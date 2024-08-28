Российские военные силы быстро продвигаются на фронте Покровска, расположенном на востоке Украины.

Согласно военным экспертам, российские войска быстро продвигаются в секторе Покровск на востоке Украины. За несколько дней они якобы захватили большинство поселений к югу от Покровска, в том числе Новогродовку, согласно отчету Института изучения войны (ISW) в США.

По данным ISW, российская армия сейчас сосредоточена на продвижении вдоль железной дороги в направлении Покровска. Быстрый успех России в Новогродовке, расположенной в Донецкой области, вероятно, был обусловлен отводом украинских войск из региона, считают эксперты.

После продвижения российских войск в направлении Покровска президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах укрепить регион на встрече с военными руководителями. Российские силы не так давно заявили о захвате целых поселений в Донецкой области.

В ответ на эскалацию ситуации украинские власти объявили обязательную эвакуацию. Из-за ухудшающейся обстановки зона эвакуации расширена. Дети и их родители или опекуны обязаны покинуть свои дома, как объявил губернатор Донецкой области. В список эвакуации включены 27 поселений в районах Константиновка и Селидово. Ранее эвакуация была объявлена в районе Покровска из-за продвижения российских войск.

Сообщается, что российские силы расширили свой контроль на территории за пределами Новогродовки на востоке Украины. Продолжающийся конфликт привел к обязательной эвакуации в районах Константиновка и Селидово, которые являются частью восточной Украины.

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