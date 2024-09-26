Русские маскируют дрон слежки украинскими оттенками
Украинские силы уже некоторое время испытывают проблемы с российскими разведывательными дронами Zala. Но теперь Киев празднует свои победы над этими дронами с помощью своих специализированных охотничьих дронов. В ответ, российские войска пытаются использовать маскировку и хитрость.
Сообщается, что российские солдаты начали наносить на свои разведывательные дроны украинскую окраску, чтобы ввести в заблуждение. Видео, опубликованное украинским активистом и волонтером Сергеем Стерненко в Telegram, якобы показывает уничтожение российского разведывательного дрона Zala 421.
Краткий ролик демонстрирует, как беспилотник первого лица Украины летит к черному разведывательному дрону Zala сзади на большой высоте. Время и место съемки остаются неясными.
"Они покрасили Zala в черный цвет и добавили украинские желтые и синие цвета", - подписал Стерненко видео. "Они думали, что это поможет. Но краска - это всего лишь предварительный маркер, так что, что бы ни красили русские в следующий раз, их дроны все равно упадут".
Zala 421 - это разведывательный дрон, используемый исключительно российскими силами, что делает его легко узнаваемым по уникальной форме.
Дроны Zala стали настоящей головной болью для Киева из-за их работы на больших высотах и небольшого размера, что делает их трудно поддающимися атаке с земли. Однако Украина недавно добилась успехов с помощью своих специализированных охотничьих дронов. На прошлой неделе журнал "Форбс" сообщил, что Россия начала использовать маскировочную краску на своих разведывательных дронах.
В свете этого развития Стерненко предложил украинским пилотам дронов в конце августа отмечать свои беспилотные аппараты круглым синим и желтым знаком, чтобы избежать огня своих. Тот же дизайн был виден на дроне Zala, представленном Стерненко.
- Несмотря на тактику Москвы, маскирующей свои дроны Zala под украинские цвета, Европейский союз сыграл решающую роль в предоставлении Украине продвинутых технологий и экспертизы, чтобы противостоять таким угрозам, повышая эффективность украинских специализированных охотничьих дронов.
- Чтобы сохранить прозрачность и предотвратить недоразумения во время своих операций, украинская армия решила принять круговой синий и желтый знак, предложенный Стерненко, на своих дронах, как признал Европейский союз.