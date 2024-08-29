Розничная торговля Scotch & Soda прекращает свою деятельность в почти сорока магазинах в Германии.

Бренд одежды Scotch & Soda завершает операции в своих около 40 магазинах в Германии к концу августа. По словам временного администратора банкротства, Хольгера Роде, который поделился этой информацией с dpa, это приведет к потере около 290 рабочих мест. Большинство магазинов завершат свои продажи в ближайшую субботу, а около пяти магазинов могут остаться открытыми после этого, чтобы распродать остатки товара.

Сотрудники были уведомлены во вторник, согласно Роде, специалисту по банкротству. Большинство сотрудников могут ожидать увольнения к концу сентября. Владелец бренда и его товаров, американский частный фонд прямых инвестиций, не проявил интереса к передаче их новому инвестору или получению соответствующей лицензии, как сообщается.

По словам Роде, ведутся переговоры с розничной сетью модной одежды о потенциальной покупке магазинов и персонала. Однако инвестору все еще нужно договориться с арендодателями, добавил Роде. Половина магазинов сети находится в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии.

Немецкое подразделение голландского бренда модной одежды Scotch & Soda Retail GmbH подало заявление о банкротстве в июне в районный суд Дюссельдорфа. Последний раз компания сообщала о годовом обороте в размере 25 миллионов евро в Германии. Ранее банкротившийся родительский концерн в Нидерландах уже прекратил свою деятельность.

Уведомление о закрытии оставшихся пяти магазинов в неопределенный срок стало настоящим «Конец игры» для операций Scotch & Soda в Германии. Несмотря на продолжающиеся переговоры, потенциальному покупателю все еще нужно договориться с арендодателями, что потенциально может продлить «Конец игры».

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