Русские продвигаются на восточном фронте, согласно британским данным в 10:16.

Российские войска продолжают набирать территории на востоке Украины: прогресс в районе Вугледар и Покровск, но нет существенных продвижений в городе Покровск сам по себе, согласно обновлению британского министерства обороны. Войска делают стабильный прогресс в районе Вугледар и юго-восточной части Покровска. Однако за последние семь дней не было значительных продвижений в самом городе Покровск.

Украина сообщает о множестве атак дронов и ракет в 09:46: Воздушные силы Украины заявили о 14 атаках российских дронов за ночь. Десять из них были успешно перехвачены ПВО, а одна управляемая ракета также была заблокирована. К сожалению, нет подробностей о судьбе оставшихся российских ракет или возможных жертвах и ущербе, причиненном этими атаками. Кроме того, российская артиллерия выпустила две баллистические ракеты, но их местонахождение и последствия остаются неизвестными. Власти Харькова сообщили о пожарах из-за обстрелов и повреждении нескольких строений в городе Харькове.

Расширение системы оплаты проезда в метро по распознаванию лиц вызывает опасения по правам человека (09:10): С расширением системы "Фейс Пей" в метро России правозащитники выражают обеспокоенность. Эта система работает в Москве уже три года и сейчас вводится в шести дополнительных городах, в том числе Казани. Пассажиры могут оплачивать проезд, используя распознавание лица на турникетах. Планом является распространение системы на все метро России к следующему году. Это расширение вызывает вопросы из-за предыдущих сообщений о использовании камер слежения на улицах Москвы для задержания лиц, участвующих в антиправительственных протестах и освещении журналистов.

07:31 Внешнеполитический эксперт СДП Германии защищает участие Сtegnera в антивоенной демонстрации Ральф Штегнер, эксперт СДП по внешней политике, подтвердил свое намерение участвовать в демонстрации, возглавляемой Сахрой Вагенкнехт, соосновательницей Левой партии и другими. Штегнер подчеркивает, что его участие не должно восприниматься как поддержка всех взглядов выступающих. Он поясняет, что поддерживает разные мнения, при условии исключения фашистов, антисемитов и расистов. Демонстрация, названная "национальной демонстрацией мира" в Берлине 3 октября, требует прекращения огня в Украине и Газе, а также прекращения экспорта оружия в Украину, Израиль и другие страны. Федеральное правительство, возглавляемое СДП, критикует инициативу за неосуждение России и ХАМАС как агрессоров.

07:03 Харьков снова под российским огнем Украинские власти сообщают о российском обстреле Харькова ночью. Здание больничного комплекса пострадало, а в образовательном учреждении начался пожар после того, как оно было поражено из реактивной установки. К счастью, нет сообщений о жертвах. Харьков часто страдает от российских обстрелов и находится всего в 30 километрах от России.

06:29 Контрнаступление Украины связывает больше российских войск в Курске Согласно Институту изучения войны, контрнаступление Украины оказывает давление на российских солдат, в результате чего некоторых перебрасывают из Украины в Курск, а новые войска из России отправляются на поддержку сил в Курске вместо фронта в Украине. При начале наступления в начале августа в Курске находилось около 11 000 российских солдат. Сейчас Украина оценивает, что число солдат в Курске увеличилось до 30 000-45 000.

Украина начинает массовое производство 155-мм артиллерийских снарядов (05:11): Украинский чиновник сказал "Киевскому независимому", что Украина официально начала производство 155-мм артиллерийских снарядов. Олекcандр Камышин, бывший министр стратегических индустрий и нынешний внешний советник президента Владимира Зеленского, заявил, что производство обороны значительно возросло под его руководством и удвоится к концу года.

Национальный советник президента США излагает фокус Байдена на Украине в оставшийся срок (03:04) Як Салливан, национальный советник президента США Джо Байдена, заявил, что Байден посвятит оставшиеся годы своего президентства укреплению позиции Украины в текущем конфликте с Россией. Он подчеркнул важность поддержки Украины и обеспечения ее выгодного положения для успеха в ближайшие четыре месяца.

Бывшие британские политики призывают лидера лейбористов разрешить Украине развертывать дальнобойные ракеты на территории России (01:43) Пять бывших британских министров обороны, в том числе бывший премьер-министр Борис Джонсон, якобы побуждают лидера лейбористов Кира Стармера разрешить Украине развертывать дальнобойные ракеты на территории России без поддержки США. Они предупреждают о возможных последствиях дальнейшей задержки этой инициативы, заявляя, что это только укрепит президента России Владимира Путина.

Шеф разведки предупреждает, что Северная Корея является самым большим угрозой Украины от союзников России (00:52) Не названный шеф разведки подчеркнул, что Северная Корея является самой большой угрозой Украины среди союзников России. Комментарий прозвучал во время обсуждения возможного сотрудничества России и ее союзников в ходе текущего конфликта в Украине.

11:21 Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея является самым значительным угрожающим фактором среди союзников России. Во время конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве Буданов сказал: "Из всех союзников России Северная Корея является нашей главной проблемой". Буданов также объяснил, что военная помощь Северной Кореи России, в том числе большие количества боеприпасов, усиливает бои. Украинское правительство отслеживает поставки оружия Пхеньяна в Москву и чувствует их влияние на поле боя. Буданов добавил: "Есть прямая связь. Они поставляют огромное количество артиллерии, что вызывает беспокойство".

23:21 Украина: Россия может столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года

Буданов также заявил, что Россия может столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года. Во время конференции в Киеве он сказал: "К лету 2025 года правительство Москвы столкнется с выбором: либо объявить мобилизацию, либо как-то снизить интенсивность боевых действий". Это может стать решающим для России. Москва пока не комментировала это.

22:20 Шольц: Российское нападение на Украину "полностью безрассудно"

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в риске будущего России,攻击Украина во время диалога с гражданами как член СДПГ в немецком бундестаге в Пренцлау, Бранденбург. Шольц сказал: "Война полностью безрассудна с точки зрения России". Ради своих имперских мечтаний Путин отправляет сотни тысяч российских солдат на тяжелые ранения и смерть и разрушает экономические отношения России со многими странами по всему миру. "И Украина будет иметь более сильную армию, чем раньше", - добавил Шольц. Германия продолжит поддерживать Украину военной помощью, чтобы предотвратить падение оккупированной страны и чтобы неудачный вопиющий нарушение правил в Европе не удался. "Путин разрушает будущее своей страны". Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не вассальное государство.

22:01 Отчеты о смене успехов в боях за Курск

Украинские войска имеют tanto успехи, как и потери в своем продвижении в западный российский регион Курск. Согласно проправительственному украинскому военному каналу Deep State, украинские подразделения захватили три дополнительных поселения. Однако российские контрнаступления оттесняют украинских солдат вокруг деревни Снагость. Карта, опубликованная Deep State, показывает прорыв в оборонительных линиях Украины. Эти отчеты еще предстоит независимо проверить. В начале августа украинские войска вошли в российский пограничный регион Курск, заявив о контроле над около 1300 квадратных километров и примерно 100 поселений, в том числе городом Судча. Наблюдатели предполагают более мелкие территориальные приобретения. На этой неделе российская армия предприняла свою первую серьезную попытку вытеснить украинских солдат.

21:41 США: Задержки военной помощи Украине связаны с "логистическими" проблемами

Официальные лица США заявили, что задержки с военной помощью Украине связаны со сложными логистическими проблемами. Во время видеовыступления на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, сказал: "Это не вопрос политической воли. Это вопрос сложной и тонкой логистики, чтобы доставить этот материал на фронт". Несмотря на трудности, Салливан признал, что США должны "сделать больше и лучше" для Украины. Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся время своего срока, чтобы "поставить Украину в лучшее возможное положение для победы". Салливан объявил, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже в этом месяце.

20:57 Шольц: Хочет судить подозреваемых в саботаже газопровода "Северный поток" в Германии

Шольц описал саботаж трубопроводов газопровода "Северный поток" в Балтийском море как "теракт". Во время диалога с гражданами как член СДПГ в Пренцлау, Бранденбург, Шольц сказал: "Мы хотим судить виновных в Германии". Шольц распорядился всем службам безопасности и федеральному генеральному прокурору расследовать без предвзятости. Он также добавил: "Мы хотим судить тех, кого можем арестовать". Шольц отверг утверждение о том, что немецкое правительство прекратило использование российского природного газа, как "большую, жирную ложь". Это Россия отключила кран газа через трубопровод "Северный поток 1", что привело к взрыву цен, государственному ограничению цен и поиску альтернативных поставок газа, которые обошлись Германии "более чем в 100 миллиардов евро". Взрывы трубопроводов произошли после того, как Россия уже прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральный генеральный прокурор выдал первый ордер на арест гражданина Украины за саботажный акт.

20:24 Г7 осудила Иран за поставки ракет РоссииСообщения о поставках Ираном ракет России привели к резкой критике со стороны группы ведущих демократических стран Г7. Несмотря на многочисленные международные призывы прекратить такие поставки, Иран продолжает вооружать Россию, усиливая военную поддержку Ирана России в войне против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и верховного представителя ЕС по иностранным делам. Россия, якобы, использует эти иранские вооружения для убийства гражданского населения Украины и нападения на критически важную инфраструктуру. Недавно Великобритания и США заявили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана, что Тегеран отрицает. Заявление, выпущенное под председательством Италии в Г7, гласит: "Иран должен немедленно прекратить всякую поддержку незаконной и необоснованной войны России против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной с ними технологии. Они представляют непосредственную угрозу украинскому народу и европейской и глобальной безопасности". Они твердо намерены удерживать Иран ответственным за свою неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, что подрывает глобальную безопасность. Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, а ЕС рассматривает более жесткие меры. Узнайте больше здесь.

19:41 Кремль: Путин подчеркивает важность свободы словаНесмотря на иронию для его заключенных критиков, президент России Владимир Путин подчеркивает важность свободы слова и информации. "В свете продолжающегося прогресса многополярности важно защищать принципы достоверности информации", - говорит он в видеообращении к саммиту СМИ БРИКС в Москве по случаю 120-летия ТАСС. "Настоящая свобода слова, поощряющая различные точки зрения, способствует поиску компромиссов и общих решений глобальных проблем", - добавляет он. СМИ играют значительную роль в установлении справедливого мирового порядка, предоставляя людям непредвзятый и точный портрет мира. Однако свобода слова и СМИ отсутствуют в авторитарной России уже много лет. Независимые СМИ запрещены и закрыты, а правительственные оппоненты сталкиваются с судебным преследованием. Основанная в 1904 году изначально под другими названиями, ТАСС теперь является крупнейшим новостным агентством России и служит голосом правительства.

19:20 Шольц повторил отказ от поставок крылатых ракет TaurusКанцлер Германии Олаф Шольц сохранил свою позицию против поставок дальнобойных точных вооружений в Украину tanto ahora como en el futuro, independientemente de las decisiones tomadas por los socios de la coalición. Во время диалога с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, он снова выразил свое несогласие с поставками крылатых ракет Taurus, которые имеют дальность действия от Украины до Москвы (прибл. 500 км), заявив, что это значительно повысит риск. Шольц сказал: "Я выразил мое несогласие. И это, конечно, относится и к другим видам вооружений, способным поражать цели на таких расстояниях, если бы мы их предоставили". Он добавил: "Это остается в силе. Даже если другие страны принимают другие действия". Наиболее дальняя цель в Украине, которую Германия поставила, - это ракетный комплекс Mars II, который может поражать цели на расстоянии до 84 км.

Министерство обороны Великобритании сообщило о продолжении продвижения российских сил на востоке Украины, в частности в районе Вугледар и юго-восточной части Покровска, although there have been no substantial gains in Pokrovsk city itself.

В связи с продолжающимся конфликтом и продвижением России украинское правительство рассматривает возможность усиления своих возможностей, в том числе массового производства 155-мм артиллерийских снарядов для укрепления своей обороны против российских сил. Это может повлиять на баланс сил в регионе.

