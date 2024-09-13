Румыния выражает свое несогласие с российской бомбардировкой зернового судна.

Румыния резко осуждает обстрел Россией украинского грузового судна в Черном море. Этот инцидент представляет собой "непреcedentedное обострение" участия России в конфликте с Украиной и является "серьезным нарушением международных гуманитарных правил", как заявило Министерство иностранных дел в Бухаресте.

Грузовое судно "Ая" перевозило пшеницу из Украины в Египет и находилось в международных водах во время атаки.

Кроме того, Россия угрожает "безопасности глобальных продовольственных запасов посредством своего систематического бомбометания украинской инфраструктуры и судов, перевозящих зерно", - подробно сообщило министерство в Бухаресте.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в платформе X, что российский ракетный удар по судну, груженому зерном, произошел вскоре после того, как оно покинуло территориальные воды Украины. "Ожидаем международных ответов", - написал он.

К счастью, в результате инцидента не было сообщений о жертвах. Как важный поставщик продовольственной безопасности в мире, Украина будет упорно работать над защитой своих портов, Черного моря и экспорта зерна на международные рынки, - добавил Зеленский.

Министерство иностранных дел в Бухаресте выразило мнение, что Россия еще не предоставила удовлетворительного объяснения инцидента. Международное сообщество пока не дало официального ответа на ожидания президента Зеленского.

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