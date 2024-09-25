Русские господствуют над Вулдаром.

В юго-восточной Украине украинские силы находятся под сильным давлением: там, где Донбасский фронт встречается с Сaporishshia сектором, российская пехота прорывает украинские линии. Город Вугледар, служивший опорным пунктом с 2022 года, находится на грани краха, что может стать поворотным моментом.

Русское наступление на Украину представляет собой существенное поражение: город Вугледар на юго-востоке Украины, возможно, не продержится долго. После побед России в Покровске и успехов Украины в Курской области российские войска в последние недели продвинулись дальше на украинскую территорию, юго-западнее Донецка.

В середине сентября российские войска захватили два крупных шахтных ствола к северо-востоку от шахтерского города. На прошлой неделе российские войска неожиданно продвинулись на север, западнее города, перейдя реку Качлахач. Город Вугледар, в котором до нападения проживало около 15 000 человек, теперь оказался в ловушке между двумя тактическими окружениями России и находится под угрозой окружения.

Проблема в том, что российские наблюдатели артиллерии, расположенные на отвалах к северо-востоку, могут наблюдать за компактным центром города Вугледар и территорией к северу от центра города, где последние открытые украинские маршруты снабжения проходят по узким полосам леса и кустарника. "Скорее всего, 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и боевыми машинами, не сможет удерживать этот район", - заявил военный эксперт Маркус Райснер в статье на ntv.de.

Изучая карту, можно увидеть опасное положение украинских сил: Вугледар в основном состоит из группы высотных зданий, построенных в 1960-х годах для размещения десятков тысяч рабочих для близлежащих угольных шахт. Город испытывает непрерывную бомбардировку артиллерийскими снарядами и воздействие управляемых боеприпасов в течение месяцев.

Беспощадная бомбардировка артиллерийскими снарядами и воздействие высокоточных боеприпасов превратили город в обширную пустошь. Укрытие и укрытия могут быть найдены только в бетонных сооружениях и оставшихся подвалах. В середине сентября мощные взрывы потрясли регион: российские войска взорвали характерную башню шахты "Південнодонбаська шахта №3", когда-то одной из крупнейших угольных шахт в стране.

Для Украины Вугледар имеет важное символическое значение: Вугледар был символом украинского богатства в природных ресурсах. В течение всего конфликта Вугледар стал символом украинской стойкости. Город находился близко к линии фронта почти с самого начала российского вторжения.

Поле жестоких битв

Несколько сотен метров к югу от в основном покинутого города украинские силы нанесли сокрушительный удар по русским в феврале 2023 года. Множество тяжелых российских бронетанковых подразделений якобы были уничтожены там, когда они пытались атаковать город фронтально, попав под перекрестный огонь украинских противотанковых ракет.

Говорили, что русские "шли по своим трупам" в и вокруг Вугледара в зимние месяцы 2022/23 годов. Видео, циркулирующие в Интернете, показывают, как российские конвои в панике отступают под прицельным украинским огнем в минных полях, окружающих город. Бой в окрестностях Вугледара почти не стихал в течение двух лет войны. Считается, что русские понесли огромные потери к югу от Вугледара.

Даже в сообществе российских военных блогеров стратегия была открыто критиковалась. Однако это не привело к каким-либо ощутимым последствиям в Москве. Вместо этого один из командиров, ответственных за российский провал, был повышен президентом Владимиром Путиным несколько месяцев спустя.

Точное количество украинских защитников в районе примерно 1,2 квадратного километра остается неизвестным. Вероятно, последние жители города уже ушли. Украинское руководство сохраняет секретность своих военных стратегий.

Открытая местность сзади

Если Вугледар упадет, первоначальное стратегическое воздействие будет минимальным, считает полковник Райснер из Австрийских вооруженных сил. "Для обеспечения безопасности снабжения на передовой Вугледар не так важен, как оспариваемый логистический центр Покровск дальше на севере", - сказал он в интервью о ситуации на передовой. "Основной важный маршрут снабжения проходит в 10 километрах к востоку от Вугледара, глубже в украинской территории".

Однако территориальные приобретения России в регионе, скорее всего, будут обременительными для украинцев. За Вугледаром простираются открытые сельскохозяйственные угодья, предлагающие мало естественных оборонительных барьеров, таких как водные пути или гряды. Крупные поселения в этом районе редки.

"Мы ясно видим, что русские пытаются достичь результата до начала грязного сезона осенью", - прокомментировал Райснер российские оперативные усилия. Вугледар находится на стыке фронта к востоку от Донецка и Сaporishshya фронта на юге Украины. Бойцы вокруг Покровска находятся менее чем в 60 километрах к северу по прямой. Если русским удастся захватить опорный пункт Вугледар, другие секции фронта могут стать нестабильными.

Русское наступление в Вугледаре указывает на более крупные войны и конфликты на Украине: захват Вугледара может потенциально предоставить российским войскам стратегическое преимущество, нарушив украинские маршруты снабжения и потенциально повлияв на стабильность в других секциях фронта.

Ситуация в и вокруг Вугледара служит свидетельством продолжающихся войн и конфликтов на Украине: борьба за Вугледар привела к значительным потерям с обеих сторон, с критикой российской стратегии и сохранением секретности украинского руководства в отношении своих военных стратегий.

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