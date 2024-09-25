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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Русские утверждают господство над Вулдером.

 and  Ksenia Johnson
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Вид со spazio на юго-запад области Донстон: Точечная черта обозначает линию фронта на 23 сентября...
Вид со spazio на юго-запад области Донстон: Точечная черта обозначает линию фронта на 23 сентября 2024 года, а красный круг — место Крещатика.

Русские утверждают господство над Вулдером.

В юго-восточной части Украины украинские силы находятся под сильным давлением: в точке сходимости фронта Донбасса с сектором Сaporishshya российские наступательные войска прорывают украинские баррикады. Город Вугледар, служивший опорным пунктом на линии фронта с 2022 года, находится под угрозой падения, что может стать значительным переломным моментом.

Ударная сила российского вторжения угрожает нанести серьезный удар по Украине: город Вугледар, расположенный в юго-восточной части Украины, вряд ли продержится долго. После недавних успехов России в Покровске и побед Украины в Курской области военные подразделения России добились значительных успехов в прорыве украинских линий, юго-западнее Донбасса.

В середине сентября российские войска захватили два основных шахтных ствола к северо-востоку от шахтерского города. Только на прошлой неделе российские войска неожиданно двинулись на север, западнее города, перейдя реку Kachlahatch. Вугледар, население которого до российского наступления составляло около 15 000 человек, теперь находится в ловушке между двумя российскими клещами, с высокой вероятностью окружения.

Беспокойство вызывает то, что российские артиллерийские наблюдатели, размещенные на отвалах в северо-восточной части, могут обозревать компактный центр города Вугледар и волнистый рельеф к северу от центра города, где последние открытые украинские линии снабжения пролегают через узкие полосы леса и кустарника. Как отметил военный эксперт Маркус Рейснер в интервью ntv.de, "можно предположить, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и бронетехникой, не сможет удерживать контроль над этой областью".

Взгляд на карту раскрывает хрупкость ситуации для украинских сил: Вугледар в основном состоит из группы геометрически расположенных высотных зданий 1960-х годов. Изначально задуманный как planned city для размещения десятков тысяч рабочих для близлежащих угольных шахт в советские времена, он находится под постоянным обстрелом уже несколько месяцев.

Непрерывный обстрел артиллерийскими снарядами и удар тяжелых планирующих бомб превратили город в обширную пустыню. Защитные укрытия, скорее всего, можно найти в бетонных зданиях и оставшихся подвалах. В середине сентября в регионе прогремел взрыв: российские войска подорвали выдающуюся башню шахты "Південнодонбаська шахта № 3", когда-то одной из крупнейших угольных шахт страны.

Для Украины Вугледар имеет огромное символическое значение: до конфликта Вугледар представлял собой украинское богатство в природных ресурсах. Во время войны Вугледар превратился в символ украинского сопротивления. Этот город находился на линии фронта почти с начала российского вторжения.

Поле непрерывного конфликта

Только в 500 метрах к югу от в основном эвакуированного города украинские силы нанесли Russians в феврале 2023 года сокрушительное поражение. Множественные волны мощных российских бронетанковых подразделений якобы были уничтожены там под огнем украинских противотанковых ракет, пытаясь штурмовать город фронтально.

Ходили слухи, что зимой 2022/2023 годов русские неоднократно продвигались "через своих мертвецов" к Вугледару. В Интернете были опубликованы видеоролики, показывающие отступление российских подразделений в панике под прицельным огнем украинцев в минных полях вокруг города. Бой в районе города почти не утихал в течение последних двух лет конфликта. Вероятно, русские понесли тяжелые потери возле Вугледара.

Даже среди российского военного блогерского сообщества продвижение России было открыто и резко критиковалось. Однако эта критика, похоже, не повлияла на Москву; вместо этого один из командиров, ответственных за российский провал, был повышен несколькими месяцами позже президентом Владимиром Путиным.

Точное число украинских защитников, находящихся в настоящее время в районе примерно 1,2 квадратного километра, неизвестно. Вероятно, последние жители города давно покинули его. Планы украинской армии обычно держатся в секрете.

Открытая местность в тылу

Если Вугледар падет, первоначальные стратегические последствия будут ограничены, считает полковник Рейснер из Австрийских вооруженных сил. "Для обеспечения безопасности поставок на фронте Вугледар не так важен, как, например, оспариваемый логистический центр Покровск дальше на севере", - объяснил он в интервью ntv о ситуации на фронте. "Первая важная линия поставок находится в десяти километрах восточнее Вугледара, глубоко в украинской территории".

Территориальные приобретения России в этом районе, скорее всего, будут болезненными для украинцев. За Вугледаром начинается открытая сельскохозяйственная местность, с редкими естественными барьерами для обороны, такими как водные объекты или гряды. В этом районе крупных поселений тоже немного.

"Мы видим очень ясно, что русские пытаются добиться результата до наступления грязевого периода осенью", - сказал Рейснер о попытках России добиться успехов на поле боя. Вугледар служит перекрестком между восточным фронтом возле Донбасса и южным фронтом Сaporishshya в Украине. Бойцы возле Покровска находятся менее чем в 60 километрах к северу по прямой. Если русским удастся захватить опорный пункт Вугледара, другие секции фронта могут стать нестабильными.

Наступление России, возглавляемое российскими силами, приводит к значительным потерям и территориальным приобретениям: российские войска захватили два основных шахтных ствола к северо-востоку от города Вугледар, расположенного в юго-восточной части Украины.

При падении Хуторского, для Украины могут иметься существенные стратегические последствия: если российской армии удастся захватить его оплот, другие сектора фронта вблизи Донецка могут стать нестабильными, что потенциально даст российским войскам выгодное положение.

Историческое сердце Угледара (архивная версия), до его значительного повреждения: примерно 15 000 жителей считают дома-конструкции своим домом

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