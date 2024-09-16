Счетная палата: проблемы, связанные с новым пластмассовым налогом ЕС

Согласно Европейскому суду аудиторов, введённый в 2021 году налог на не переработанную тару из пластика не находится под эффективным контролем. Отсутствие надзора может способствовать экологическим правонарушениям, как подчёркивается в недавнем отчёте института.

Отчёт указывает, что если отходы, предназначенные для переработки, не соответствуют Директиве о отходах и вместо этого контрабандируются или незаконно сбрасываются, это является экологическим преступлением. Мало подтверждений тому, что отходы, якобы принятые перерабатывающими компаниями, действительно перерабатываются.

Кроме того, отмечается, что отдельные страны ЕС используют разные методы для определения количества отходов. Каждая страна ЕС обязана платить сбор в размере 80 центов за килограмм не переработанного пластика. Однако некоторые члены ЕС существенно занизили свои отчёты об отходах: ожидаемое общее количество не переработанных упаковочных отходов на 2021 год было на 1,4 миллиарда килограммов меньше, чем было впоследствии сообщено.

Пока эти проблемы не будут решены, страны ЕС, как ожидается, продолжат использовать разные определения и методы для сбора данных, согласно аудиторам. Новые источники доходов, введённые в 2021 году, частично направлены на стимулирование снижения использования одноразовых пластиков и увеличения показателей переработки.

Европейский суд аудиторов подчеркнул необходимость улучшения расчётов для определения количества не переработанных пластиковых отходов, так как некоторые члены ЕС занизили свои отчёты. Эффективный надзор за расчётами важен для обеспечения точного сбора налога на не переработанную тару из пластика.

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