Российские войска наносят авиаудары по Харькову, в результате чего погибают люди.

В послеобеденное время российский авиационный удар поразил многоэтажный жилой дом в Харькове, Украина, ударив по 10-му этажу. Удар вызвал пожар на верхних этажах, что привело к гибели 94-летней женщины и оставлению многочисленных гражданских лиц ранеными, в том числе нескольких детей.

По данным властей, один человек погиб в результате инцидента, 42 человека получили ранения. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что среди раненых были трое детей, один из которых был всего год. Количество пострадавших лиц неоднократно корректировалось до вечернего объявления.

Пожарные прибыли на место, чтобы потушить пожар, вспыхнувший между 9-м и 12-м этажами после бомбардировки. Спасательная операция продолжалась несколько часов, спасатели рылись в обломках в поисках других жертв. Как объявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов той ночью, они обнаружили тело женщины под завалами. Кроме того, инфраструктура города пострадала.

В ранних сообщениях главный следователь харьковской полиции Сергей Болвинов сказал, что efforts по поиску пропавшей 94-летней женщины продолжаются. По данным "Киевского независимого", она жила одна, пока ее семья была на шоппинге. Болвинов также упомянул, что семья предоставила образец ДНК для опознания погибшего.

Зеленский призывает западных союзников

В видеообращении, выпущенном после инцидента с высоткой в Харькове, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что единственный способ прекратить этот "террор" - дать его стране возможность напрямую атаковать российские авиационные базы. Он повторил свои требования к западным союзникам разрешить Киеву использовать оружие, которое они предоставили, для ударов по целям в России. "Мы ждем решительных действий в первую очередь от США, Великобритании, Франции, Германии и Италии", - сказал Зеленский.

До российского вторжения, объявленного лидером Кремля Владимиром Путиным, Харьков был вторым по величине городом Украины с более чем миллионом жителей. На ранних этапах войны Москва пыталась захватить город, расположенный в 30 километрах от границы, но в итоге потерпела неудачу. Целью Москвы было создание буферной зоны, но атаки так и не перешли границу. С тех пор Харьков стал одним из самых часто обстреливаемых городов Украины.

Российские войска неоднократно обстреливали Харьков из артиллерийских орудий, ракет и, в последнее время, управляемых бомб, сбрасываемых с самолетов, находящихся еще на территории России, и направляемых по управляемой траектории на цель.

Европейский союз в заявлении, выпущенном после инцидента, выразил свои соболезнования и солидарность с Украиной, пообещав оставаться на стороне Киева в его борьбе против российской агрессии. В ответ на призыв Зеленского несколько лидеров ЕС начали обсуждение расширения поставок оружия Украине за пределы оборонительного оборудования.

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