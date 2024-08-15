С пятницы: закрытие железнодорожной линии между Берлином и Гамбургом

Пассажиры, путешествующие между Гамбургом и Берлином, должны подготовиться к значительным ограничениям, начинающимся вечером в пятницу и длящимся примерно четыре месяца из-за строительных работ. Маршрут будет закрыт с 10 часов вечера до 14 декабря. Дальнемагистральные поезда будут перенаправлены на запад через Штендаль, Зальцведель, Ульм и Люнебург, добавляя 45 минут к времени в пути. Вместо двух поездов в час будет только один.

Для пассажиров между Гамбургом и Виттенберге будет организована замена автобусного сообщения, также обслуживающая Людвигслуст. Эти соединения уже интегрированы в онлайн-расписания и доступны там. Также будут ограничения для пассажиров между Гамбургом и Шверином, где строительные работы продолжаются до 29 сентября. Не будет ходить ICE, но будет организована прямая замена автобусов и один ежедневный поезд Intercity через Любек.

Это первый из двух длительных периодов закрытия между Гамбургом и Берлином. Начиная с следующего августа начнется всеобъемлющий проект модернизации и реконструкции, известный как "Генеральная реконструкция", что снова приведет к длительным ограничениям для пассажиров.

Первый период закрытия для пассажиров, путешествующих между Гамбургом и Берлином, заканчивается 14 декабря, что приходится на месяц декабрь. Из-за этого закрытия будут доступны альтернативные маршруты дальнего следования, делающие 45-минутный крюк через Штендаль, Зальцведель, Ульм и Люнебург.

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