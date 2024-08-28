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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Российское телевидение рассматривает комедийный сериал с Джо Байденом в качестве главного героя.

 and  James Williams
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В рамках концепции телепроизводителей подлинный российский национальный помощник присутствует в...
В рамках концепции телепроизводителей подлинный российский национальный помощник присутствует в путешествии Байдена.

Российское телевидение рассматривает комедийный сериал с Джо Байденом в качестве главного героя.

Комедийное шоу, в котором бывший президент США Байден предстает в вымышленном образе, скоро начнет сниматься в России. Вряд ли главной целью этого телешоу является всего лишь развлечение.

Российские зрители скоро смогут насладиться комедийным сериалом, главным героем которого является вымышленный бывший Джо Байден. Как сообщает американское издание "Politico", ссылаясь на пресс-релиз российского развлекательного канала TNT, бывший президент США выступает в роли главного героя ситкома "Прощание". Как пенсионер, он отправляется в инкогнито-путешествие в Россию, чтобы "понять наш мир" и "усвоить русский дух", как сказано в релизе. Однако настоящая цель, похоже, заключается в том, чтобы понять, "почему американские санкции против россиян не работают".

Съемки должны начаться в ближайшее время, согласно "Politico". Однако маловероятно, что сюжет исходит от российских креативщиков, увлеченных мировой политикой: якобы утечка Kremlin-документов свидетельствует о связях между российской политической структурой и различными фильмами и телепроектами, часто используемыми для пропаганды.

В сценарии Байден теряет свой паспорт в первый день в России и вынужден жить в типичном российском многоквартирном доме и преподавать английский язык, чтобы заработать на обратную дорогу. Ему помогает "преданный российский патриот".

В шоу Байдена будет играть знаменитый российский актер Дмитрий Дюжев. Он видит в этой роли возможность "проложить новые пути". Он называет ситком "наглым экспериментом".

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу спорного комедийного сериала с вымышленным бывшим президентом США Байденом в России, учитывая его потенциальное влияние на политические tensions. Несмотря на озабоченность ЕС, шоу, названное "Прощание", должно выйти в эфир на российском развлекательном канале TNT.

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