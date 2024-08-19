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Сантос признает свою вину в федеральных обвинениях в понедельник, по словам инсайдеров.

Бывший представитель ГОП Джордж Сантос, якобы, согласен признать вину в обвинениях о некачественных действиях во время своей предвыборной кампании в Конгресс в 2022 году, как сообщают инсайдеры, знакомые с соглашением. Признание чуток опережает намеченное начало его федерального судебного процесса.

 and  Hanna Hofmann
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Сантос признает свою вину в федеральных обвинениях в понедельник, по словам инсайдеров.

Ожидаемое признание положит конец почти двухлетней истории, в ходе которой Сантос фальсифицировал свое резюме во время кампании за 3-й конгрессный округ Нью-Йорка. Обама выиграл место, но в итоге был обвинен в 23 федеральных преступлениях и драматически удален из Конгресса в прошлом году.

Сантос, который когда-то заявлял об своей невиновности во всех 23 обвинениях, предстанет перед судом в понедельник перед судьей федерального суда Восточного округа Нью-Йорка Джоанной Сейберт.

Начало отбора присяжных в суде над Сантосом было запланировано на 9 сентября в суде на Лонг-Айленде, но в пятницу обвинители и адвокаты Сантоса совместно запросили очную конференцию на следующее утро.

Обвинители в двух отдельных обвинительных актах в прошлом году обвинили Сантоса в мошенничестве с пособиями по безработице в связи с COVID-19, нецелевом использовании средств кампании и фальсификации личной финансовой информации, представленной в Палату представителей.

Сантос признал себя невиновным в мае 2023 года по 13 федеральным обвинениям, в том числе 7 эпизодов мошенничества с использованием связи, 3 эпизода отмывания денег, 1 эпизод хищения общественных средств и 2 эпизода предоставления ложной информации в Палату представителей США.

Он признал себя невиновным во второй раз в октябре по еще 10 федеральным обвинениям, в том числе обвинения в краже личности, фальсификации расходов по кредитной карте, хищении средств компании и сговоре со своим бывшим казначеем кампании с целью завышения сумм пожертвований для достижения целей по сбору средств, среди других преступлений.

Сантосу 36 лет, и он заявил после второго раунда обвинений, что не примет сделку о признании вины и будет баллотироваться на переизбрание, сказав журналистам в октябре: "Основной вопрос, который вы часто задаете мне, - 'Будете ли вы принимать сделку о признании вины?' Нет. Мой ответ - я не приму сделку о признании вины".

Его ожидаемое признание вины последует после признания вины Сантосом финансистом кампании, Сэмом Миеле, в федеральном обвинении в мошенничестве с использованием связи в рамках сделки о признании вины в ноябре. Бывший казначей кампании Сантоса, Нэнси Маркс, также признала себя виновной в октябре в сговоре с целью обмана США.

Сантос, представлявший части Лонг-Айленда и Квинса во время своего краткого пребывания в Конгрессе, вызвал изумление и возмущение на Капитолийском холме из-за разоблачений своей фальшивой истории жизни, в том числе значительных лжи в резюме и биографии.

Лишенный возможности оставаться в Конгрессе, Сантос оставался конфронтационным. Он заявлял, что его преследуют, и что это будет опасный прецедент, если Палата представителей вышлет его, так как он еще не был признан виновным в суде.

Однако призывы к высылке Сантоса из законодательного органа достигли почти маниакального накала после того, как Комитет по этике Палаты представителей опубликовал подробный отчет, выявивший дополнительные "необвиненные и незаконные действия" Сантоса помимо уже предъявленных ему обвинений.

В решающем голосовании 311 против 114 в декабре, при поддержке 105 республиканцев, Палата представителей единогласно проголосовала за применение самой суровой меры наказания к члену и выслала Сантоса. Он стал шестым законодателем в истории, исключенным из палаты.

Сантос кратко рассматривал возможность возвращения в Конгресс, объявив в марте, что он покинет Республиканскую партию и выставит свою кандидатуру в качестве независимого в 1-м округе Нью-Йорка. Однако он отказался от своей кандидатуры в апреле, сказав, что не хочет разделять билет с действующим республиканским конгрессменом Ником Лалотой и "быть ответственным за передачу Палаты представителей демократам".

В этом отчете также принимали участие корреспонденты CNN Пипер Хадспет Блэкберн, Клэр Форан, Ману Раджу, Сэм Фоссум и Хейли Талабот.

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