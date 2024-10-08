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Роттген утверждает, что Шолц внушает страх среди населения.

 and  Grigoriy Williams
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По словам эксперта ХДС по вопросам внешней политики Рёттгена, канцлер Шольц не должен позволять...
По словам эксперта ХДС по вопросам внешней политики Рёттгена, канцлер Шольц не должен позволять страху быть мотивом для принятия политических решений

Роттген утверждает, что Шолц внушает страх среди населения.

Критики часто критикуют канцлера Шольца за его нерешительность в поставках оружия Украине. Политик ХДС Рёттген заходит еще дальше, обвиняя его в постоянном отступлении под давлением Москвы. В результате, желание немцев поставлять оружие уменьшается.

В интервью "Шпигелю" Рёттген винит "паникерскую риторику" Шольца в этом снижении. Он указал, что Шольц часто отвергает меры поддержки как слишком рискованные, как будто Украина защищает себя и является причиной конфликта, а не нападение России.

Рёттген считает неразумным повторять запугивающую риторику агрессора и выдавать ее за собственное мнение канцлера. "Канцлер не должен позволять страху диктовать свои действия. Он не должен использовать страх как движущую силу своих политических решений", - сказал Рёттген.

В том же интервью Рёттген также выразил сомнения в скором мире между Россией и Украиной. "Путин вновь показал, что он не видит необходимости в дискуссии с своей точки зрения. Мирные переговоры могут быть успешными только тогда, когда Путин поймет, что война невыгодна. Запад не делает достаточно, чтобы добиться этого понимания", - заявил Рёттген.

"Нет военного решения. Решение будет политическим. Но оно требует военной основы: не речь идет о возвращении всех украинских территорий. Речь идет о том, чтобы Украина получила военное преимущество, пока Путин не поймет: через войну больше нечего добиться. Для этого Украина нуждается в нашей постоянной и эффективной поддержке".

Рёттген критикует подход Шольца, заявляя, что его постоянная осторожность в поставках оружия Украине под давлением Москвы способствует снижению желания немцев поставлять оружие. В том же интервью Рёттген критикует Шольца за то, что он часто называет меры поддержки слишком рискованными, подразумевая, что оборона Украины является причиной конфликта, а не нападение России.

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