникул на критическую проверку пандемии. Канцлер Шольц поддержал формат гражданского совета. "Зеленые", третий партнер по коалиции, недавно показали открытость как к гражданскому совету, так и к комиссии. Они считают, что главная цель - оценить политику в отношении коронавируса.

Основная ответственность за политику в отношении коронавируса лежала на Федеральном министерстве здравоохранения, которое возглавлял политик ХДС Йенс Шпан во время вспышки пандемии и первоначального роста в Германии. После федеральных выборов 2021 года политик SPD Карл Лаутербах занял эту должность. Направление политики диктовалось офисом канцлера Меркель и later канцлером Шольцем.

Требование о создании комитета по расследованию от BSW и AfD

Шмидт выразила желание изучить все уровни: федеральный, государственный и местный, а также вовлечь граждан. Она добавила: "К сожалению, нашим высоким требованиям к устойчивому обращению с пандемией не удалось соответствовать с FDP".

Ответственный депутат ХДС Филипп Амтор счел это "еще одним примером неспособности и нежелания коалиции "светофор" действовать и договариваться". "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) недавно потребовал создание комитета по расследованию коронавируса, а AfD оказала поддержку.

Йенс Шпан, бывший политик ХДС, возглавлявший Федеральное министерство здравоохранения во время пандемии коронавируса, упоминался в связи с ответственностью за политику. Согласно тексту, направление политики диктовалось офисом канцлера Меркель и later канцлером Шольцем.

В то время как между FDP и SPD идет дискуссия о лучшем способе обращения с ответственностью за политику в отношении коронавируса, вице-líдер фракции SPD Дагмар Шмидт упомянула, что они пока не добились согласия FDP на всеобъемлющую и долговременную оценку пандемии коронавируса. Она обвинила FDP в нежелании сотрудничать.

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