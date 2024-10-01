Рынок общественных зарядных станций для электромобилей сталкивается с критикой Федерального органа по конкуренции из-за недостаточной конкуренции

Федеральное ведомство по конкуренции выделяет отсутствие конкуренции на общественных зарядных станциях для электромобилей. Многие муниципалитеты выделяют зоны, которые обслуживаются исключительно их собственной энергетической компанией или конкретными поставщиками. "В результате у потребителей мало вариантов, и риск повышения стоимости зарядки возрастает", - заявил Андреас Мундт, президент Федерального ведомства по конкуренции.

Разница в ценах на зарядных станциях может указывать на местное ценообразование, направленное на вытеснение конкурентов. На многих локальных рынках мало поставщиков зарядной мощности. "Здесь концентрация рынка так высока, что могут возникнуть доминирующие позиции", - сказал Мундт при публикации окончательного отчета о продвижении общественной зарядной инфраструктуры. "Конкуренция в поставках зарядной мощности не работает оптимально во многих районах". По мнению регуляторов конкуренции, более благоприятные руководящие принципы для назначения зон могли бы предотвратить эту ситуацию.

Лидирующие на рынке поставщики часто предлагают не только свою собственную электроэнергию, но и разрешают водителям заряжаться, если они покупают электроэнергию у поставщика услуг с помощью карты зарядки. Однако оператор станции устанавливает цену. В районах с локальным доминированием на рынке операторы могут устанавливать цены для конкурентов настолько высокими, что они не могут конкурировать на рынке.

Несмотря на наличие электромобилей, высокие цены на зарядных станциях из-за ограниченной конкуренции вызывают обеспокоенность. Эта ситуация особенно распространена в районах с локальным доминированием на рынке, где операторы зарядных станций могут устанавливать цены для конкурентов чрезмерно высокими, препятствуя их выходу на рынок.

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