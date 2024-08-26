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Самолет Boeing выдерживает 16-часовой полет с поврежденной взлетно-посадочной полосой аэропорта Рима, достигая Перта.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Боинг совершил 16-часовой полет из Рима в Перф, несмотря на повреждение wings.
Боинг совершил 16-часовой полет из Рима в Перф, несмотря на повреждение wings.

Самолет Boeing выдерживает 16-часовой полет с поврежденной взлетно-посадочной полосой аэропорта Рима, достигая Перта.

Пассажиры рейса Qantas из Рима в Перث испытали авиационные тяготы почти 16 часов из-за незамеченной проблемы с крылом. Как сообщает Qantas, этот инцидент произошел 24 августа, когда самолет летел из Рима на западное побережье Австралии.

Расследование показало, что во время взлета Boeing 787 Dreamliner частично отвалился шина, что привело к повреждению нижней части правого крыла.

Экипаж узнал о повреждении шины и крыла только по прибытии в Перт - примерно через 16 часов после вылета. "Приносим извинения за причиненные неудобства нашим пассажирам и выражаем благодарность за терпение", - заявил представитель Qantas.

По прибытии в Перт команда провела осмотр и обнаружила обломки шины и повреждение крыла. Из-за этого непредвиденного инцидента с посадкой самолету потребовалось дополнительное техническое обслуживание перед продолжением полета.

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