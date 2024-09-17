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ПолитикаНовостиКомиссия уже сделала ряд рекомендаций.

Самые богатые люди в мире получают наибольшие преимущества от снижения налогов Линднера

В соответствии с обследованием

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Богатые люди получают существенные преимущества от налоговых стратегий, которые предлагает Линднер.
Богатые люди получают существенные преимущества от налоговых стратегий, которые предлагает Линднер.

Самые богатые люди в мире получают наибольшие преимущества от снижения налогов Линднера

Согласно исследованию, предложенные министром финансов Германии Кристианом Линднером стратегии налоговых сокращений в основном выгодны высокооплачиваемым лицам. Одинокий заработок в размере 8000 евро в месяц принесет сбережения в размере 500 евро к 2025 году, согласно отчету Süddeutsche Zeitung от вторника, ссылаясь на анализ Палаты труда в Бремене. Для семей с двумя детьми и двумя работающими родителями, зарабатывающими ту же сумму, сбережения составят 400 евро в год.

Однако эти сбережения в 1,3-5 раз больше, чем у обычных заработных плат, которые варьируются от 2000 до 5000 евро в месяц, согласно исследованию. Палата труда в Бремене получила эти цифры на основе Закона о развитии налогов, который Линднер планирует использовать для устранения проблемы "холодной прогрессии" путем изменения налоговых ставок и порога освобождения от солидарного налога.

Исследование критикует этот метод, заявляя, что семьи со средним доходом и детьми больше страдают от высокой инфляции, чем более состоятельные лица. Согласно исследованию Института макроэкономики, семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми или одинокие родители с одним ребенком и чистым месячным доходом около 3000 евро к 2024 году после инфляции будут иметь на 260-320 евро меньше располагаемого дохода, чем их доход до роста цен в 2021 году.

Комиссия, признавая неравенство, выявленное в исследованиях, может предложить политику для смягчения этого доходного неравенства. Однако рекомендации Комиссии на данный момент не конкретно адресуют вопрос неравного налогового сбережения между высокооплачиваемыми работниками и обычными заработными платами.

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