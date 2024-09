Российское шахматное управление хочет вернуть денежное вознаграждение Магнусу Карлсену.

15:26 Венгрия выступает за расширение экономического сотрудничества с Россией в санкционно-безопасных сферах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал расширять экономические связи с Россией, сосредоточившись на секторах, не затронутых санкциями ЕС. Он заявил об этом на пресс-конференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, состоявшейся на полях экономического форума между двумя странами в Венгрии. Сийярто также заявил, что, с точки зрения венгерского правительства, санкции ЕС оказались неэффективными. Венгрия является членом tanto ЕС, как и НАТО. Взаимодействие между российскими министрами и этими странами было редким с начала конфликта на Украине.

14:57 Американский наемник, поддерживающий Россию, убит российскими солдатами на Украине

По данным российских властей, гражданин США, воевавший на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, был убит российскими солдатами. Убийство произошло в апреле, как сообщает следственный комитет, расследующий тяжкие преступления. Трое российских солдат подозреваются в совершении преступления, еще один солдат обвиняется в сокрытии. Мотив преступления не указан. Расселл Бентли, известный под прозвищами "Техас" или "Ковбой Донбасса", присоединился к пророссийским сепаратистам, поддерживаемым Москвой, на Украине в 2014 году. Он сражался вместе с сепаратистами до 2017 года, а затем продолжал жить на востоке Украины.

14:43 Зеленский надеется на быструю поддержку "Плана победы" от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить поддержку президента США Джо Байдена для своей стратегии по окончанию конфликта на Украине во время своего предстоящего визита в Вашингтон. "Я действительно надеюсь, что он поддержит этот план", - сказал Зеленский в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Зеленского, "План победы" требует быстрых решений от партнеров, которые должны быть приняты между октябрем и декабрем. "Мы верим, что план сработает", - добавил он.

14:28 Россия скоро вернет контроль над Курском

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия скоро вернет контроль над регионом Курск, который сейчас находится под украинской оккупацией. "Наши солдаты отлично справляются, и они этого добьются. Контроль будет восстановлен", - сказал он. Несмотря на сложную ситуацию в оккупированных российских территориях, Песков предсказал, что она скоро изменится в пользу России. Армия не раскроет свою стратегию для достижения этого, и нет указанного срока.

14:03 Россия могла знать о подходе Украины к Курску

Согласно сообщению газеты The Guardian, власти и военные в российском регионе Курск, возможно, знали о предстоящем украинском наступлении. Сообщение основано на документах, якобы найденных украинской армией во время своей операции в Курске. Документы, имеющие признаки подлинных военных коммуникаций России, свидетельствуют о том, что российские власти и военные получали предупреждения о конкретных украинских продвижениях на российскую территорию уже в январе 2024 года. Меры по укреплению пограничной обороны якобы были приняты уже в середине марта. Однако, якобы, еще в июне сообщалось, что подразделения имеют среднюю силу только 60-70 процентов, в основном состоящую из плохо обученных резервистов. Украинские подразделения внезапно атаковали регион Курск в начале августа.

13:30 BBC: более 70 000 погибших российских солдат на Украине идентифицированы

Портал новостей России и BBC якобы идентифицировали более 70 000 погибших российских солдат на Украине. BBC Russian Service заявило: "Мы идентифицировали имена 70 112 погибших российских солдат на Украине, но фактическое число, скорее всего, намного выше". Подсчет, составленный в сотрудничестве с независимым российским новостным сайтом Mediazona, основан на анализе официальных заявлений, некрологов, онлайн-объявлений о смерти и наблюдений над могилами в российских кладбищах. Он охватывает период с начала войны в феврале 2022 года по 19 сентября. Mediazona оценивает, что общее число погибших российских солдат на Украине, скорее всего, составляет не менее 120 000. Правительство России считает число погибших российских солдат в войне государственной тайной.

12:50 Украина запрещает использование Telegram для официальных лиц и военных

Украина в основном запретила использование онлайн-сервиса Telegram для государственных, военных и сил безопасности. Совет национальной безопасности и обороны объявил на Facebook, что установка и использование Telegram на официальных устройствах государственных служащих, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и операторов критической инфраструктуры запрещены, ссылаясь на "национальную безопасность".

12:23 Raiffeisen Bank продает свой филиал в Белоруссии

Raiffeisen Bank International (RBI) согласовал продажу своего белорусского филиала и выход из рынка. RBI подписал соглашение о продаже своей доли в 87,74% акций компании Soven 1 Holding Limited. Продажа, как ожидается, окажет значительное влияние на результаты банка. RBI уже сократил свои операции в России под давлением Европейского центрального банка. Однако российский суд вынес временное решение, запрещающее RBI продавать свой российский филиал.

12:01 Сообщается, что ЕС планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов

Согласно сообщению в СМИ, Европейская комиссия якобы планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов. Это часть планов помощи семи ведущих западных индустриальных стран (G7), как сообщает "Financial Times", ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. Кредит является частью намерения G7 предоставить Украине $50 миллиардов (примерно €46 миллиардов) за счет прибыли от замороженных российских государственных активов.

11:33 Россия предупреждает Запад: Не недооценивайте последствияМинистерство иностранных дел России предостерегает Запад от игнорирования предупреждений против поставок дальнобойного оружия в цели на территории России. Это может кардинально изменить характер конфликта, как заявила spokeswoman МИД Мария Захарова на пресс-конференции. "Они играют с огнем", - сказала она. Конфликт может принять совершенно иную форму, имея опасные последствия для мира. На данный момент нет возможности для переговоров с США, добавила Захарова. Встречи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не будет, так как "нет предмета для обсуждения". Ранее выходящий secretary-general NATO Jens Stoltenberg подчеркнул, что президент России Владимир Путин не пересек многочисленные "красные линии", которые он установил. "Он этого не делал, потому что знает, что НАТО - самая мощная военная организация в мире", - сказал он.

10:53 ЕС: Принудительное выселение украинских мужчин невозможноЕвропейская комиссия заявила, что невозможно принудительно депортировать мужчин призывного возраста из Украины из стран ЕС. Это связано с Директивой о временной защите, уточнила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Йлва Johansson. "Мы поможем тем, кто хочет вернуться в Украину, и обсудим с украинскими властями и правительством лучший способ сделать это. Мы никого не депортируем из ЕС", - подчеркнула она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский якобы призвал западноевропейские страны поощрять возвращение украинских мужчин призывного возраста в Украину. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы поддержал эту идею.

10:12 Генерал Фридинг видит возможности в обходе санкций против РоссииВоенный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фридинг заявил, что российское оружие: "Мы наблюдаем, как ситуация становится все более сложной для России в поддержании своей оборонной промышленности с ее сложными поставками компонентов, но они все еще справляются. Они справляются, находя обходные пути и опираясь на поддержку партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран". Хотя заметно, что санкции имеют влияние, есть возможности "найти лазейки или даже полностью законные варианты обхода".

09:03 фон дер Ляйен обещает дополнительную помощь Украине в энергетикеПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала дополнительную помощь Украине в энергетике зимой, начав свой визит в Киев. "Мой восьмой визит в Киев совпадает с началом отопительного сезона, и Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру", - написала она в онлайн-сервисе X. Она поделилась фотографией своего прибытия на железнодорожный вокзал Киева. "Мы поддержим Украину в ее храбрых усилиях. Я здесь, чтобы обсудить поддержку Европы. От зимней подготовки до обороны, до присоединения к ЕС и прогресса по займам G7".

08:20 "Скольжение к авторитаризму" - ЕС обдумывает ограничение безвизового режима для ГрузииБрюссель рассматривает возможность ограничения безвизового режима для грузин в ЕС. Неизвестный представитель ЕС сказал Politico, что это связано с демократической откатыванием под руководством партии "Грузинская мечта". "Все варианты на столе", если Грузия не изменит свой курс к авторитаризму, в том числе "временное приостановление либерализации виз", - сказал представитель. Недавно партия "Грузинская мечта" приняла закон о иностранных агентах, который напоминает репрессивное российское законодательство, используемое против критиков кремлевского режима.

07:42 Украина осуждает предложение Польши по статусу КрымаМинистерство иностранных дел Украины раскритиковало предложение Польши по статусу Крыма, подчеркнув, что компромиссы неприемлемы. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум на полуострове в качестве возможного пути переговоров с Россией. "Все усилия должны быть сосредоточены на освобождении полуострова, а не на удовлетворении аппетитов Кремля в ущерб интересам Украины и международному праву", - объяснил МИД в Киеве.

06:29 фон дер Ляйен прибудет в Киев - переговоры с ЗеленскимПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переговорах с ней о зимней подготовке. "Конечно, вопрос энергии является приоритетом номер один", - сказал он. Будет обсуждаться ситуация на фронте, поставки оружия и совместные программы вооружения, а также путь Украины в ЕС и дальнейшая финансовая поддержка страны, атакованной Россией.

05:32 Украина впервые участвует в НАТОвских учениях под руководством НидерландовУкраина впервые участвует в учениях НАТО под руководством Нидерландов. Учения по тестированию систем против беспилотников все еще продолжаются, пишет пресс-служба НАТО. "Более 60 систем против беспилотников и технологий, таких как датчики, системы "беспилотник против беспилотника", глушители и "кибер-охотники", были протестированы вживую", - объявило командование. Участие Украины является частью плана сотрудничества НАТО-Украина в области инноваций, принятого на саммите в июле.

04:28 Убийство transgender-активиста в Грузии после скандала с законом об ЛГБТКВ Грузии после скандального принятия закона об ЛГБТК трагически погиб известный transgender-активист Кесария Абрамидзе. Как сообщает Министерство внутренних дел Грузии, Абрамидзе, известная как модель, актриса и Influencer, получила многочисленные ножевые ранения в своей квартире в среду. Ее партнер был арестован и обвинен в убийстве с применением жестокости и мотивацией ненависти на почве гендерной принадлежности. Убийство произошло на день после вступления в силу "закона о семейных ценностях", критикуемого ЕС и организациями по защите прав человека за ограничение прав ЛГБТК, который также запрещает операции по смене пола. Этот закон имеет сходство с российским законодательством, ограничивающим права ЛГБТК.

03:25 Lufthansa исследует приостановку рейсов Франкфурт-Пекин из-за санкций против РоссииLufthansa рассматривает возможность приостановки ежедневного рейса между Франкфуртом и Пекином, решение ожидается в октябре. Представитель Lufthansa сослался на крайне невыгодную ситуацию на рынке для европейских авиакомпаний по сравнению с китайскими и авиакомпаниями Персидского залива и Босфора, которые получают выгоду от снижения операционных затрат, слабых социальных норм и высоких государственных инвестиций в авиацию, а также сохранения доступа к российскому воздушному пространству, которое было закрыто для европейских и американских авиакомпаний с введением санкций против России из-за конфликта на Украине, что вынуждает их делать крюк, увеличивающий расход топлива.

02:27 Российское нападение на Сумы атакует энергосетьВ новой волне воздушных ударов российские силы бомбили дом престарелых в украинском городе Сумы и разрушили энергетическую инфраструктуру города, убив по меньшей мере одного гражданского, сообщают украинские власти. Организация ООН по мониторингу заявила, что эти атаки на энергосеть могут нарушать международное гуманитарное право. Международное энергетическое агентство сообщило, что энергетические сокращения в Украине могут достичь 33% максимальной нагрузки в критический зимний период.

01:25 Более 1,18 миллиона украинских беженцев в ГерманииЧисло беженцев, проживающих в Германии, достигло рекордного уровня. По данным Управления по регистрации иностранцев, по состоянию на середину 2024 года в Германии насчитывалось примерно 3,48 миллиона беженцев, что на 60 000 больше, чем в конце 2023 года, и самый высокий показатель со времен 1950-х годов, как сообщает "Новая Оснабрюкская газета" (NOZ), ссылаясь на ответ правительства Германии на малый запрос от партии "Левых" в Бундестаге. Из 3,48 миллиона беженцев около 1,18 миллиона - украинские беженцы, что на 45 000 больше, чем в конце 2023 года. Эта цифра охватывает всех лиц, независимо от их статуса проживания, от заявителей на убежище до признанных беженцев до лиц с разрешением на пребывание.

00:22 Линднер отвергает приостановку долгового тормоза для широкой помощи УкраинеПолитики SPD и Зеленых часто ссылаются на соглашение в рамках коалиции "светофор" о временном приостановлении долгового тормоза для широкой помощи Украине как фактор в споре о бюджете. Однако министр финансов и лидер FDP Кристиан Линднер отказывается поддерживать такие предложения: "Я не знаю о таком соглашении. Я не согласился бы с таким решением", - заявил Линднер в интервью "Рейнской почте". Конфликт на Украине трагичен, но не является государственной чрезвычайной ситуацией, как определено в Конституции Германии. "Для Украины мы интенсивно работаем над программой G7 в размере 50 миллиардов долларов в дополнение к нашей двусторонней помощи", - сказал Линднер.

23:23 Болгария предлагает запрет на импорт украинских яиц в ЕСБолгария будет добиваться запрета на импорт яиц из Украины на встрече Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС 23 сентября в Брюсселе, как объявил болгарский министр сельского хозяйства Георгий Тахтов. Это продолжение продолжающихся споров между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли. Эти споры привели к блокировкам на украинско-польской границе, запретам на импорт украинской кукурузы и пшеницы и сельскохозяйственным протестам в Польше и Болгарии.

22:13 Мерц сомневается в возможности мирного процесса с РоссиейЛидер ХДС Фридрих Мерц выразил озабоченность ситуацией на Украине, заявив: "Я не вижу реальной возможности начать этот мирный процесс в настоящее время". Россия прекратит свою деятельность только тогда, когда дальнейшие военные действия станут невыгодными или когда Киев падет. В долгосрочной перспективе Германия должна будет продолжать военную поддержку Украины. "Я считаю, что мы должны защищать свободу и мир от России, а не с Россией, по крайней мере, в обозримом будущем". Это болезненное осознание. "На данный момент нет другого реального выхода, по крайней мере, пока Путин и его режим остаются у власти".

Еврокомиссия может needing to consider The Commission's involvement in addressing the potential suspension of visa-free travel for Georgians due to democratic backsliding.

В свете давления Венгрии на расширение экономического сотрудничества с Россией в санкционных зонах международные организации должны внимательно следить за позицией Комиссии по поддержанию санкций ЕС.

