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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Самое популярное место для переезда немецких эмигрантов в Европе - Швейцария.

В отношение Австрии:

 and  John Stellmacher
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Самое популярное место для переезда немецких эмигрантов в Европе - Швейцария.

Германия продолжает предпочитать Швейцарию в качестве любимого места для экспатов в Европе, опережая Австрию и Испанию. Согласно данным Федерального статистического управления на начало 2023 года, там проживало 315 960 немецких жителей. Это на 1,5%, или примерно 4660 человек больше, чем в предыдущем году. Статистики отметили, что число немцев, проживающих в Швейцарии, растет уже несколько лет.

На втором месте - Австрия, соседняя страна. По последним данным, там проживало около 225 010 немецких жителей. Это на 3,7%, или 8280 человек больше, чем в предыдущем году. Федеральное статистическое управление объяснило это тем, что оба государства облегчают переезд для немцев из-за своей близости и отсутствия языкового барьера.

Испанию, первую страну за пределами немецкоязычного региона, опустили на третье место. На начало 2023 года там проживало около 125 790 немецких жителей. Однако это на 11,8%, или 16 840 человек меньше, чем в 2022 году.

Швейцария также лидирует среди европейских стран, где немцы чаще всего получают гражданство. В 2022 году число натурализаций достигло рекордного уровня в 8960 человек, что на 12,8% больше, чем в предыдущем году. На втором месте Швеция, где в 2022 году гражданство получили около 1320 немцев, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году.

Число немцев, получающих гражданство во Франции, немного снизилось. Если в 2021 году гражданство Франции получили около 430 немцев, то в 2022 году их число немного уменьшилось до около 420 человек, согласно данным статистиков.

Комиссия отметила значительный рост числа немецких жителей в Австрии и Швейцарии, объяснив это облегчением переезда из-за близости и отсутствия языкового барьера. Комиссия также подчеркнула статус Швейцарии как европейской страны, где немцы чаще всего получают гражданство.

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