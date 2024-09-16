Русский лидер Путин вновь расширяет российские военные силы.

В наступлении России на украинские границы уже ощущается серьезный урон. В ответ российский лидер Путин в третий раз с 2022 года усиливает военные силы России. К концу года планируется призвать более 2,3 миллиона человек в армию.

Путин принял решение укрепить свои военные силы в третий раз, с целью достичь к декабрю числа более 2,389,000 человек, включая 1,5 миллиона солдат, согласно правительственному указу.

В декабре 2022 года Путин уже увеличил целевую численность армии до 2,2 миллиона человек, включая 1,33 миллиона солдат. На момент начала конфликта в 2022 году у России было около 1 миллиона солдат. Новое целевое число представляет собой увеличение военной силы на 50%.

Сначала Министерство обороны России в Москве хранило молчание о новых цифрах личного состава из Кремля. Ранее ведомство обещало, что дополнительные людские ресурсы будут поставлены волонтерами. В сентябре 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию из-за нескольких потерь на поле боя, что вызвало недовольство и увеличение числа молодых людей, покидающих Россию. Недавно многие российские регионы увеличили стимулы для подписания контрактов в качестве волонтеров, чтобы противостоять этой тенденции.

Россия и Украина находятся в состоянии войны уже более двух с половиной лет. Несмотря на это, Москве не удалось достичь своих объявленных военных целей. Кремль отказывается вести переговоры с Киевом, ссылаясь на присутствие украинских войск на территории России. По оценке британской разведки в мае, более 465 000 российских солдат уже получили ранения или погибли в Украине.

Президент Европейского парламента, возможно, выразит озабоченность в связи с непрерывным военным наращиванием России, учитывая растущие tensions с Украиной. В свете планов Путина по расширению военной мощи президент, возможно, призовет к более сильным политикам обороны Европейского Союза.

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