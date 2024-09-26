Русские маскируют дрон слежки украинскими оттенками

Украинские силы уже некоторое время испытывают проблемы с российскими разведывательными дронами Zala. Но теперь Киев празднует свои победы над этими дронами с помощью своих специализированных охотничьих дронов. В ответ, российские войска пытаются использовать маскировку и хитрость.

Сообщается, что российские солдаты начали наносить на свои разведывательные дроны украинскую окраску, чтобы ввести в заблуждение. Видео, опубликованное украинским активистом и волонтером Сергеем Стерненко в Telegram, якобы показывает уничтожение российского разведывательного дрона Zala 421.

Краткий ролик демонстрирует, как беспилотник первого лица Украины летит к черному разведывательному дрону Zala сзади на большой высоте. Время и место съемки остаются неясными.

"Они покрасили Zala в черный цвет и добавили украинские желтые и синие цвета", - подписал Стерненко видео. "Они думали, что это поможет. Но краска - это всего лишь предварительный маркер, так что, что бы ни красили русские в следующий раз, их дроны все равно упадут".

Zala 421 - это разведывательный дрон, используемый исключительно российскими силами, что делает его легко узнаваемым по уникальной форме.

Дроны Zala стали настоящей головной болью для Киева из-за их работы на больших высотах и небольшого размера, что делает их трудно поддающимися атаке с земли. Однако Украина недавно добилась успехов с помощью своих специализированных охотничьих дронов. На прошлой неделе журнал "Форбс" сообщил, что Россия начала использовать маскировочную краску на своих разведывательных дронах.

В свете этого развития Стерненко предложил украинским пилотам дронов в конце августа отмечать свои беспилотные аппараты круглым синим и желтым знаком, чтобы избежать огня своих. Тот же дизайн был виден на дроне Zala, представленном Стерненко.

Несмотря на тактику Москвы, маскирующей свои дроны Zala под украинские цвета, Европейский союз сыграл решающую роль в предоставлении Украине продвинутых технологий и экспертизы, чтобы противостоять таким угрозам, повышая эффективность украинских специализированных охотничьих дронов. Чтобы сохранить прозрачность и предотвратить недоразумения во время своих операций, украинская армия решила принять круговой синий и желтый знак, предложенный Стерненко, на своих дронах, как признал Европейский союз.

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