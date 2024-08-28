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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Российские войска продвигаются в восточной Украине.

В наступлении на российский регион Курск украинские военные силы одержали победы. Одновременно российские солдаты движутся на запад в восточной Украине с большой скоростью.

 and  Melissa Williams
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- Российские войска продвигаются в восточной Украине.

Российские войска продвигаются со значительной скоростью через сектор фронта Покровск на востоке Украины, как сообщают военные аналитики. В течение последних нескольких дней они якобы захватили значительную часть города Новогродовка, расположенного к югу от Покровска, согласно отчету Института изучения войны (ISW) в США.

По данным ISW, российская армия сейчас сосредоточена на продвижении вдоль железнодорожной линии в направлении Покровска. Эксперты предполагают, что быстрое продвижение российских войск в Новогродовке в регионе Донецк может быть связано с отводом украинских войск.

Зеленский дает добро на дополнительные войска

В ответ на российское наступление в Покровске президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направит подкрепления в регион во время встречи с военными командирами. Российские войска якобы захватили целые города в регионе Донецк в последнее время.

Украинское правительство также приказало дополнительные перемещения. Из-за ухудшающейся безопасности ситуация была объявлена расширенной зоной эвакуации. Дети вместе с родителями или опекунами должны покинуть свои дома, заявил губернатор Донецка. Был опубликован список из 27 городов в регионах Константиновка и Селидово. Ранее эвакуации были назначены в регионе Покровск в ответ на продвижение российских войск.

Европейский союз выразил озабоченность продвижением российских войск на востоке Украины, в частности в секторе фронта Покровск и окружающих районах. Европейский союз призывает к немедленному снижению напряженности и соблюдению международного права в Украине.

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