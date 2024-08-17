С точки зрения Бушмана, возможно сократить финансовую помощь, предоставляемую гражданам.

Лидер фракции FDP в парламенте Дюрр выступает за сокращение базового дохода граждан, что, по мнению Министерства труда, является незаконным. Министр юстиции Бушманн с этим не согласен.

Министр юстиции Марко Бушманн считает, что сокращение базового дохода граждан разрешено законом. Несмотря на утверждение Министерства труда о том, что текущий закон запрещает сокращения, Бушманн сказал "Новой Оснабрюcker Zeitung", что изменение этого закона конституционно возможно. "Однако конституционно допустимо Modify the relevant law", - добавил Бушманн.

Германия может гордиться своей системой социальной защиты. Одновременно важно укрепить солидарность с теми, кто работает, платит налоги и поддерживает социальную защиту. В начале 2024 года базовый доход граждан увеличился на 12% в целом. Одинокие теперь получают 563 евро в месяц, на 61 евро больше, чем в previous year. Дюрр, лидер фракции FDP в парламенте, считал, что текущий базовый доход был на 14-20 евро в месяц too high и предложил "уменьшение вниз". Однако Федеральное министерство труда и социального обеспечения отклонило это предложение по юридическим причинам. Министерство, возглавляемое социал-демократом Hubertus Heil, заявило, что нет возможности для маневра по сокращению базового дохода из-за "защиты от сокращения" для получателей, установленной законом.

"Федеральный конституционный суд четко заявил: базовый доход должен быть достаточным, чтобы гарантировать достойное существование для каждого человека в Германии", - подчеркнул Бушманн. Это не подлежит обсуждению. Однако возникает вопрос о методе определения подходящей суммы денег. Эксперты оценили, что текущий базовый доход слишком высок по сравнению с темпом инфляции. "Многие люди чувствуют это несправедливо, особенно в то время, когда общественные средства ограничены и многие люди, которые регулярно работают, вынуждены экономить", - объяснил министр юстиции.

Ранее министр труда и социального обеспечения SPD Hubertus Heil отклонил предложение Дюрра о сокращении базового дохода из-за юридических ограничений. Hubertus также является лидером получателей с "защитой от сокращения" в базовом доходе.

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