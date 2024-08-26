Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиИсламская

Саскиа Эскен, возможно, произносит наименее интеллектуально обоснованное утверждение года.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Из данного инцидента невозможно было извлечь много фактов, поскольку правоохранительные органы не...
Из данного инцидента невозможно было извлечь много фактов, поскольку правоохранительные органы не знали личность виновника и, соответственно, за ним не велось наблюдение, заявил Эскен в своем выступлении на ARD в воскресенье.

Саскиа Эскен, возможно, произносит наименее интеллектуально обоснованное утверждение года.

Нападение исламиста-сирийца на городской фестиваль в Солінгене потрясло Германию. Интересно, что лидер СДПГ Сакка Эскен заявляет, что ножевое нападение, в результате которого погибли трое человек, не несёт никаких уроков; политическая реакция кажется маловероятной. Политики, которые ведут политику подобным образом, не должны доверять управление страной на федеральном уровне.

Эскен заявила вчера, что "не много можно извлечь" из нападения в Солінгене. Если её заявление подразумевает, что никаких действий не может быть предпринято, ни политически, ни законодательно, то это, возможно, самое бессмысленное заявление политика в течение значительного периода времени. Более того, если СДПГ потеряет власть в земельных парламентах Тюрингии и Саксонии в следующее воскресенье, это заявление, а также безответственное пренебрежение им, вероятно, сыграют значительную роль в этом исходе.

Несомненно, поспешные решения не всегда полезны. Однако воздерживаться от размышлений и реакции из страха поспешности - это вершина политического бездействия. После шокирующего нападения, подобного Солінгену, вопрос не в том, могут ли политически ответственные лица принять меры, а в том: как. Именно этого заслуживают граждане. И не только те, кто в Солінгене.

Всегда можно что-то сделать

Правильно, что абсолютная безопасность от нападения одиночки гарантировать на 100% невозможно. Признавать эту уязвимость политически честно. Но это не должно останавливать поиск большей безопасности и защиты; наоборот, это должно его ускорить. Поэтому те, кто отвергает предложения, подобные предложениям лидера ХДС, заявляя, что они несовместимы с текущими законами, не понимают ситуацию.

Каждый из этих законов может быть изменён, даже статья об убежище в Основном законе может быть отредактирована. Это произошло около 30 лет назад, и количество заявлений на убежище значительно снизилось. Так что же мешает подобному событию произойти сегодня, если есть политическая воля и необходимая поддержка?

Большинство граждан понимают, что абсолютная безопасность - иллюзия. Однако вопрос об исламистски мотивированном насилие имеет много аспектов в глазах этих граждан. Поэтому политика должна охватить как можно больше этих других аспектов.

Должна ли Германия продолжать защищать афганцев?

Текущая немецкая система убежищ работает далеко не идеально; любой, кто добирается до немецкой земли, автоматически запускает процесс убежища и может остаться, независимо от того, как завершится процесс. Можно ли что-то улучшить? Есть ли желание внести изменения?

Например: в первые семь месяцев 2024 года около 27 000 афганских заявителей на убежище получили решение. Примерно 10 000 из них получили самый низкий статус защиты, известный как "запрет на депортацию". Это основано на предположении, что в Афганистане идет смертельно опасная гражданская война. Но это больше не так. Поэтому запрет на депортацию мог бы быть отменен политическим решением.

Если текущее федеральное правительство не готово к таким дискуссиям или будущим действиям, нападение в Солінгене может стать концом этого правительства. И они этого заслуживают.

В свете полученных знаний политикам следует рассмотреть возможность пересмотра существующих законов, в том числе статьи об убежище в Основном законе, чтобы повысить безопасность и защиту от потенциальных атак. Не обращать внимания на эти вопросы можно расценить как политическую халатность, особенно после трагического инцидента, подобного тому, что произошел в Солінгене.

Германия, будучи демократической страной, несет ответственность за решение многоаспектной проблемы исламистски мотивированного насилия. Исламское сообщество является значительной частью немецкого общества, и политике необходимо работать с их заботами и находить решения, которые гарантируют безопасность и благополучие всех.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство
Политика

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом. По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.
Политика

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска. 19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Политика

Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно