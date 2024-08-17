Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЮбертус - это целитель.

С точки зрения Бушмана, возможно сократить финансовую помощь, предоставляемую гражданам.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

С точки зрения Бушмана, возможно сократить финансовую помощь, предоставляемую гражданам.

Лидер фракции FDP в парламенте Дюрр выступает за сокращение базового дохода граждан, что, по мнению Министерства труда, является незаконным. Министр юстиции Бушманн с этим не согласен.

Министр юстиции Марко Бушманн считает, что сокращение базового дохода граждан разрешено законом. Несмотря на утверждение Министерства труда о том, что текущий закон запрещает сокращения, Бушманн сказал "Новой Оснабрюcker Zeitung", что изменение этого закона конституционно возможно. "Однако конституционно допустимо Modify the relevant law", - добавил Бушманн.

Германия может гордиться своей системой социальной защиты. Одновременно важно укрепить солидарность с теми, кто работает, платит налоги и поддерживает социальную защиту. В начале 2024 года базовый доход граждан увеличился на 12% в целом. Одинокие теперь получают 563 евро в месяц, на 61 евро больше, чем в previous year. Дюрр, лидер фракции FDP в парламенте, считал, что текущий базовый доход был на 14-20 евро в месяц too high и предложил "уменьшение вниз". Однако Федеральное министерство труда и социального обеспечения отклонило это предложение по юридическим причинам. Министерство, возглавляемое социал-демократом Hubertus Heil, заявило, что нет возможности для маневра по сокращению базового дохода из-за "защиты от сокращения" для получателей, установленной законом.

"Федеральный конституционный суд четко заявил: базовый доход должен быть достаточным, чтобы гарантировать достойное существование для каждого человека в Германии", - подчеркнул Бушманн. Это не подлежит обсуждению. Однако возникает вопрос о методе определения подходящей суммы денег. Эксперты оценили, что текущий базовый доход слишком высок по сравнению с темпом инфляции. "Многие люди чувствуют это несправедливо, особенно в то время, когда общественные средства ограничены и многие люди, которые регулярно работают, вынуждены экономить", - объяснил министр юстиции.

Ранее министр труда и социального обеспечения SPD Hubertus Heil отклонил предложение Дюрра о сокращении базового дохода из-за юридических ограничений. Hubertus также является лидером получателей с "защитой от сокращения" в базовом доходе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Атомный павильон входит в состав Московского многоцелевого оздоровительного и выставочного...
Политика

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой.

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой. Московский гигантский развлекательный и торговый центр ВДНХ представляет свежий аттракцион: Росатом представляет всеобъемлющую выставку достижений в области ядерной энергии, от добычи урана в Восточной Германии до атомных бомб, ледоколов и электростанций. Открытие было тепло воспринято премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Колоссальная стеклянная конструкция, помеченная

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Министр финансов реализует бюджетные ограничения: Согласно сообщениям, Кристиан Линднерcommunicated...
Политика

Немецкая администрация, похоже, не желает оказывать Украине дополнительную финансовую помощь.

Федеральное правительство, как сообщается в секретных документах, якобы планирует прекратить эскалацию выплат помощи Украине.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Власти навещают резиденцию Виктории Ли
Политика

Полицейские видеозаписи показывают смертельное применение силы против женщины в Нью-Джерси, которая в беде, ее родственники вызвали службу скорой помощи, сообщив о чрезвычайной ситуации в области психического здоровья.

В пятницу появились записи с камер_body, тела офицеров полиции, на которых запечатлено смертельное столкновение с Викторой Ли, 25-летней женщиной, столкнувшейся с проблемой психического здоровья, из-за чего ее брат позвонил в 911, произошедшее в Форт Ли, Нью-Джерси, совсем недавно.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выделенные средства для Украины в этом году составляют примерно восемь миллиардов евро в...
Политика

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине Германское правительство не выделяет дополнительную финансовую помощь Украине, как сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Текущие бюджетные планы не имеют достаточных средств для этого, и дополнительные запросы от Министерства обороны не утверждаются из-за мер экономии со стороны Канцелярии и Министерства финансов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно