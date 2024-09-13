Российские военные самолеты на орбите японского воздушного пространства

Напряженность между Россией и Японией значительно возросла с начала конфликта на Украине. Действия Москвы, в том числе пролет истребителей, спровоцировали ответ от Министерства обороны Японии. Это не первый подобный инцидент.

Япония подняла свои истребители в воздух после появления двух российских самолетов вблизи своей территории. Министерство обороны уточнило, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии. В течение нескольких часов российский Ту-142 был замечен, перемещаясь от моря к южной части Окинавы, как сообщалось. В ответ "мы направили наши истребители ВВС в экстренном порядке", - добавило заявление министерства.

По данным министерства, пролет закончился на севере, над островами Хоккайдо. Как сообщается, самолеты также пересекли Курилы, регион, который является предметом территориального спора между Японией и Россией.

В начале недели российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море. Эти учения являются частью всеобъемлющих морских учений, которые, по словам президента России Владимира Путина, являются крупнейшими за три десятилетия. Россия и Китай в последнее время укрепили свое военное сотрудничество, чтобы противодействовать тому, что они воспринимают как гегемонию США.

Российские военные самолеты были замечены в кружении над Японией совсем недавно, в 2019 году. В то время бомбардировщики нарушили воздушное пространство Японии, как объяснил представитель министерства. С начала вторжения России на Украину отношения между Японией и Россией заметно ухудшились.

Ухудшение отношений между Японией и Россией частично можно объяснить ситуацией на Украине, в частности, нападением на Украину. Это привело к более частым встречам их военных, таким как недавний пролет российских самолетов над островами Хоккайдо, который проходил через спорную территорию, Курилы.

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