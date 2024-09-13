Рост временной занятости в немецкой промышленности сообщается Ifo.

В секторе немецкого бизнеса lately отмечен рост временных увольнений, который, как ожидается, будет продолжаться – согласно данным Мюнхенского института Ifo, в августе 14,3% компаний столкнулись с этим, что выше показателя мая (12,5%). Институт также сообщает, что в ближайшие три месяца 23% компаний ожидают временные увольнения.

В мае прогноз на следующий квартал был более сдержанным. В последнее время особенно пострадали производители мебели (примерно 29%) и металлурги (27,7%). В отраслях машиностроения и автомобилестроения временные увольнения составили более 19% каждое, в то время как химическая промышленность была относительно нетронута.

Хотя рост временных увольнений в контексте экономической ситуации в немецкой промышленности считается "довольно умеренным", эксперты института подчеркивают, что это не положительный знак, так как многие пострадавшие компании воспринимают ситуацию как серьезную. "В результате они сокращают персонал или перемещают производства, а не прибегают к временным увольнениям, несмотря на дефицит рабочей силы", - пояснил эксперт Ifo Себастьян Линк.

Умеренный рост временных увольнений может казаться "довольно умеренным" в широком контексте, но это все равно тревожный знак для пострадавших компаний. Кроме производителей мебели и металлургов, временные увольнения также коснулись других секторов, таких как машиностроение и автомобилестроение.

Читайте также: