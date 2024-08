Российские войска направили около 30 000 человек в Курск (Россия)

Цель украинской операции в Курске - заманить российские войска из других секторов, в частности, из Покровска и Курачево в Донецкой области По словам главнокомандующего украинской армии Александра Сирского, Россия в настоящее время направляет около 30 000 солдат в Курскую область. По словам Сирского, количество войск непрерывно растет. Это развертывание российских войск указывает на то, что Россия снижает свою активность в южной части Украины. Тем не менее, давление остается высоким в фокусной зоне Покровска. Москва, как заявили Сирский, собирает свои лучшие войска в Покровске.

16:25 Смертельный ракетный удар России в Харьковской области Российские силы атаковали город Богодухив в Харьковской области, в результате чего погиб один человек и получили ранения шестеро. Одна из ракет попала в автобусную остановку, убив 71-летнюю женщину. Атака также затронула промышленные и жилые объекты, а также несколько автомобилей.

15:57 Шмыгаль оценивает бюджетный дефицит Украины в миллиардах долларов Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году потребуется дополнительных $15 миллиардов. По словам Шмыгаля, бюджетный дефицит в следующем году составит $35 миллиардов, из которых планируется покрыть $20 миллиардов. Правительство Украины оценивает дефицит бюджета на 2024 год примерно в $38 миллиардов. Шмыгаль упомянул, что правительство планирует повысить налоги и занять больше на внутреннем долговом рынке, чтобы финансировать войну против России и покрыть оставшийся дефицит. Парламент обсудит эти предложения в сентябре.

15:32 Украина работает над разработкой своих собственных систем вооружения Украина сообщила о крупнейшей бомбардировке и ракетной атаке со стороны российской армии с начала войны. Несмотря на непрерывные тяжелые атаки, даже ночью, Украина исследует новые способы защиты без зависимости от западной военной помощи.

15:11 Зеленский: Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету. Он поздравил "нашу оборонную промышленность", но отказался предоставлять более подробные сведения о ракете.

14:45 Москва обвиняет США в причастности к украинскому вторжению в Курскую область Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что причастность США к вторжению украинских войск в российский регион Курск - "факт". Он предупредил, что реакция правительства в Москве может быть более жесткой, чем прежде. Он не предоставил никаких доказательств или подробностей, подтверждающих его заявления. Офис президента США опроверг предварительное знание о вторжении украинских войск в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский: F-16 успешно перехватили российские ракеты Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новые истребители F-16 успешно перехватили российские ракеты. По словам Зеленского, самолеты были использованы для отражения масштабной воздушной атаки, произошедшей в понедельник.

13:59 Сирена воздушной тревоги возле российской АЭС Курск Была объявлена кратковременная воздушная тревога в городе Курск, расположенном в российской области Курск. Жителей предупредили о потенциальной угрозе ракет. АЭС Курск, которую в настоящее время инспектирует глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, расположена в Курске.

13:44 Армия России заявляет о захвате еще одной деревни возле Покровска Российская армия сообщила о захвате еще одной деревни возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России объявило, что деревня Орловка, также известная как Орливка на украинском языке, "освобождена" их солдатами. Несмотря на продолжающуюся борьбу против украинской армии в российском регионе Курск, Москва продолжает свою наступательную операцию в Донецке.

13:21 Лавров играет "ядерной картой" Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал призыв Украины к своим союзникам использовать поставленное Западом оружие для вторжения в Россию как шантаж. Он предупредил ядерные державы Запада об опасностях "игры с огнем". Россия обновляет свою ядерную доктрину, как заявил Лавров, но не предоставил никаких подробностей. Новая доктрина позволяет использовать ядерное оружие, если под угрозой находится суверенитет или территориальная целостность России.

13:04 Сирский: Прогресс в Курске - ситуация в Покровске сложная По словам главнокомандующего украинской армии Александра Сирского, украинские войска делают прогресс в российском регионе Курск, но ситуация остается сложной в Покровске, фокусной зоне в украинском регионе Донецк.

12:33 Киев: 594 российских военнопленных захвачены в Курске По словам главнокомандующего украинской армии Александра Сирского, в Курской области было захвачено 594 российских солдата. Это первый раз, когда он назвал конкретное число. Ранее в этом году газета "Вашингтон пост" идентифицировала не менее 247 российских военнопленных с помощью анализа фотографий и видеозаписей.

12:09 Отключения электроэнергии и ограничения продлятся еще несколько дней После самого крупного российского нападения на Украину с начала войны ожидаются отключения электроэнергии и жесткие ограничения в течение еще одной-двух недель, как сообщил Иван Плачков, глава Украинской ассоциации энергетики, в интервью телеканалу Kyiv24. Плачков описал российское нападение в понедельник как одно из самых интенсивных нападений на энергетическую инфраструктуру, направленное на полное отключение электросетей.

11:46 Рот: Россия стремится спровоцировать поток беженцев в ЕС с помощью волны атакПо мнению эксперта по внешней политике СДП Германии Михаэля Ротта, Россия использует свои непрерывные атаки на украинские склады для запуска потока беженцев в Европу. Рот объяснил, что серия упорных атак сигнализирует о начале нового удара по энергетической инфраструктуре Украины. Цель состоит в том, чтобы парализовать производство оружия в Украине и сделать повседневную жизнь невыносимой, тем самым спровоцировав новые потоки беженцев в ЕС. Рот призвал оказать поддержку предстоящей "тяжелой зиме", такой как резервные генераторы, и получить одобрение США на использование дальнобойных оружий против аэродромов, с которых взлетают российские бомбардировщики.

11:21 Пограничная служба Украины: нет признаков перемещения войск в БелоруссииСогласно заявлению спикера Андрея Демченко на украинском телевидении, пограничная служба Украины не заметила никаких признаков перемещения войск в Белоруссии. Однако он признал продолжающуюся угрозу для Украины со стороны белорусской границы. Недавно Министерство иностранных дел Украины заявило, что Белоруссия сосредоточила войска и технику возле границы. Белоруссия является близким союзником России.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает попытки украинского проникновенияГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram, что "сообщается о попытках врага прорваться через границу". Это подтверждает сообщения из российских Telegram-каналов (см. запись от 10:02). "По данным Министерства обороны России, ситуация на границе сложная, но управляемая", - сказал Гладков. "Просьба сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации". Гладков сообщил, что Украина атаковала регион более чем 20 дронами в течение последних 24 часов. Киев пока не комментировал предполагаемые инциденты.

10:50 Сообщение: Украина создает новые тяжелые войскаПо сообщению независимого украинского портала "Военное поле", Украина создает новые механизированные бригады для оборонительной борьбы против российской агрессии, которые, возможно, станут оперативными к 2025 году. Рекрутинг, как ожидается, будет в основном набирать украинцев, живущих за рубежом, и частично обучать их там. Механизированная бригада обычно состоит из approximately 2,000 soldiers and is armed with significant military equipment like tanks.

10:44 Глава МАГАТЭ Гросси инспектирует российскую АЭС в КурскеДиректор-распорядитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Курскую атомную электростанцию (АЭС) в российской области того же названия, сообщает агентство ТАСС. Гросси объявил накануне о своем намерении лично возглавить инспекцию объекта из-за обострившейся ситуации. Тысячи украинских солдат вторглись в Курскую область в ходе внезапной атаки 6 августа. Россия обвиняет Украину в неоднократных атаках на объект. Украинское правительство пока не вынесло официального ответа.

10:23 ФСБ возбудила уголовное дело против журналиста Deutsche WelleРоссийская Федеральная служба безопасности (ФСБ) якобы возбудила уголовное дело против двух иностранных журналистов. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы для освещения событий в Курской области после украинского вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское новостное агентство Интерфакс. Согласно сообщению, среди журналистов, против которых возбуждено уголовное дело, есть корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ якобы возбудила уголовные дела против как минимум семи иностранных журналистов, освещавших события в Курске.

10:02 Украинские войска пытаются проникнуть через границу в Белгородской областиПо сообщениям российских Telegram-каналов, цитируемым газетой The Guardian, украинские силы, похоже, пытаются прорваться через российскую границу в южном Белгородском районе. Телеграм-канал Mash сообщает, что около 500 украинских солдат атаковали два checkpoint в Нехотеевке и Шебекино в Белгородской области, и боевые действия продолжаются на обоих участках. Белгородская область граничит с российской областью Курск, где украинские войска захватили территорию с начала августа.

09:21 "Все, что направлялось в сторону Киева, было уничтожено" Воздушная оборона Украины заявила, что отразила пять запущенных Россией ракет и 60 дронов. Россия запустила в общей сложности десять ракет и 81 дрон в направлении Украины, сообщает Telegram-канал воздушной обороны. Около 15 дронов и несколько ракет были перехвачены возле Киева, сообщил Сергей Попко, глава киевской военной администрации. "Все, что направлялось в сторону Киева, было уничтожено". Десять дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины к 9:00 по местному времени (8:00 по центральноевропейскому летнему времени). Другие дроны потерпели крушение. Три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и два ракеты "Искандер" не удалось перехватить, заявил командующий воздушной обороной Николай Олещук. Хотя данные военной разведки не всегда достоверны, они дают общее представление о масштабе атаки.

08:57 Ночные атаки привели к многочисленным жертвам - Россия запускает ракеты "Кинжал"Россия вновь обрушила на Украину массированные воздушные удары различными видами вооружения ночью. Preliminary reports by Ukrainian authorities suggest that at least four individuals have perished - two due to a rocket strike on a hotel in Kryvy Rih and two more due to drone attacks in Saporizhzhia. According to the Ukrainian air defense forces, the Russian army deployed long-range bombers from which cruise missiles were launched. Hypersonic Kinzhal missiles were also used.

08:33 Пекин поддерживает свой план мира Китай выступает за более широкую международную поддержку своего плана мира. Ли Хюй, специальный представитель Китая по делам Евразии, заявил после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР, что эти страны имеют значительное влияние на поддержание мира в мире. Они находятся в контакте tanto с Украиной, как и с Россией, и стремятся решить вопрос политическим путем через диалог и переговоры, сказал Ли. Китай и Бразилия представили совместное предложение о мире earlier this year, которое предусматривает проведение мирной конференции с участием всех сторон и без дальнейшего расширения боевых действий на поле боя. Китай и Россия пропустили мирную конференцию в Швейцарии в июне. Россия не была приглашена, а Китай отказался участвовать.

08:05 Командир чеченского батальона "Ахмат": Два села в Курской области "освобождены" Российская армия заявляет, что "освободила" еще два села в Курской области России. Об этом сообщает российское государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы военного-политического главного управления российских вооруженных сил и командира чеченского спецподразделения "Ахмат", генерал-майора Апти Алаудинова. "Меня радует объявить, что сегодня отряд "Арбат" полностью очистил два села Нижняя Паровка и Нечаев, а 1427-й полк продвигается вперед. В результате, этот регион также очищен и находится под контролем", - заявил Алаудинов в видео, размещенном на канале Telegram. По словам генерала, ситуация на линии фронта сегодня не изменилась существенно. "Противник сегодня понес тяжелые потери. Они весь день обстреливали нас и понесли тяжелые потери в результате", - сказал он. Эти утверждения нельзя независимо подтвердить. Однако Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что географические данные, обнародованные в понедельник, показывают, что украинские войска действовали вблизи Нечаева.

07:37 Байден осуждает последние российские атаки как "безрассудные" Президент США Джо Байден осудил последние российские атаки как "безрассудные". "Я решительно осуждаю бесконечные атаки России на Украину и попытки загнать украинский народ в тень", - сказал Байден. Россия никогда не победит на Украине, добавил он. Министерство иностранных дел Германии заявило в Twitter, что Россия целенаправленно атакует "жизненно важные объекты" Украины и пытается "разрушить поставки". Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми осудил российские атаки как "бесхребетные".

07:05 ISW: Вторжение Белоруссии на Украину маловероятно

Институт изучения войны (ISW) продолжает считать маловероятным вторжение Белоруссии на Украину. Американский исследовательский институт основывает свой вывод на последнем отчете, который основан на анализе украинской открытой новостной организации Frontline Insight и Rochan Consulting, показывающем, что боевые подразделения Белоруссии обычно функционируют только на 30-40% от полной силы и требуют мобилизации для развертывания подразделений. Такая мобилизация не проводилась. Вместо этого текущая деятельность, похоже, направлена на отвлечение украинских сил от других частей линии фронта, тем самым укрепляя российские войска. Текущее количество российских сил в Белоруссии недостаточно для координированного вторжения из приграничного региона Гомель. Вторжение Белоруссии на Украину или даже военное участие в конфликте может подорвать способность президента Александра Лукашенко защищать свой режим, потенциально усиливая внутреннее недовольство. Следующие президентские выборы запланированы на февраль 2025 года.

06:32 Габбард поддерживает Трампа как "ястреба войны"

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии и конгрессвумен Тулси Габбард, которая later покинула Демократическую партию, поддерживает республиканского кандидата Дональда Трампа на выборах в ноябре. Она пообещала сделать все возможное, чтобы помочь ему вернуться на пост президента, заявив, что в качестве президента Трамп сначала сосредоточится на том, чтобы увести США от войны. Габбард, ветеран Национальной гвардии, баллотировалась на пост президента от Демократической партии в 2020 году, но у нее было мало шансов на успех и later она поддержала Джо Байдена, который получил номинацию демократов. В течение своей кампании Габбард выступала за более миролюбивую внешнюю политику США. 43-летней политикке пришлось защищаться от обвинений в том, что ее кампания финансировалась Россией и была направлена на подрыв демократов.

06:17 Байден хвалит Моди за визит на Украину

Президент США Джо Байден похвалил премьер-министра Индии Нарендру Моди за свой недавний визит на Украину. Моди, чья страна сохраняет нейтралитет в конфликте Украина-Россия, написал в Twitter, что обсудил с Байденом полную поддержку Индии для быстрого восстановления мира и стабильности на Украине. Белый дом подтвердил, что Байден похвалил Моди за его взаимодействие с Украиной и визит в Польшу на прошлой неделе. Польша является одним из ближайших союзников Киева в Восточной Европе. "Мы приветствуем любую страну, которая учитывает позицию президента Украины Владимира Зеленского и хочет помочь ему достичь справедливого мира", - сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности.

05:45 Свидетельства о трех последовательных взрывах в Киеве В последнем дроновом нападении на Киев свидетели сообщили о минимум трех сериях взрывов. На данный момент нет сообщений о погибших или раненых. Системы ПВО в районе Киева всю ночь работали, чтобы перехватить ракеты и дроны, нацеленные на столицу, как сообщает региональное военное управление на Telegram. Атаки произошли всего через день после самого крупного российского авиационного удара на данный момент в этом конфликте.

05:03 Военные Воздушные Силы: приближаются российские бомбардировщикиПо данным украинских источников, Россия направила бомбардировщики и дроны в сторону Украины. Ту-95мс бомбардировщики взлетели с авиабазы Энгельс в юго-западной России, сообщило украинское командование ВВС в Телеграмме. Также в направлении Украины летят ударные дроны. В различных частях Украины активированы системы предупреждения, как сообщается местными властями.

04:04 Жертвы ракетного удара России по Кривому РогуВ результате ракетного удара России по украинскому городу Кривой Рог погибли два человека, сообщают украинские источники. Российская ракета попала в отель, возможно, под завалами остаются до пяти человек. Проводятся спасательные работы, сообщает украинское издание со ссылкой на данные военных администраций района и города. Городская администрация сообщает, что отель был поражен баллистической ракетой. К сожалению, эти сообщения не могут быть независимо подтверждены.

02:04 Еще одна атака российских дронов на КиевПо данным украинских источников, Украина подверглась еще одной атаке российских дронов в Киевской области. "Зафиксированы вражеские БПЛА (беспилотные летательные аппараты)", - сообщает командование Киевской областной военной администрации в Телеграмме. "Системы ПВО работают в районе".

00:35 Украина: одна жертва ракетного удара России по Кривому РогуВ результате ракетного удара России по гражданской инфраструктуре в центре украинского города Кривой Рог погиб один человек. Под завалами могут оставаться еще пять человек, заявили региональные власти. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Телеграмме, что четверо человек госпитализированы с ранениями. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак уточнил в Телеграмме, что объект "разрушен до основания". Эти сообщения не могут быть независимо проверены. Россия пока не отреагировала.

23:19 Зеленский угрожает России ответом за воздушные налетыВ ответ на масштабные воздушные атаки России на Украину президент Владимир Зеленский угрожает возмездием. Военная подготовка ведется с использованием истребителей F-16, предоставленных Западом, заявил Зеленский в вечернем видеообращении. Зеленский не уточнил детали planned retaliation. Однако он вновь упомянул украинскую атаку на российский регион Курск, продолжающуюся уже три недели. Украинские войска расширили свой контроль там и захватили больше российских пленных, увеличивая шансы на обмен пленными.

22:03 США: Россия стремится погрузить Украину во тьмуПосле интенсивных бомбардировок в Украине США обвинили Россию в стремлении "погрузить украинский народ во тьму с приходом осени", заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины "скандальные", заявил Кирби. США осудили "продолжающийся конфликт России против Украины".

21:20 Дополнительные эвакуации в Донецкой областиИз-за продвижения России в Донецкой области украинские власти приказали дополнительные эвакуации. Из-за ухудшения условий безопасности расширена зона обязательной эвакуации, и дети вместе с родителями или опекунами должны покинуть свои дома, сообщает губернатор Донецкой области Вадим Филащенко. В списке 27 поселений в районах Константиновка и Селидово. Ранее эвакуации уже были объявлены в районе Покровск из-за продвижения российских войск.

Нападение на Украину эскалировалось дальнейшим рокетным ударом России по Богодухиву в Харьковской области, в результате чего погиб один человек и шестеро получили ранения.

В ответ на наращивание российских войск в Курске Украина продолжает сосредоточиваться на отвлечении российских войск из других секторов, в частности, Покровска в Донецкой области, в рамках своей операционной стратегии.

