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ПолитикаНовостиЗапрет церкви

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Мосфильм Православное церковное руководство осуждает предложенный запрет церкви в Украине как...
Мосфильм Православное церковное руководство осуждает предложенный запрет церкви в Украине как 'незаконный'

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный.

Русская Православная Церковь осудила принятый украинским парламентом закон, запрещающий деятельность Украинской Православной Церкви, тесно связанной с Россией. По словам Владимира Легойды, официального представителя церкви, в Telegram: "это действие незаконно и представляет собой массовое нарушение принципов религиозной свободы и прав человека". Он также предупредил, что реализация этого регулирования может привести к широкомасштабному насилию, затрагивающему множество верующих.

Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, также выразил свои опасения во время визита в Соловецкий монастырь на севере России, заявив: "мы переживаем трудные времена, когда многие выступают против нас не потому, что мы плохие, а просто потому, что мы другие".

Ранее депутаты в Киеве одобрили законопроект, направленный на запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Москвой. Для вступления закона в силу его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Украинская Православная Церковь, которая поддерживает тесные отношения с Московским Патриархатом, объявила о своей независимости от Москвы после начала российских военных операций в 2022 году. Однако критики обвиняют руководство церкви в продолжении сотрудничества с российским духовенством и зависимости от России. В свою очередь, Россия имеет поддержку Русской Православной Церкви для Кремля и его операций на Украине.

Русская Православная Церковь решительно осуждает запрет украинского парламента на деятельность церкви, считая его несправедливым вмешательством в религиозную свободу и права человека. Реализация этого закона может потенциально привести к широкомасштабному насилию, угрожающему множеству верующих.

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