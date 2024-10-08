Роттген утверждает, что Шолц внушает страх среди населения.

Критики часто критикуют канцлера Шольца за его нерешительность в поставках оружия Украине. Политик ХДС Рёттген заходит еще дальше, обвиняя его в постоянном отступлении под давлением Москвы. В результате, желание немцев поставлять оружие уменьшается.

В интервью "Шпигелю" Рёттген винит "паникерскую риторику" Шольца в этом снижении. Он указал, что Шольц часто отвергает меры поддержки как слишком рискованные, как будто Украина защищает себя и является причиной конфликта, а не нападение России.

Рёттген считает неразумным повторять запугивающую риторику агрессора и выдавать ее за собственное мнение канцлера. "Канцлер не должен позволять страху диктовать свои действия. Он не должен использовать страх как движущую силу своих политических решений", - сказал Рёттген.

В том же интервью Рёттген также выразил сомнения в скором мире между Россией и Украиной. "Путин вновь показал, что он не видит необходимости в дискуссии с своей точки зрения. Мирные переговоры могут быть успешными только тогда, когда Путин поймет, что война невыгодна. Запад не делает достаточно, чтобы добиться этого понимания", - заявил Рёттген.

"Нет военного решения. Решение будет политическим. Но оно требует военной основы: не речь идет о возвращении всех украинских территорий. Речь идет о том, чтобы Украина получила военное преимущество, пока Путин не поймет: через войну больше нечего добиться. Для этого Украина нуждается в нашей постоянной и эффективной поддержке".

Рёттген критикует подход Шольца, заявляя, что его постоянная осторожность в поставках оружия Украине под давлением Москвы способствует снижению желания немцев поставлять оружие. В том же интервью Рёттген критикует Шольца за то, что он часто называет меры поддержки слишком рискованными, подразумевая, что оборона Украины является причиной конфликта, а не нападение России.

Читайте также: