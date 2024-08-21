Рост числа дел в "секретном деле" Верховного суда, с неизбежными решениями по вопросам студенческих кредитов, выборов, абортов и изменения климата.

В те времена наше лето было действительно приятным," - заявил Кэган, обращаясь к группе судей в Калифорнии, выразив разочарование из-за избыточного количества срочных апелляций. "Мы впали в привычку обрабатывать слишком много из них".

Эта привычка привела к значительному увеличению нагрузки на Верховный суд.

В ближайшее время Верховный суд, скорее всего, рассмотрит актуальные вызовы инициативам Байдена по снижению студенческой задолженности и минимизации выбросов парниковых газов от электростанций. Кроме того, суд должен решить, может ли Аризона, важный избирательный штат, требовать доказательств гражданства США от тысяч избирателей до выборов. Кроме того, разгорается спор о требовании Байдена к клиникам планирования семьи, получающим федеральные средства, предоставлять справки об абортах по запросу.

Эти дела обычно рассматриваются быстрее на "теневом досье" суда, чем на обычном, которое занимает месяцы для составления заключений, проведения устных аргументов и формулирования официальных мнений. Несмотря на то, что они касаются узких вопросов, связанных с процедурой, они могут иметь существенные последствия в реальном мире.

"Летом было неожиданно много срочных апелляций, как по объему, так и по значимости," - отметил Стив Владек, аналитик CNN по Верховному суду и профессор Джорджтаунского университета. "Суд фактически приглашает эти дела из-за значительных срочных решений, которые он принимает".

Владек, автор книги "Теневой досье: как Верховный суд использует тайные решения для наращивания власти и подрыва республики", считает, что существует разрыв между заявлениями судей о беспокойстве и их поведением в отношении этих заявок.

"Учитывая, что суд систематически предоставляет срочную помощь в случаях, которые он неPrioritize, и нет практически никаких последствий для подачи этих заявок, кажется, что правовая арена открыта для агрессивных юристов," - сказал Владек.

На данный момент у суда есть 18 срочных дел, хотя 13 из них поднимают похожие правовые вопросы.

Даже без дополнительных срочных заявок Владек предсказывает, что суд превзойдет свои прошлые летние нагрузки, в том числе бурное лето 2020 года, когда судьи управлялись с многочисленными спорными делами, связанными с Covid-19.

Последним срочным решением суда в пятницу было блокирование предложения администрации Байдена, направленного на усиление гражданских прав для трансгендерных и беременных учащихся. Регулирование, против которого выступают 10 консервативных штатов, запрещает дискриминацию на основе гендерной идентичности.

Под влиянием серии решений низовых судов это правило сейчас приостановлено примерно в половине страны.

Краткое, не подписанное решение суда не дало никаких объяснений по этому поводу. Критики считают, however, что трехстраничное решение может только добавить путаницы.

Сениор-либерал суда Соня Сотомайор критиковала "слишком широкое" решение, написав, что оно "отказало" жителям сущих штатов в руководстве по их правам.

Четыре месяца назад суд, казалось, двинулся в противоположном направлении в деле об строгом запрете на гендерно-аффирмирующую помощь в Айдахо. Суд разрешил штату временно применить закон. Трое консервативных судей выразили недовольство тем, что низовые суды наложили более широкий приказ, чем было необходимо - аргумент, который суд отверг в случае правил Байдена.

В то время как сложные и политические вопросы появляются на срочном досье суда в этом месяце, суд иногда медлит в разрешении споров.

С июня 2023 года суд в среднем рассматривает значительные срочные дела (за исключением дел о смертной казни) в течение 20 дней. Однако на решение по срочному вызову правил Байдена по трансгендерным вопросам ушло 25 дней.

Прошло 29 дней с тех пор, как Западная Виргиния инициировала несколько апелляций, чтобы заблокировать правила Байдена по электростанциям. В этом деле республиканские штаты и группы промышленности утверждают, что Агентство по охране окружающей среды должно заставить существующие угольные и новые газовые электростанции существенно снизить или захватить 90% своего климатического загрязнения к 2032 году. Решение по этому вопросу может быть объявлено уже на этой неделе.

Министерство образования просит судей отменить судебный приказ, препятствующий инициативе Байдена по снижению ежемесячных платежей по студенческим займам и ускорению прощения долгов - центральному обещанию его президентской кампании 2020 года. Результат этого дела также может появиться в течение нескольких дней.

Наконец, в споре, который будет разрешен в ближайшие дни, Республиканская партия просит Верховного судья позволить Аризоне применить требование к избирателям предоставить доказательства своего гражданства США. Это дело может быть одним из многих избирательных вопросов, которые поступят в Верховный суд в преддверии исключительных президентских выборов. Некоторые республиканцы, в том числе Трамп, необоснованно обвиняют в широкомасштабном голосовании нелегальных иммигрантов в стране.

Возможно, Верховный суд перенесет некоторые из этих спорных вопросов на обычный, основной досье, когда он возобновит свою работу в октябре на новый девятимесячный срок, назначая слушания и выдавая официальные мнения.

В последние годы некоторые из самых значительных дел суда начались на срочном досье.

В июне суд принял решение 5-4, заблокировав план администрации Байдена по снижению дыма и загрязнения воздуха в деле, которое было рассмотрено на срочном досье.

Практика перевода срочных дел на основной досье суда стала более распространенной в последние годы и часто воспринимается как реакция на критику. Однако она имеет свои плюсы и минусы.

На судебной конференции в конце июля в Сакраменто Кейган выразила обеспокоенность по поводу поспешных действий Верховного суда, когда он взялся за рассмотрение просьбы Айдахо о введении в действие правила администрации Байдена, обязывающего отделения неотложной помощи проводить аборты, если здоровье беременной женщины находится под угрозой. Когда дело дошло до Верховного суда для слушаний, детали дела были неясны, как это обычно бывает, так как они устанавливаются судами низшей инстанции.

В конце концов, суд вернул дело в низшие суды в конце июня, отложив рассмотрение основных правовых вопросов.

Несмотря на нежелание некоторых судей решать экстренные дела до полного рассмотрения всех вопросов, бывают случаи, когда это необходимо, отметила Кейган. Это особенно актуально, когда суд низшей инстанции приостановил действие закона или политики на всей территории страны.

«Это сложный вопрос, как справляться с растущим числом экстренных ходатайств», - сказала она. «Все чаще это не только рассмотренные дела, но и эта работа в кулуарах, которая составляет повестку дня Верховного суда».

Несмотря на выраженные опасения по поводу большого числа экстренных апелляций, политические факторы продолжают определять загруженную экстренную повестку дня суда. Например, суд недавно заблокировал предложение администрации Байдена, направленное на усиление правовой защиты для трансгендерных и беременных учащихся, отражая политическое разделение по таким вопросам.

Кроме того, несколько высокоактуальных дел, таких как споры вокруг инициатив Байдена по сокращению студенческой задолженности и снижению выбросов парниковых газов, в настоящее время ожидают решений в экстренной повестке дня Верховного суда, подчеркивая политическое значение этих дел.

Элла Нилсен из CNN внесла вклад в этот отчет.

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