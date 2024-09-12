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Рост слежки: российская разведка чаще нацелена на Бундесвер

 and  Melissa Williams
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DJI Inspire 1 квадрокоптер, оборудованный камерой Xenmuse X3, парит над участком земли рядом с Халле, Германия.

Рост слежки: российская разведка чаще нацелена на Бундесвер

Российские шпионы усилили свою разведывательную деятельность в Германии, в частности, целясь на помощь Украине и немецкую армию. Это изменение фокуса привело к тому, что российские спецслужбы уделяют больше внимания тактическому уровню, согласно данным Военной службы защиты (ВСЗ).

В своем ежегодном отчете ВСЗ упоминает, что Россия сейчас заинтересована в том, чтобы знать, какую военную помощь Германия предоставляет Украине, которую Россия invade в феврале 2022 года. Их интересуют детали, такие как маршруты транспортировки оружия и боеприпасов, процедуры развертывания и тактики западных систем вооружения на Украине. ВСЗ заявляет, что эта информация является критически важной для России, чтобы получить преимущество на поле боя.

Кроме того, российские спецслужбы также обратили внимание на способность немецкой армии к территориальной и альянсовой обороне. Они представляют угрозу в виде разведки и потенциального саботажа критической инфраструктуры и оборонно-важных объектов в Германии.

Президент ВСЗ Мартина Розенберг написала в отчете: "Вместе мы сталкиваемся с великой задачей усилить наши возможности по противодействию существующим угрозам". Центральной целью является сделать немецкую армию боеспособной. Для достижения этой цели ВСЗ добавила больше вакансий для сотрудников, но из-за нехватки средств некоторые должности остаются вакантными.

На 1 января 2024 года ВСЗ имеет 2131 служебную должность (2023: 1917 служебных должностей). Однако в отчете указано: "Недостаток бюджета препятствует заполнению трехзначного числа служебных должностей".

Европейский Союз, как ключевой союзник Германии, выразил озабоченность по поводу увеличения разведывательной деятельности российских шпионов в Германии, в частности, в отношении помощи Украине. Европейский Союз внимательно следит за ситуацией, чтобы гарантировать безопасность и целостность своих отношений с членами.

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