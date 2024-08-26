Саскиа Эскен, возможно, произносит наименее интеллектуально обоснованное утверждение года.

Нападение исламиста-сирийца на городской фестиваль в Солінгене потрясло Германию. Интересно, что лидер СДПГ Сакка Эскен заявляет, что ножевое нападение, в результате которого погибли трое человек, не несёт никаких уроков; политическая реакция кажется маловероятной. Политики, которые ведут политику подобным образом, не должны доверять управление страной на федеральном уровне.

Эскен заявила вчера, что "не много можно извлечь" из нападения в Солінгене. Если её заявление подразумевает, что никаких действий не может быть предпринято, ни политически, ни законодательно, то это, возможно, самое бессмысленное заявление политика в течение значительного периода времени. Более того, если СДПГ потеряет власть в земельных парламентах Тюрингии и Саксонии в следующее воскресенье, это заявление, а также безответственное пренебрежение им, вероятно, сыграют значительную роль в этом исходе.

Несомненно, поспешные решения не всегда полезны. Однако воздерживаться от размышлений и реакции из страха поспешности - это вершина политического бездействия. После шокирующего нападения, подобного Солінгену, вопрос не в том, могут ли политически ответственные лица принять меры, а в том: как. Именно этого заслуживают граждане. И не только те, кто в Солінгене.

Всегда можно что-то сделать

Правильно, что абсолютная безопасность от нападения одиночки гарантировать на 100% невозможно. Признавать эту уязвимость политически честно. Но это не должно останавливать поиск большей безопасности и защиты; наоборот, это должно его ускорить. Поэтому те, кто отвергает предложения, подобные предложениям лидера ХДС, заявляя, что они несовместимы с текущими законами, не понимают ситуацию.

Каждый из этих законов может быть изменён, даже статья об убежище в Основном законе может быть отредактирована. Это произошло около 30 лет назад, и количество заявлений на убежище значительно снизилось. Так что же мешает подобному событию произойти сегодня, если есть политическая воля и необходимая поддержка?

Большинство граждан понимают, что абсолютная безопасность - иллюзия. Однако вопрос об исламистски мотивированном насилие имеет много аспектов в глазах этих граждан. Поэтому политика должна охватить как можно больше этих других аспектов.

Должна ли Германия продолжать защищать афганцев?

Текущая немецкая система убежищ работает далеко не идеально; любой, кто добирается до немецкой земли, автоматически запускает процесс убежища и может остаться, независимо от того, как завершится процесс. Можно ли что-то улучшить? Есть ли желание внести изменения?

Например: в первые семь месяцев 2024 года около 27 000 афганских заявителей на убежище получили решение. Примерно 10 000 из них получили самый низкий статус защиты, известный как "запрет на депортацию". Это основано на предположении, что в Афганистане идет смертельно опасная гражданская война. Но это больше не так. Поэтому запрет на депортацию мог бы быть отменен политическим решением.

Если текущее федеральное правительство не готово к таким дискуссиям или будущим действиям, нападение в Солінгене может стать концом этого правительства. И они этого заслуживают.

В свете полученных знаний политикам следует рассмотреть возможность пересмотра существующих законов, в том числе статьи об убежище в Основном законе, чтобы повысить безопасность и защиту от потенциальных атак. Не обращать внимания на эти вопросы можно расценить как политическую халатность, особенно после трагического инцидента, подобного тому, что произошел в Солінгене.

Германия, будучи демократической страной, несет ответственность за решение многоаспектной проблемы исламистски мотивированного насилия. Исламское сообщество является значительной частью немецкого общества, и политике необходимо работать с их заботами и находить решения, которые гарантируют безопасность и благополучие всех.

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