Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Российские войска наносят авиаудары по Харькову, в результате чего погибают люди.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
При столкновении пламя взмывает из высотного жилого здания.
При столкновении пламя взмывает из высотного жилого здания.

Российские войска наносят авиаудары по Харькову, в результате чего погибают люди.

В послеобеденное время российский авиационный удар поразил многоэтажный жилой дом в Харькове, Украина, ударив по 10-му этажу. Удар вызвал пожар на верхних этажах, что привело к гибели 94-летней женщины и оставлению многочисленных гражданских лиц ранеными, в том числе нескольких детей.

По данным властей, один человек погиб в результате инцидента, 42 человека получили ранения. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что среди раненых были трое детей, один из которых был всего год. Количество пострадавших лиц неоднократно корректировалось до вечернего объявления.

Пожарные прибыли на место, чтобы потушить пожар, вспыхнувший между 9-м и 12-м этажами после бомбардировки. Спасательная операция продолжалась несколько часов, спасатели рылись в обломках в поисках других жертв. Как объявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов той ночью, они обнаружили тело женщины под завалами. Кроме того, инфраструктура города пострадала.

В ранних сообщениях главный следователь харьковской полиции Сергей Болвинов сказал, что efforts по поиску пропавшей 94-летней женщины продолжаются. По данным "Киевского независимого", она жила одна, пока ее семья была на шоппинге. Болвинов также упомянул, что семья предоставила образец ДНК для опознания погибшего.

Зеленский призывает западных союзников

В видеообращении, выпущенном после инцидента с высоткой в Харькове, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что единственный способ прекратить этот "террор" - дать его стране возможность напрямую атаковать российские авиационные базы. Он повторил свои требования к западным союзникам разрешить Киеву использовать оружие, которое они предоставили, для ударов по целям в России. "Мы ждем решительных действий в первую очередь от США, Великобритании, Франции, Германии и Италии", - сказал Зеленский.

До российского вторжения, объявленного лидером Кремля Владимиром Путиным, Харьков был вторым по величине городом Украины с более чем миллионом жителей. На ранних этапах войны Москва пыталась захватить город, расположенный в 30 километрах от границы, но в итоге потерпела неудачу. Целью Москвы было создание буферной зоны, но атаки так и не перешли границу. С тех пор Харьков стал одним из самых часто обстреливаемых городов Украины.

Российские войска неоднократно обстреливали Харьков из артиллерийских орудий, ракет и, в последнее время, управляемых бомб, сбрасываемых с самолетов, находящихся еще на территории России, и направляемых по управляемой траектории на цель.

Европейский союз в заявлении, выпущенном после инцидента, выразил свои соболезнования и солидарность с Украиной, пообещав оставаться на стороне Киева в его борьбе против российской агрессии. В ответ на призыв Зеленского несколько лидеров ЕС начали обсуждение расширения поставок оружия Украине за пределы оборонительного оборудования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Политика

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно