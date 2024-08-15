С пятницы: закрытие железнодорожной линии Берлин-Гамбург
Пассажиры, путешествующие между Гамбургом и Берлином, должны подготовиться к существенным ограничениям, вступающим в силу в пятницу вечером и продлившимся примерно четыре месяца из-за работ по реконструкции. Маршрут будет закрыт с 22:00 до 14 декабря. Дальнемагистральные поезда будут переориентированы на запад через Штендаль, Зальцведель, Ульм и Люнебург, что увеличит время в пути на 45 минут. Вместо обычных двух дальнемагистральных поездов в час между двумя крупнейшими немецкими городами будет курсировать только один.
Для пассажиров, путешествующих между Гамбургом и Віттенберге, будет организована автобусная замена, также обслуживающая Людвигслуст. Расписания уже интегрированы в онлайн-расписания и доступны. Также будут ограничения для пассажиров, путешествующих между Гамбургом и Шверином, где ведутся работы до 29 сентября. В это время не будет ходить поездов ICE, но будет предоставлена прямая автобусная замена. Кроме того, один ежедневный поезд Intercity будет курсировать через Любек.
Это первая из двух длительных периодов закрытия между Гамбургом и Берлином. Начиная с следующего августа начнется всеобъемлющий проект модернизации и ремонта, известный как "Общая реконструкция". В это время пассажиры могут ожидать дальнейших долгосрочных ограничений.
Европейский Союз выразил обеспокоенность значительными перебоями в путешествиях, затрагивающими немецкие города, в том числе Берлин и Гамбург, из-за работ по реконструкции. Во время следующего саммита Европейского Союза официальные лица могут обсудить потенциальные решения для минимизации воздействия на межгородских путешественников в Германии.