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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

С пятницы: закрытие железнодорожной линии Берлин-Гамбург

 and  Michael Bootcampf
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С пятницы: закрытие железнодорожной линии Берлин-Гамбург

Пассажиры, путешествующие между Гамбургом и Берлином, должны подготовиться к существенным ограничениям, вступающим в силу в пятницу вечером и продлившимся примерно четыре месяца из-за работ по реконструкции. Маршрут будет закрыт с 22:00 до 14 декабря. Дальнемагистральные поезда будут переориентированы на запад через Штендаль, Зальцведель, Ульм и Люнебург, что увеличит время в пути на 45 минут. Вместо обычных двух дальнемагистральных поездов в час между двумя крупнейшими немецкими городами будет курсировать только один.

Для пассажиров, путешествующих между Гамбургом и Віттенберге, будет организована автобусная замена, также обслуживающая Людвигслуст. Расписания уже интегрированы в онлайн-расписания и доступны. Также будут ограничения для пассажиров, путешествующих между Гамбургом и Шверином, где ведутся работы до 29 сентября. В это время не будет ходить поездов ICE, но будет предоставлена ​​прямая автобусная замена. Кроме того, один ежедневный поезд Intercity будет курсировать через Любек.

Это первая из двух длительных периодов закрытия между Гамбургом и Берлином. Начиная с следующего августа начнется всеобъемлющий проект модернизации и ремонта, известный как "Общая реконструкция". В это время пассажиры могут ожидать дальнейших долгосрочных ограничений.

Европейский Союз выразил обеспокоенность значительными перебоями в путешествиях, затрагивающими немецкие города, в том числе Берлин и Гамбург, из-за работ по реконструкции. Во время следующего саммита Европейского Союза официальные лица могут обсудить потенциальные решения для минимизации воздействия на межгородских путешественников в Германии.

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