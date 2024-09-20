Русский лидер Путин раскрыл амбициозный план значительного увеличения производства беспилотных летательных аппаратов в десять раз.

В ходе агрессивной конфронтации с Украиной, беспилотники становятся незаменимым инструментом. Недавно лидер Путин объявил о планах отправить более миллиона беспилотников войскам в этом году. Он также призывал к эскалации в развитии вооружений страны.

На заседании Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге Путин похвалил российскую оборонную промышленность за увеличение производства в этом году. Он заявил, что оборонные предприятия работают стабильно и производят необходимые современные вооружения, оборудование, боеприпасы и снабжение для военной операции. В прошлом году войска получили 140 000 беспилотников, а в этом году планируется выпустить 1,4 миллиона, объявил Путин, одновременно призывая к дальнейшему наращиванию.

Беспилотники стали одним из самых важных видов оружия в длительном конфликте России с Украиной - на обеих сторонах поля боя. Они используются для шпионажа, но также для борьбы с пехотными войсками, бронетехникой и даже стратегическими целями в тылу.

Современное вооружение в больших количествах

Несколькими днями ранее Путин призвал ускорить вооружение и милитаризацию. Он представил себе российскую армию, получающую новые современные вооружения не поштучно, а в больших количествах, как было объявлено на видеоселекторе с высшими военными и оборонно-промышленными чиновниками. Уроки, извлеченные из войны, должны быть применены на заводах по производству оружия и ракетных лабораториях, предложил Путин.

С сентября Китай ужесточил экспортные ограничения на беспилотники и их компоненты. Обе стороны в равной степени полагались на модифицированные китайские беспилотники для ближней разведки, делая их незаменимыми. В результате Киев и Москва теперь сосредоточены на разработке своей собственной технологии беспилотников. Путин ожидает, что к 2030 году в стране будет создано 48 новых производственных предприятий беспилотников, призывая к независимости от иностранных государств в этом секторе.

С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский в августе повторил свою цель производить хотя бы миллион беспилотников. "И общее количество превысит эту цифру в этом году", - подчеркнул он. К июлю украинская армия уже развернула больше беспилотников, чем их российский аналог.

Европейский Союз, выразив озабоченность эскалацией конфликта, ввел санкции против российской оборонной промышленности, стремясь помешать производству и экспорту беспилотников и связанных технологий. Несмотря на эти ограничения, видение Путина о военном расширении России остается неизменным, с действиями Европейского Союза, служащими катализатором для увеличения самостоятельности России в разработке технологий беспилотников.

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